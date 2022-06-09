«Росатом» начал поставки нового ядерного топлива для АЭС в Индии

«Росатом» начал поставки в Индию нового современного ядерного топлива для энергоблоков АЭС «Куданкулам», построенных по российскому проекту. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в госкорпорации.
Одновременно с этим российские специалисты обосновали перевод АЭС на более длинный топливный цикл — вместе с внедрением нового топлива эта технология должна значительно увеличить экономическую эффективность энергоблоков. Ранее на новое, еще более безопасное и экономичное топливо были переведены российские энергоблоки на Балаковской и Ростовской АЭС.
В 2020 году топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited; NPCIL) подписали соглашение о реализации комплексного инжинирингового проекта: перевод двух действующих энергоблоков АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000 на новое топливо ТВС-2М, а также увеличение топливного цикла с 12 до 18 месяцев.