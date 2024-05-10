Была ли интрига? Путин внес кандидатуру на пост премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров», — напомнил Володин о новых полномочиях депутатов, появившихся у них после поправок к Конституции в 2020 году.
Решение Госдума примет уже сегодня, 10 мая. Обсуждение кандидатуры пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание, анонсировал Володин. Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, после чего пройдет голосование.
Володин сообщил, что Дума ожидает ответов от Мишустина по следующим вопросам: демография, повышение благополучия граждан, поддержка семьи и молодежи, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности России.
В 2024 году формировать правительство будут по новым законам, которые были приняты в связи с поправками в Конституцию РФ. Кандидатуру премьера президент вносит в Госдуму в течение двух недель. Заместителей главы правительства также будет утверждать парламент. Глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Подробнее о процессе формирования правительства читайте в материале «Фонтанки».
Михаил Мишустин занимает пост председателя правительства РФ с 16 января 2020 года. После инаугурации Владимира Путина 7 мая 2024 года кабмин сложил полномочия — этого требует 116-я статья Конституции РФ. Работу правительства Мишустина Путин оценил словами «вполне удовлетворительно». Политические слухи о будущем российском правительстве «Фонтанка» обсуждала с экспертами здесь.