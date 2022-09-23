    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Как проходит мобилизация

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Беглов снял с должности главу КРТИ Левакина. Он перейдет в администрацию губернатора

    1721
    3 комментария

    Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин освобожден от должности. Такое распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

    Как сообщила 23 сентября пресс-служба Смольного, Левакин продолжит работу в губернаторской администрации. Временно исполняющим обязанности председателя КРТИ назначен замглавы комитета Александр Федотов.

    Андрей Левакин пришел в Смольный во второй раз в 2020 году, когда руководить дорожно-транспортным блоком начал вице-губернатор Максим Соколов. За это время, в частности, город сменил генподрядчика по строительству метро, заказчиком по которому является как раз КРТИ. При этом комитет последовательно потерял несколько функций и подведомственных учреждений, которые перешли в комтранс. Вскоре их развели и на уровне кураторства: теперь за КРТИ отвечает не транспортный вице-губернатор (сейчас Кирилл Поляков), а строительный — Николай Линченко.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close