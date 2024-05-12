Президент предложил назначить министром обороны Белоусова

Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщает 12 мая Совет Федерации.
Сергея Лаврова предложено переназначить на пост министра иностранных дел, Владимира Колокольцева — главой МВД РФ, Виктора Золотова — руководителем Росгвардии, Александра Бортникова — главой ФСБ, Александра Куренкова — главой МЧС. На должность министра юстиции предложен Константин Чуйченко, на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц. На должность председателя Счетной Палаты президент предложил Бориса Ковальчука.
«Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — говорится в сообщении.
Сегодня также стало известно, что Госдума поддержала все кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил в новый состав российского правительства. Утверждать их депутаты будут 13 и 14 мая в ходе пленарных заседаний.