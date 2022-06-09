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    «Росатом» начал поставки нового ядерного топлива для АЭС в Индии

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    1 комментарий

    «Росатом» начал поставки в Индию нового современного ядерного топлива для энергоблоков АЭС «Куданкулам», построенных по российскому проекту. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в госкорпорации.

    Одновременно с этим российские специалисты обосновали перевод АЭС на более длинный топливный цикл — вместе с внедрением нового топлива эта технология должна значительно увеличить экономическую эффективность энергоблоков. Ранее на новое, еще более безопасное и экономичное топливо были переведены российские энергоблоки на Балаковской и Ростовской АЭС.

    В 2020 году топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited; NPCIL) подписали соглашение о реализации комплексного инжинирингового проекта: перевод двух действующих энергоблоков АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000 на новое топливо ТВС-2М, а также увеличение топливного цикла с 12 до 18 месяцев.

    АЭС «Куданкулам» построена в Индии в рамках соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Заказчик — Индийская корпорация по атомной энергии. В 2002 году под управлением российского «Атомстройэкспорта» началось строительство. В 2016 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в формате видеоконференции приняли участие в церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам» индийскому народу.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Это хорошо. Теперь у нас будет ещё больше рупий!
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