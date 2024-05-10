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    Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

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    Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Соответствующий указ в пятницу, 10 мая, опубликовала пресс-служба Кремля.

    «В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства, — сказано в указе главы государства.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра России. До этого его кандидатуру внес президент РФ Владимир Путин. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.

    Основные заявления Мишустина в ходе выступления на заседании Госдумы — в материале «Фонтанки».

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