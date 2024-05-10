Мишустин выступил на заседании Госдумы. Собрали главное, что сказал утвержденный премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 10 мая, выступил на пленарном заседании Госдумы, а также ответил на вопросы депутатов. До этого Мишустин встретился с представителями пяти фракций.

Собрали главные заявления Михаила Мишустина к этому часу В ходе выступления Мишустин заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мир по паритету покупательной способности. Такую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин. Михаил Мишустин отметил, что, помимо роста валового выпуска товара и услуг, должен повышаться «уровень дохода людей».

В России не планируется вводить ограничения для иностранных компаний, которые хотят продолжать работать в нашей стране. Это же касается и тех предпринимателей, которые планируют прийти в Россию с новыми предложениями и проектами. Программу материнского капитала в РФ продлят до 2030 года. Такой механизм поддержки семей, по словам Мишустина, оказался «очень эффективным». На помощь семьям с детьми в 2024 году из федерального бюджета выделят около трех триллионов рублей.

В России, по поручению Владимира Путина, будет сформирована новая модель оплаты труда бюджетникам. Сначала эта модель будет работать в пробном варианте, а после — распространится по всей стране. Михаил Мишустин подчеркнул, что «врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд».

Правительство подготовило программу модернизации коммунальной отрасли. На мероприятия, которые запланированы по ней, понадобится 4,5 триллиона рублей. Михаил Мишустин отметил, что «вложения помогут обеспечить повышение качества услуг ЖКХ для 40 млн граждан». Также он заявил, что планируется обновить не меньше 75 аэропортов.