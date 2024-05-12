Ради чего можно ждать рабочую неделю. В Петербурге потеплеет раньше, чем в Москве

Массы холодного воздуха, господствовавшие над центром и северо-западом, отправляются на юг. В Петербурге потеплеет даже раньше, чем в Москве, сообщает 12 мая в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По его словам, уже во вторник в Петербурге станут поступать более тёплые воздушные массы. А начиная со среды и до конца рабочей недели температура будет даже немного выше климатической нормы. Во второй половине недели по ночам ожидается плюс 5–10 градусов, а в дневные часы — 15–20.



В Москве предстоящая ночь, по прогнозу Леуса, станет последней в этом периоде с заморозками, а ночь на вторник завершит период заморозков в Подмосковье.

