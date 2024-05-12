Двенадцатого погибшего достали из-под завалов в Белгороде

Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Извлечены всего 12 тел, сообщает МЧС РФ.
Подъезд дома на улице Щорса обрушился 12 мая около полудня в результате прямого попадания снаряда. Вскоре упали чердачный этаж и крыша над разрушенным подъездом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Травмы получили 20 человек, в том числе двое детей и трое спасателей. Младенца с ожогами и баротравмой готовят к транспортировке в Москву. Выжившие жильцы дома ищут своих пропавших животных.