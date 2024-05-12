Замужем за монстром: семь поступков, которые выдают тирана с головой

Многие понимают, что связались с тираном, когда выбраться из отношений уже практически невозможно Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться





Многие женщины после новостей об избиениях или даже убийствах жен мужьями стали обращать внимание на поведение своих спутников. Как вовремя понять, что встречаешься с тираном? Разбираемся с психологами. Знание его советов поможет вовремя уйти из небезопасных отношений.

Кто такие тираны Для начала нужно понять, кто вообще такие тираны. По мнению психолога Дарьи Григорьевой, в первую очередь это люди, которым необходимо ощущать свою власть.

— Эту свою ведущую потребность во власти тиран реализует через контроль над другими людьми, — отмечает Дарья Григорьева. — Как правило, этот контроль тиран захватывает либо силой, через открытую агрессию, либо это может происходить в более скрытой форме, неочевидной, через разного рода психологическое насилие, манипуляции и обман.



Дарья Григорьева, семейный и детский психолог портала «Ты — это важно».



При этом не стоит думать, что тиранами могут быть только мужчины, считает психолог Владмира Симуран.

— Сразу хочу уточнить: социопатами могут быть не только мужчины, но и женщины, — предупредила Владмира Симуран. — И образы пугающих маньяков, которые нам рисуют в кинофильмах, обычно гипертрофированы.

Владмира Симуран, бизнес- и бренд-стратег, психолог-психотерапевт, основатель компании Simuran Consulting.

Психологи отмечают, что на первых порах очень трудно понять, что перед нами тиран, ведь такие люди притворяются милыми и безобидными. Поэтому особенно важно следить за тем, как ведет себя партнер в начале отношений.



Как понять, что перед вами — тиран По мнению психологов, первое время попытки контроля тиран прячет под видом заботы, любви и беспокойства. Он может говорить, что просто хочет сам решать все проблемы, поэтому девушке не о чем беспокоиться. Или что он переживает за нее, поэтому хочет постоянно знать, где она находится. В этот момент важно прислушиваться к себе и понимать, правда ли это забота — или шаг за шагом у вас отбирают свободу.

— Важно прислушиваться внимательно к своим ощущениям рядом с партнером, — советует Дарья Григорьева. — Нет ли чувства, что там, где раньше я принимала решение, решает за меня другой человек? Нет ли ощущения, что для меня пытаются установить правила, выгодные не мне, а только ему?



Очень часто тираны общаются с другими людьми как взрослые с ребенком, с позиции сверху вниз, принимая решение за двоих и не терпя отказ.



— Тиран это «нет» как будто бы не воспринимает как ответ. Появляется ощущение, что человек не приемлет возражений и всячески продавливает свою волю, без учета нашего желания, — отмечает психолог. — Например, вы говорите, что не готовы съезжаться на третий день знакомства, что для вас это пока рано, а человек как будто вас не слышит и уже снимает вам квартиру для совместного проживания.



Также потенциальный тиран, перед тем как размахивать кулаками, проверяет свою жертву на терпимость. Он может начинать давить на партнера психологически — унижать, критиковать, делать обидные и колкие замечания и скрытые оскорбления. Всё это делается с одной целью — принизить партнера, чтобы им было проще управлять.

— Эмоции, которые будет стараться культивировать в нас тиран, — это страх, вина, стыд, беспомощность, ощущение собственной никчемности, — заявила Дарья Григорьева.



Почему? Потому что потом на этих наших чувствах ему легче нами манипулировать. Дарья Григорьева, семейный и детский психолог

Еще один способ — игра в эмоции.

— Такой человек изобразит что угодно: слезы, сопереживание, обиду и так далее, — заявила Владмира Симуран. — Но это будет только маской, за которой необходимость получить нужный ему или ей результат.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Что делать, чтобы защититься от тирана Чтобы не оказаться в отношениях с тираном, психологи советуют следовать простым правилам.

Во-первых, прислушиваться к себе и своим чувствам — ведь если вам некомфортно уже на первых свиданиях, возможно, вами пытаются манипулировать.

— Если что-то на этом первоначальном этапе вашего общения и взаимодействия идет не так, что-то напрягает, вызывает недоумение или подозрение, лучше не замалчивать, а выносить это на поверхность, — советует Дарья Григорьева.



Также важно не поддаваться попыткам унижения или оскорблений. Обычно тираны чувствуют людей, на низкой самооценке которых можно играть, и используют это. Не давайте им такой возможности и любите себя.

Помимо этого, психологи посоветовали не торопиться сближаться и сначала лучше узнать друг друга, ведь человек раскрывается далеко не сразу.

— Особенно это важно в конфетно-букетный период, в самом начале отношений, когда хочется прям в омут с головой, — не всегда в таком состоянии мы себе адекватно отдаем отчет в том, что происходит, — предупреждает психолог. — Главное — не принимать какие-то важные жизненные решения по совместной жизни или браку.

Еще очень важно понаблюдать за тем, как человек ведет себя в напряженные моменты. Иногда именно во время нестандартных ситуаций тиран проявляет свое истинное лицо.



— Например, как он себя ведет во время того, как его подрезают на дорогах. То есть какое-то резкое происшествие, которое он не ожидал и не контролировал. — советует Дарья Григорьева. — Как он себя будет проявлять в конфликтных ситуациях, как будет реагировать на какой-то отказ с вашей стороны или со стороны других людей, с которыми вы общаетесь.



Если во время таких ситуаций вы замечаете, как человек начинает впадать в ярость, злиться или начинает унижать и обесценивать других людей, значит лучше держаться от такого человека подальше, ведь в отношениях он начнет срываться уже на вас.

Встречали ли вы на своем пути настоящих тиранов? Встречалась с тираном, но вовремя поняла, к чему всё идет До сих пор живу с тираном Повезло, ни разу не натыкалась на тирана Только что понял, что я тиран. Обещаю исправиться