Купи себе метро. В Петербурге начали большую распродажу «Метростроя»

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В Петербурге объявлены торги по важным площадкам банкротного «Метростроя». Если верить властям, перейти от их аренды к владению — одно из условий возрождения отрасли. Но многоэтажки на месте складов тоже никто не отменял.



Объявление о торгах опубликовано 14 декабря, организатором является Российский аукционный дом. Они открытые, участвовать может любое физическое или юридическое лицо, главное — вовремя и правильно подать заявку.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в «Метрострое» проводили оценку его имущества. Основные производственные площадки и часть движимого имущества вместе оценили примерно в 8 млрд рублей, но в перечень попало не все — например, в нем не было проходческих щитов. Задача состоит в том, чтобы начать распродажу собственности «Метростроя» в интересах кредиторов, главным из которых — по размеру требований — является новый генподрядчик города «Метрострой Северной столицы». Стратегия города — перестать арендовать необходимые помещения и технику, а получить ее на праве собственности. За счет выручки от продажи должны быть погашены требования кредиторов, которые в сумме превышают 10 млрд.



Что продают

Торги назначены на февраль, лотов пять. Три из них — это, что называется, плоть и кровь «Метростроя». Первый — земельный участок под 30 тысяч квадратных метров на Ново-Никитинской, 3, вместе со стоящими там строениями (производственными и строительными корпусами). Его оценили в 1,620 млрд рублей. Это несколько меньше, чем было при предыдущей оценке (1,790 млрд), но, насколько можно судить, из лота выпало движимое имущество, а его было на 120 пунктов.







Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Панорамы» Фото: скриншот страницы сервиса / Публичная кадастровая карта Поделиться Поделиться





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Второй — площадка на улице Маршала Говорова, 39, где всегда было Управление механизации. Это участок в 50 тысяч квадратов и полтора десятка зданий. В предыдущем отчете лот по Говорова оценили в 2,367 млрд рублей, но и там в него включили движимое имущество, на которое (специфика технологической площадки) приходилась львиная доля стоимости — почти 2 млрд рублей. Сейчас же речь только о земле и зданиях, так что на торгах заявили логичные 470 млн.



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Третий лот — производственно-складской комплекс на Витебском, 109: здания и право аренды двух земельных участков где-то на 40 тысяч квадратов. В нем изначально было мало перемещаемого имущества, так что он не сильно и похудел — с 561 млн до 520 млн рублей.



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Еще два лота — сильно меньше и экзотичнее. Один их них — нежилое помещение в цоколе дома по адресу: ул. Союза Печатников, 8А, площадью 86 квадратных метров. Счастливым обладателем можно стать за 13,3 млн — если не перекупят. Второй — 130-метровая квартира в доме № 17 по Зверинской, всего за 25,6 млн рублей. Все-таки у «Метростроя» очень разные активы. Собеседник «Фонтанки», близкий к компании и еще помнящий ее предбанкротный период, заметил, что иногда имущество выкупали для организации штаба на время больших строек. От Союза Печатников в этом смысле можно провести линию к второй сцене Мариинского театра. К Зверинской ближе всего тоннель под Невой для второго выхода из «Спортивной».

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Что не продают

Всего таким образом на торги выставлено имущества на 2,6 млрд рублей. Это далеко не все, если сравнивать даже с прошлой экспертной оценкой. Напомним, ее проводили при предыдущем конкурсном управляющем Андрее Мариничеве, которого отстранили осенью по ходатайству «Метростроя Северной столицы» («Фонтанка» подробно рассказывала об этом сюжете и его действующих лицах). Сменивший Мариничева Алексей Кузнецов подал к нему иск о взыскании убытков (которые, по его мнению, «Метрострой» и кредиторы понесли из-за необъяснимо льготной аренды спорткомплекса компании), суд арестовал имущество бывшего конкурсного в рамках обеспечительных мер.



Второй момент — растаяла идея сформировать единый лот и общим куском выставить имущество «Метростроя» на торги с понятным единственным интересантом. Как пояснил «Фонтанке» Алексей Кузнецов, положение о порядке реализации имущества собрание кредиторов приняло в октябре. Тогда же, если судить по Федресурсу, было решено приступить к реализации недвижимого имущества ОАО «Метрострой» согласно этому положению: то есть разными лотами и без движимого имущества (которое не всегда можно территориально привязать к конкретной площадке и по которому кредиторы будут принимать положение отдельно).



Но и недвижимость выставлена на торги далеко не вся. Из очевидного — завод ЖБИ на той же Ново-Никитинской, 17. Его оценивали в 3 млрд рублей, и это принципиально важный актив для того, кто хочет строить метро, прокладывать тоннели и заниматься их обделкой.



Кроме того, Расстанная, 17, где находилось Управление производственно-технологической комплектации «Метростроя». По недавней оценке, это 3,6 млрд рублей: склады, мастерские, шпаломонтажный цех и участок в 6 тысяч квадратов.



Фото: скриншот страницы сервиса / Публичная кадастровая карта Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться







Есть площадка на Ивана Черных, 16, из-за которой тоже спорили при Мариничеве, так как оценить ее можно было и в 2,5 млрд, и в 6 млрд рублей.



Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться





Есть Левашовский проспект: земля со стадионом «Метростроя», по публикации конкурсного, оценивается примерно в 220 млн рублей, здание по адресу: Левашовский, 11/7 (проходная и раздевалки), — в 151 млн. Плюс склады в 5-м Рыбацком проезде — это еще примерно 220 млн. Плюс помещения и здания на Благодатной, на Загородном, плюс база отдыха в Приморске.



В общем, самое интересное еще впереди. Алексей Кузнецов пояснил «Фонтанке», что сейчас на торги выставили те объекты, в отношении которых не требовалось положение о реализации, утвержденное залоговыми кредиторами (проще говоря, непроблемные).



«Фонтанка» задала вопрос «Метрострою Северной столицы», собирается ли он заходить на все пять опубликованных лотов. Там были дипломатичны: «Пока окончательное решение не принято, но мы рассматриваем варианты».



Смольный постоянно упирает на необходимость для МССС брать имущество «Метростроя» в собственность и с этим увязывает скорость строительства метро. В связи с этим интересно, какие из выставленных площадок действительно сохранят производственную функцию, а где вырастут предсказуемые новостройки. Это зависит от итогов торгов, но уже по тексту оценщиков видно, что на Ново-Никитинскую, 3, на Расстанную и на улицу Ивана Черных точно могут прийти девелоперы. В частности, про Расстанную в документах пишут: «Объект оценки может быть отнесен к сегменту производственно-складской (при текущем варианте использования), а также жилой (при альтернативном использовании) недвижимости». Внизу пояснение:



«При принятии решения о варианте, обеспечивающем наиболее эффективное использование, необходимо рассмотреть варианты:



— Текущее использование.



— Снос существующих зданий и строительство на освободившемся земельном участке жилого комплекса класса комфорт».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»