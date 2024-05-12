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    Президент предложил назначить министром обороны Белоусова

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    Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщает 12 мая Совет Федерации.

    Сергея Лаврова предложено переназначить на пост министра иностранных дел, Владимира Колокольцева — главой МВД РФ, Виктора Золотова — руководителем Росгвардии, Александра Бортникова — главой ФСБ, Александра Куренкова — главой МЧС. На должность министра юстиции предложен Константин Чуйченко, на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц. На должность председателя Счетной Палаты президент предложил Бориса Ковальчука.

    «Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — говорится в сообщении.

    Сегодня также стало известно, что Госдума поддержала все кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил в новый состав российского правительства. Утверждать их депутаты будут 13 и 14 мая в ходе пленарных заседаний.

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