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    Ради чего можно ждать рабочую неделю. В Петербурге потеплеет раньше, чем в Москве

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    Массы холодного воздуха, господствовавшие над центром и северо-западом, отправляются на юг. В Петербурге потеплеет даже раньше, чем в Москве, сообщает 12 мая в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, уже во вторник в Петербурге станут поступать более тёплые воздушные массы. А начиная со среды и до конца рабочей недели температура будет даже немного выше климатической нормы. Во второй половине недели по ночам ожидается плюс 5–10 градусов, а в дневные часы — 15–20.

    В Москве предстоящая ночь, по прогнозу Леуса, станет последней в этом периоде с заморозками, а ночь на вторник завершит период заморозков в Подмосковье.

    Зато на юге холодный атмосферный фронт продолжит устраивать грозовые ливни, а температура будет понижаться. Вся предстоящая рабочая неделя в Южном и Северо-Кавказском округах пройдёт при температуре на 3–5 градусов ниже климатической нормы, не выше 13–18 градусов. Такая же температура сейчас у воды на пляжах региона.

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