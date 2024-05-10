Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом в пятницу, 10 мая, пишет ТАСС.



О том, что КПРФ пока воздержится в отношении Мишустина, Зюганов рассказал журналистам.



Помимо этого, лидер фракции заявил, что нужно скорректировать финансово-экономический курс в отношении тех, кто «решает проблемы на заводах», где сейчас наблюдается дефицит кадров. По мнению Зюганова, для этого нужно, чтобы правительство работало как «общая команда».

