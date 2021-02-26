Мегаподрядчик «Газпрома» обрел нового гендиректора в лице топ-менеджера компании Николая Ткаченко

Новым генеральным директором мегаподрядчика «Газстройпром» (ГСП) назначен Николай Ткаченко, возглавлявший один из «закупочных» департаментов «Газпрома». О кадровых перестановках 26 февраля сообщили в официальном Telegram-канале холдинга.
Ткаченко ранее возглавлял департамент 647, управляющий ценовыми параметрами инвестпроектов. Теперь его место занял Андрей Чеканский — бывший начальник одного из управлений этого департамента.
Также в сообщении «Газпрома» сказано, что функции и кадры департамента 101 переходят к аппарату правления, который возглавила новый заместитель председателя правления Ирина Милютина. Бывший руководитель аппарата Вячеслав Коптелов переходит на другую работу. На какую, не уточняется.
Как и предсказывали ранее эксперты «Фонтанки», на пост гендиректора «Газстройпрома» пришел человек хорошо знакомый с бизнесом по исполнению контрактов «Газпрома». Предыдущий гендиректор ГСП Станислав Аникеев покинул компанию и возглавил новое юрлицо — ООО «УК — Газстройпром». Организация будет управлять строительными активами группы «Газстройпром».
С 2004 по 2010 год Ткаченко возглавлял отдел в тендерном комитете «Газпрома», а после занимал руководящие должности в департаментах, связанных с закупками.
Уход Аникеева с поста главы «Газстройпрома» совпал по времени с изменениями в структуре управления активами, а также с потерей компанией одного из самых знаковых и дорогих заказов — отделки Лахта-центра. Одной из причин такого решения мог стать крайне невысокий темп подготовки для переезда структур «Газпрома» в построенный уже два года назад небоскреб. Подробнее об этом читайте в статье «Фонтанки».