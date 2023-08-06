Кто будет рулить распродажей «Метростроя». Из компании на полном ходу «высаживают» главного по банкротству

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Арбитражный суд рассмотрит ходатайство об отстранении конкурсного управляющего петербургского «Метростроя» Андрея Мариничева. Его подал крупнейший кредитор компании, заинтересованный в ее многомиллиардном имуществе.





Ходатайство было зарегистрировано еще в июне, и «Фонтанка» знает, что в нем. МССС пишет об обстоятельствах, которые «в совокупности с другими фактами» являются основанием для отстранения Мариничева. Но контекст важнее.

Напомним, «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие города и ВТБ, является мажоритарным кредитором банкротящегося «Метростроя» благодаря тому, что в 2021 году выкупил долги компании перед другими участниками процесса. Конкурсным управляющим была назначена Светлана Судья, однако год назад она оставила эту должность, сославшись на «тяжелую процедуру», ее место занял Андрей Мариничев. Управляющий должен действовать в интересах всех кредиторов, но на собраниях количество голосов у каждого из них пропорционально их доле в общей сумме требований, именно это делает МССС главным действующим лицом. Общий объем требований к «Метрострою» в реестре перевалил за 10 млрд .



Бесплатные юристы и стадион на Левашовском



Во-первых, Мариничеву припомнили заслуги его предшественника. «Подающая сторона» говорит о необоснованном привлечении сторонних лиц к исполнению обязанностей управляющего, главными из которых является выявление имущества должника и формирование конкурсной массы. В качестве аргумента приводят решение суда от конца прошлого года: работа по взысканию дебиторской задолженности с должников самого «Метростроя» носит «единичный, а не масштабный характер», а инвентаризация не проведена до конца. Ко всем вопросам привлекали ООО «Правовое обеспечение», «стоимость услуг которого не соответствует качеству и объему их выполнения, неадекватна задачам процедуры». Денег подрядчику не заплатили и не платят, это договор безвозмездного оказания услуг, но суд всё равно решил, что так не работает, а сугубо «формальное представление интересов ОАО "Метрострой" в судебных процессах» — это угроза и риск.



Претензии относятся и ко времени управления Светланы Судьи, но конкурсные наследуют друг другу в юридическом смысле, и Мариничев должен был устранить замечания.



Второе — стадион «Метростроя» на Левашовском проспекте. Городская «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» хотела его арендовать, однако ответ от конкурсного так и не поступил. Нет аренды — нет платы за нее, которую можно было бы направить на погашение реестровых платежей. Всё это несколько старомодно называют «неразумные бездействия».



Третье — инвентаризация проходит с задержкой. Предыдущий конкурсный тоже допустил несколько «бездействий», за которые — как ни трудно в это поверить — с него даже взыскивали неустойку в размере 100 рублей в день. Но и сейчас, как считает МССС, не сделано много всего: не утверждено положение о порядке реализации имущества (ключевой согласованный с кредиторами документ о том, как и через кого будут торговать активами «Метростроя»); да и продано только залоговое имущество на 700 млн , что является «неприемлемым результатом», когда речь идет о миллиардах.



Конкурсный, пишет «Метрострой Северной столицы», не особенно рвется взыскивать деньги с тех, кто должен самому «Метрострою» (а таких сотня компаний с 8 млрд рублей дебиторки, если смотреть на это со стороны «Метростроя»). Иски к марту 2023-го были поданы только к 30.



Есть еще один пункт противоречий, не указанный в ходатайстве. Конкурсный и МССС разошлись в первичной оценке еще одной площадки «Метростроя» на Ивана Черных, которую можно приравнять к 2,5 млрд , а можно — к 6. Кроме того, пока не утвержден окончательно оператор, через которого будут идти эти конкретные торги. Напоследок МССС вообще выражает сомнение, что Мариничев не зависим от его предшественника (не уточняется, чем это чревато). Всё вместе — причина ходатайствовать об отстранении конкурсного управляющего.



Желающих порулить стало больше



«Фонтанке» Андрей Мариничев сообщил, что у него не было возможности обсудить с представителями «Метростроя Северной столицы» их позицию и вообще после смены руководства МССС связь оказалась нарушена.



«Никто не хочет заниматься сложным и многосоставным банкротным делом, когда в нем надо долго и скрупулезно разбираться, как никто не хочет садиться в ржавую и поломанную машину, — говорит он. — Зато теперь сформирован реестр, учтено имущество, частично проведена оценка, частично погашена задолженность по текущим платежам. Можно принимать положение о реализации имущества и выставлять многомиллиардное имущество на торги в интересах кредиторов (и МССС как крупнейшего из них). И желающих порулить отремонтированной машиной с перспективой реальных торгов и транзакций, конечно, гораздо больше».



