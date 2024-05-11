Мишустин внес в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Главам четырех регионов предложили войти в состав кабмина

Кандидатуры вице-премьеров и министров внес на рассмотрение Госдумы председатель правительства России Михаил Мишустин. Главам четырех регионов предложены министерские кресла. Подробности 11 мая сообщает пресс-служба кабмина.
На должность первого вице-премьера предложена кандидатура Дениса Мантурова, который ранее возглавлял Минпромторг.
«Аэрофлот». В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, которую предлагается занять Виталию Савельеву, ранее возглавлявшему Минтранс и «Аэрофлот».
В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
Александр Новак в должности вице-премьера будет курировать не только энергетику, но и вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер. Это также связано с переходом на другую работу бывшего профильного вице-премьера Андрея Белоусова.
На должность вице-премьера предлагается Дмитрий Григоренко, под координацию которого перейдут цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба.
К курируемым вице-премьером Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Также на должности вице-премьеров предложены Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук. Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а также Министерство культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.
Губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить главой Минтранса. Кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова предложена на пост главы Минпромторга. Минэнерго предлагается отдать в ведение нынешнего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева внесена на пост главы Минспорта. В качестве нового министра сельского хозяйства парламент рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.
Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Ранее структуру нового кабинета министров утвердил президент России Владимир Путин. Подписанный главой государства указ 11 мая опубликован на сайте Кремля. Госдума рассмотрит внесенных Мишустиным кандидатов на посты вице-премьеров и министров 13 и 14 мая соответственно. Кандидатуры глав силовых ведомств и Министерства иностранных дел вносит на рассмотрение президент.