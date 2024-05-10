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    Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера

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    Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится во время голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом в пятницу, 10 мая, пишет ТАСС.

    О том, что КПРФ пока воздержится в отношении Мишустина, Зюганов рассказал журналистам.

    Помимо этого, лидер фракции заявил, что нужно скорректировать финансово-экономический курс в отношении тех, кто «решает проблемы на заводах», где сейчас наблюдается дефицит кадров. По мнению Зюганова, для этого нужно, чтобы правительство работало как «общая команда».

    Также лидер КПРФ считает, что финансово-экономический блок кабмина «пока не выполняет установки» президента и премьера.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным. Сегодня стало известно, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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