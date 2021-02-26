Мегаподрядчик «Газпрома» обрел нового гендиректора в лице топ-менеджера компании Николая Ткаченко

Также в сообщении «Газпрома» сказано, что функции и кадры департамента 101 переходят к аппарату правления, который возглавила новый заместитель председателя правления Ирина Милютина. Бывший руководитель аппарата Вячеслав Коптелов переходит на другую работу. На какую, не уточняется.

Ткаченко ранее возглавлял департамент 647, управляющий ценовыми параметрами инвестпроектов. Теперь его место занял Андрей Чеканский — бывший начальник одного из управлений этого департамента.

Как и предсказывали ранее эксперты «Фонтанки», на пост гендиректора «Газстройпрома» пришел человек хорошо знакомый с бизнесом по исполнению контрактов «Газпрома». Предыдущий гендиректор ГСП Станислав Аникеев покинул компанию и возглавил новое юрлицо — ООО «УК — Газстройпром». Организация будет управлять строительными активами группы «Газстройпром».

С 2004 по 2010 год Ткаченко возглавлял отдел в тендерном комитете «Газпрома», а после занимал руководящие должности в департаментах, связанных с закупками.

Уход Аникеева с поста главы «Газстройпрома» совпал по времени с изменениями в структуре управления активами, а также с потерей компанией одного из самых знаковых и дорогих заказов — отделки Лахта-центра. Одной из причин такого решения мог стать крайне невысокий темп подготовки для переезда структур «Газпрома» в построенный уже два года назад небоскреб. Подробнее об этом читайте в статье «Фонтанки».