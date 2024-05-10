Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Соответствующий указ в пятницу, 10 мая, опубликовала пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства, — сказано в указе главы государства.
Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра России. До этого его кандидатуру внес президент РФ Владимир Путин. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.
Основные заявления Мишустина в ходе выступления на заседании Госдумы — в материале «Фонтанки».