Когда Мариничев рассуждает о «починке машины», он имеет в виду промежуточные результаты. Имущество «Метростроя» (пусть не стадион) сдано в аренду; известно, кому — тому же «Метрострою Северной столицы», которому город давно уже рекомендовал всё принять в собственность (что без торгов невозможно, впрочем). За счет этих денег выплачены зарплатные задолженности и компенсации бывшим рабочим «Метростроя», которые перешли в штат нового генподрядчика. А сам МССС имеет чем копать и строить, так что главный социальный эффект от работы управляющего достигнут (хотя это не прописано в его обязанностях).



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Инвентаризация проведена, считает Мариничев, дебиторку взыскивают. Перспективы этого взыскания не очевидны. Как пример можно привести иск к НПК «Омега», не самый крупный, «всего» 50 млн . Проблема в том, что это пытаются вернуть деньги за якобы невыполненные работы по выкатному полю на стадионе «Зенита», о которых «Фонтанка» уже писала и по которым стороны один раз уже просудились и разошлись, подписав документы. Но так работают «в интересах кредиторов», закинуть удочку надо везде, мало ли — где клюнет.



«Сформирован реестр текущих обязательств должника, выстроены взаимоотношения со службой судебных приставов-исполнителей, прокуратурой, Росимуществом, залоговыми кредиторами, — перечисляет Мариничев. — В настоящее время активно формируется единый лот для скорейшей реализации в интересах города и с целью недопущения спекуляции отдельными объектами». В этот единый лот, судя по всему, и войдут пять оцененных на 8 млрд площадок, о которых написано выше. Остальное — по ходу.



«На сегодняшний день конкурсным управляющим был произведен весь комплекс подготовительных мероприятий, направленный на реализацию имущества. С учетом объемов, трудозатрат, финансовых затрат и ограниченных сроков в процедуре банкротства, претендентов на выполнение вышеперечисленных работ не было», — говорит Мариничев.



«Фонтанка» направила в «Метрострой Северной столицы» запрос о причинах резко изменившегося отношения к конкурсному, который, напомним, не мог быть назначен без согласия крупнейшего кредитора. Компания не стала комментировать.



Новая метла





Комментировать и правда особо нечего, по крайней мере «Метрострою Северной столицы». Он не кажется главным хейтером Мариничева, скорее, исполнителем. Важный момент — это проговорка управляющего о смене руководства МССС.



Напомним, гендиректор нового строителя подземки Владимир Шмидт действительно ушел с должности, его сменил Кирилл Петров. Однако основное произошло раньше. В середине 2022 года из Смольного в АВТОВАЗ переехал «транспортный» вице-губернатор Максим Соколов, который на самом деле курировал куда больший круг вопросов, включая дорожное и подземное строительство (именно при нем «Метрострой» дошел до формального банкротства, а в городе появился МССС). Его место занял Кирилл Поляков, однако вскоре из его круга обязанностей выпал КРТИ, который является заказчиком по строительству метро.

Сам Поляков в интервью «Фонтанке» назвал это логичным: «Есть эффективная московская модель, когда строительство собрано в одном месте, эксплуатация — в другом. И это правильно. У нас строители хорошие. Они могут быстро строить».



Строители — это блок вице-губернатора Николая Линченко, куда и перешел КРТИ вместе со всем подземным строительством. Собственно, после этого и произошли последовательные изменения в руководстве комитета, откуда ушел Андрей Левакин, и в МССС.



Одновременно из самого «Метростроя Северной столицы» маршем удалялись замы и управленцы, которые были поставлены от второго учредителя компании — ВТБ (35%). «Фонтанка» писала, что год назад предметно обсуждался и полный выход банка из числа учредителей, но пока от этого отказались, Тем не менее расстановка полномочий и степень участия двух акционеров в жизни компании очевидны: город сделал свой многомиллиардный акционерный вклад, банк — нет.



Чтобы было понятно: на июньском заседании совета директоров, где рассматривался ряд крупных строительных закупок, голосовали только пятеро (этого хватает): главы КРТИ и комтранса, представители комфина, КИО и администрации Линченко. Так что можно предположить, что именно строительный блок поведет дальше этот корабль, в том числе по морю банкротства «Метростроя» и реализации его имущества. Скажется ли это на скорости строительства и на составе подрядчиков — покажет ближайший год: чтобы ввести обещанные три станции в 2024-м , надо очень сильно ускоряться.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»



