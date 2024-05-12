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    «Вы хотели перемен?!» Кого Путин видит в силовом блоке нового правительства

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    Фото: Александр Миридонов/ Коммерсантъ
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    Президент Владимир Путин внес на утверждение Совета Федерации кандидатуры руководителей силовых структур и других стратегически значимых в правительстве министерств. «Вы хотели перемен?!» — подобного рода перекидываются в телеграм-каналах лидеры общественного мнения. Рассказываем, кто сохранит свои должности, а кто покинет кабмин вслед за Сергеем Шойгу.

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    Фото: Александр Миридонов/ Коммерсантъ

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