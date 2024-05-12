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    Госдума поддержала всех кандидатов в новый состав правительства

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    Госдума РФ 12 мая поддержала все кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил в новый состав российского правительства. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков.

    Кандидатуры поддержали все комитеты Госдумы. 13 и 14 мая утверждать их депутаты будут в ходе пленарных заседаний.

    Кто и на каких должностях может войти в новый состав правительства:

    • Денис Мантуров (первый зампредседателя правительства РФ);
    • Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Патрушев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Александр Новак (зампредседатели правительства РФ);
    • Антон Котяков (министр труда и социальной защиты);
    • Михаил Мурашко (министр здравоохранения);
    • Оксана Лут (министр сельского хозяйства);
    • Александр Козлов (министр природных ресурсов и экологии);
    • Ольга Любимова (министр культуры);
    • Валерий Фальков (министр науки и высшего образования);
    • Сергей Кравцов (министр просвещения);
    • Михаил Дегтярев (министр физической культуры и спорта);
    • Алексей Чекунков (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики);
    • Антон Силуанов (министр финансов);
    • Сергей Цивилев (министр энергетики);
    • Ирек Файзуллин (министр строительства и ЖКХ);
    • Максим Решетников (министр экономического развития).

    Ранее структуру нового кабинета министров утвердил президент России Владимир Путин. Подписанный главой государства указ 11 мая опубликован на сайте Кремля. Кандидатуры глав силовых ведомств и Министерства иностранных дел вносит на рассмотрение президент.

    Кабинет министров и администрация президента РФ автоматически слагают с себя полномочия после завершения каждого президентского срока. Это происходит после инаугурации нового президента РФ.

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