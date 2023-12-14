Купи себе метро. В Петербурге начали большую распродажу «Метростроя»

В Петербурге объявлены торги по важным площадкам банкротного «Метростроя». Если верить властям, перейти от их аренды к владению — одно из условий возрождения отрасли. Но многоэтажки на месте складов тоже никто не отменял.
Объявление о торгах опубликовано 14 декабря, организатором является Российский аукционный дом. Они открытые, участвовать может любое физическое или юридическое лицо, главное — вовремя и правильно подать заявку.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в «Метрострое» проводили оценку его имущества. Основные производственные площадки и часть движимого имущества вместе оценили примерно в 8 млрд рублей, но в перечень попало не все — например, в нем не было проходческих щитов. Задача состоит в том, чтобы начать распродажу собственности «Метростроя» в интересах кредиторов, главным из которых — по размеру требований — является новый генподрядчик города «Метрострой Северной столицы». Стратегия города — перестать арендовать необходимые помещения и технику, а получить ее на праве собственности. За счет выручки от продажи должны быть погашены требования кредиторов, которые в сумме превышают 10 млрд.
Что продают
Торги назначены на февраль, лотов пять. Три из них — это, что называется, плоть и кровь «Метростроя». Первый — земельный участок под 30 тысяч квадратных метров на Ново-Никитинской, 3, вместе со стоящими там строениями (производственными и строительными корпусами). Его оценили в 1,620 млрд рублей. Это несколько меньше, чем было при предыдущей оценке (1,790 млрд), но, насколько можно судить, из лота выпало движимое имущество, а его было на 120 пунктов.
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Второй — площадка на улице Маршала Говорова, 39, где всегда было Управление механизации. Это участок в 50 тысяч квадратов и полтора десятка зданий. В предыдущем отчете лот по Говорова оценили в 2,367 млрд рублей, но и там в него включили движимое имущество, на которое (специфика технологической площадки) приходилась львиная доля стоимости — почти 2 млрд рублей. Сейчас же речь только о земле и зданиях, так что на торгах заявили логичные 470 млн.
Третий лот — производственно-складской комплекс на Витебском, 109: здания и право аренды двух земельных участков где-то на 40 тысяч квадратов. В нем изначально было мало перемещаемого имущества, так что он не сильно и похудел — с 561 млн до 520 млн рублей.
Еще два лота — сильно меньше и экзотичнее. Один их них — нежилое помещение в цоколе дома по адресу: ул. Союза Печатников, 8А, площадью 86 квадратных метров. Счастливым обладателем можно стать за 13,3 млн — если не перекупят. Второй — 130-метровая квартира в доме № 17 по Зверинской, всего за 25,6 млн рублей. Все-таки у «Метростроя» очень разные активы. Собеседник «Фонтанки», близкий к компании и еще помнящий ее предбанкротный период, заметил, что иногда имущество выкупали для организации штаба на время больших строек. От Союза Печатников в этом смысле можно провести линию к второй сцене Мариинского театра. К Зверинской ближе всего тоннель под Невой для второго выхода из «Спортивной».
Что не продают
Всего таким образом на торги выставлено имущества на 2,6 млрд рублей. Это далеко не все, если сравнивать даже с прошлой экспертной оценкой. Напомним, ее проводили при предыдущем конкурсном управляющем Андрее Мариничеве, которого отстранили осенью по ходатайству «Метростроя Северной столицы» («Фонтанка» подробно рассказывала об этом сюжете и его действующих лицах). Сменивший Мариничева Алексей Кузнецов подал к нему иск о взыскании убытков (которые, по его мнению, «Метрострой» и кредиторы понесли из-за необъяснимо льготной аренды спорткомплекса компании), суд арестовал имущество бывшего конкурсного в рамках обеспечительных мер.
Второй момент — растаяла идея сформировать единый лот и общим куском выставить имущество «Метростроя» на торги с понятным единственным интересантом. Как пояснил «Фонтанке» Алексей Кузнецов, положение о порядке реализации имущества собрание кредиторов приняло в октябре. Тогда же, если судить по Федресурсу, было решено приступить к реализации недвижимого имущества ОАО «Метрострой» согласно этому положению: то есть разными лотами и без движимого имущества (которое не всегда можно территориально привязать к конкретной площадке и по которому кредиторы будут принимать положение отдельно).
Но и недвижимость выставлена на торги далеко не вся. Из очевидного — завод ЖБИ на той же Ново-Никитинской, 17. Его оценивали в 3 млрд рублей, и это принципиально важный актив для того, кто хочет строить метро, прокладывать тоннели и заниматься их обделкой.
Кроме того, Расстанная, 17, где находилось Управление производственно-технологической комплектации «Метростроя». По недавней оценке, это 3,6 млрд рублей: склады, мастерские, шпаломонтажный цех и участок в 6 тысяч квадратов.
Есть площадка на Ивана Черных, 16, из-за которой тоже спорили при Мариничеве, так как оценить ее можно было и в 2,5 млрд, и в 6 млрд рублей.
Есть Левашовский проспект: земля со стадионом «Метростроя», по публикации конкурсного, оценивается примерно в 220 млн рублей, здание по адресу: Левашовский, 11/7 (проходная и раздевалки), — в 151 млн. Плюс склады в 5-м Рыбацком проезде — это еще примерно 220 млн. Плюс помещения и здания на Благодатной, на Загородном, плюс база отдыха в Приморске.
В общем, самое интересное еще впереди. Алексей Кузнецов пояснил «Фонтанке», что сейчас на торги выставили те объекты, в отношении которых не требовалось положение о реализации, утвержденное залоговыми кредиторами (проще говоря, непроблемные).
«Фонтанка» задала вопрос «Метрострою Северной столицы», собирается ли он заходить на все пять опубликованных лотов. Там были дипломатичны: «Пока окончательное решение не принято, но мы рассматриваем варианты».
Смольный постоянно упирает на необходимость для МССС брать имущество «Метростроя» в собственность и с этим увязывает скорость строительства метро. В связи с этим интересно, какие из выставленных площадок действительно сохранят производственную функцию, а где вырастут предсказуемые новостройки. Это зависит от итогов торгов, но уже по тексту оценщиков видно, что на Ново-Никитинскую, 3, на Расстанную и на улицу Ивана Черных точно могут прийти девелоперы. В частности, про Расстанную в документах пишут: «Объект оценки может быть отнесен к сегменту производственно-складской (при текущем варианте использования), а также жилой (при альтернативном использовании) недвижимости». Внизу пояснение:
«При принятии решения о варианте, обеспечивающем наиболее эффективное использование, необходимо рассмотреть варианты:
— Текущее использование.
— Снос существующих зданий и строительство на освободившемся земельном участке жилого комплекса класса комфорт».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»