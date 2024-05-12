Госдума поддержала всех кандидатов в новый состав правительства

Госдума РФ 12 мая поддержала все кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил в новый состав российского правительства. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков.

Кандидатуры поддержали все комитеты Госдумы. 13 и 14 мая утверждать их депутаты будут в ходе пленарных заседаний.



Кто и на каких должностях может войти в новый состав правительства:

