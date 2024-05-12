Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза. Вместо него — Шойгу

Президент РФ Владимир Путин 12 мая освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу.
Секретарем Совбеза назначен Сергей Шойгу.
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Президент РФ Владимир Путин 12 мая освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу.
Секретарем Совбеза назначен Сергей Шойгу.
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