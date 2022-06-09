«Росатом» начал поставки нового ядерного топлива для АЭС в Индии

«Росатом» начал поставки в Индию нового современного ядерного топлива для энергоблоков АЭС «Куданкулам», построенных по российскому проекту. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в госкорпорации.



Одновременно с этим российские специалисты обосновали перевод АЭС на более длинный топливный цикл — вместе с внедрением нового топлива эта технология должна значительно увеличить экономическую эффективность энергоблоков. Ранее на новое, еще более безопасное и экономичное топливо были переведены российские энергоблоки на Балаковской и Ростовской АЭС.

