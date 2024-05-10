Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра России

Государственная дума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости. После выступления Мишустина на пленарном заседании парламентарии приняли проект постановления об утверждении его премьер-министром РФ.
«За» проголосовали 375 депутатов, еще 57 — воздержались. Тех, кто проголосовал бы против Мишустина, не нашлось. Теперь новоиспеченному главе кабинета министров нужно не позже, чем через неделю представить президенту РФ Владимиру Путину «предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».
«В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров — кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок», — пишет РИА Новости.
Как ранее стало известно, кандидатуру Михаила Мишустина внес президент РФ Владимир Путин. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится во время голосования по утверждению премьер-министра.