Госдума поддержала всех кандидатов в новый состав правительства

Госдума РФ 12 мая поддержала все кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил в новый состав российского правительства. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков.
Кандидатуры поддержали все комитеты Госдумы. 13 и 14 мая утверждать их депутаты будут в ходе пленарных заседаний.
Кто и на каких должностях может войти в новый состав правительства:
- Денис Мантуров (первый зампредседателя правительства РФ);
- Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Патрушев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Александр Новак (зампредседатели правительства РФ);
- Антон Котяков (министр труда и социальной защиты);
- Михаил Мурашко (министр здравоохранения);
- Оксана Лут (министр сельского хозяйства);
- Александр Козлов (министр природных ресурсов и экологии);
- Ольга Любимова (министр культуры);
- Валерий Фальков (министр науки и высшего образования);
- Сергей Кравцов (министр просвещения);
- Михаил Дегтярев (министр физической культуры и спорта);
- Алексей Чекунков (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики);
- Антон Силуанов (министр финансов);
- Сергей Цивилев (министр энергетики);
- Ирек Файзуллин (министр строительства и ЖКХ);
- Максим Решетников (министр экономического развития).