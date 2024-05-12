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    Двенадцатого погибшего достали из-под завалов в Белгороде

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    Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Извлечены всего 12 тел, сообщает МЧС РФ.

    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов
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    Подъезд дома на улице Щорса обрушился 12 мая около полудня в результате прямого попадания снаряда. Вскоре упали чердачный этаж и крыша над разрушенным подъездом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Травмы получили 20 человек, в том числе двое детей и трое спасателей. Младенца с ожогами и баротравмой готовят к транспортировке в Москву. Выжившие жильцы дома ищут своих пропавших животных.

    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов

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