Две Олимпиады, баскетбольный «Спартак» и Газпром. Откуда в Петербург возвращается новый шеф по метрострою

У вице-губернатора Петербурга Николая Линченко представили нового директора для «Метростроя Северной столицы». В том самом Смольном, что до сих пор как бы не считает нужным комментировать. «Фонтанка» проследила закольцованный путь Кирилла Петрова — через Олимпиады и баскетбол.

По данным «Фонтанки», представление состоялось 21 декабря, но выход нового гендиректора на работу ожидается примерно через неделю. Сам Кирилл Петров ответил на звонок корреспондента, но как-либо комментировать информацию о своем трудоустройстве отказался. Возможно, сыграл роль опыт, в том числе, в маркетинге и связях с общественностью.



О том, что Владимир Шмидт покидает должность гендиректора «Метростроя Северной столицы» после двух лет работы, стало известно в начале недели. Тогда же прозвучало имя возможного «варяга»: Кирилл Петров, в трудовой биографии которого выделяется должность бывшего замдиректора в «Объединении Ингеоком», строившем метро московское. Обращал на себя внимание профиль — заместитель по внешним связям и специальным проектам, что автоматически рождает скепсис в стройке. Но опыт Кирилла Петрова куда обширнее, и с Петербургом его роднит куда больше, чем новое назначение, так что никакой он не варяг.



Дело не только в том, что учился новый — оговоримся, предполагаемый — гендиректор МССС именно здесь: сначала в Нахимовском училище, потом в военно-морском училище радиоэлектроники им. Попова, а в конце 90-х — еще и в Стокгольмской школе экономики. Четверть века назад он работал в заявочном комитете «Санкт-Петербург-2004» — помните, был такой, когда город недолго претендовал на проведение Олимпиады соответствующего года?

Потом было несколько лет работы в области маркетинга и рекламы — в частности, в таких организациях как ТВЭЛ (судя по названию, речь о ныне топливной компании Росатома) и ООО «Санкт-Петербург Опен». Отчетливо спортивные коннотации — не случайность: в середине нулевых Кирилл Петров два года был коммерческим директором баскетбольного клуба «Спартак», а затем — замгендиректора «Российской ассоциации спортивных сооружений» (РАСС), причем замом не по связям с общественностью, а по взаимодействию с органами власти (этот опыт для главного петербургского метростроителя, вероятно, даже более принципиален, чем знакомство с тоннельными технологиями). Эта ассоциация, среди прочего, неизбежно участвовала в подготовке к другой, на этот раз доехавшей до России Олимпиады — 2014 года, оргкомитет направлял РАСС благодарственные письма. Оттуда в начале десятых годов Кирилл Петров и перешел в «Ингеоком» на должность заместителя директора, на ней он проработал почти 10 лет.



«Ингеоком», собственно, строил олимпийские объекты, в его портфолио стадион «Фишт», ледовый дворец «Айсберг», участок «Адлер — Веселое» трасы М-27. В 2014 году тогдашний министра транспорта Максим Соколов (позже — вице-губернатор Петербурга, курировавший и запуск «Метростроя Северной столицы») вручил госнаграды за вклад в подготовку к Олимпиаде: имя Кирилла Петрова значится среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, есть у него и благодарность от мэра Сочи.



В «Ингеокоме», который строил несколько станций метро для Москвы, Петров отвечал не только за внешние связи и спецпроекты, успел он там поработать и в экспертно-техническом управлении. Если кому-то важно — да, от Собянина благодарность тоже есть.

