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    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза. Вместо него — Шойгу

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    11 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин 12 мая освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу.

    Секретарем Совбеза назначен Сергей Шойгу.

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