Беглов снял с должности главу КРТИ Левакина. Он перейдет в администрацию губернатора

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин освобожден от должности. Такое распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.



Как сообщила 23 сентября пресс-служба Смольного, Левакин продолжит работу в губернаторской администрации. Временно исполняющим обязанности председателя КРТИ назначен замглавы комитета Александр Федотов.



Андрей Левакин пришел в Смольный во второй раз в 2020 году, когда руководить дорожно-транспортным блоком начал вице-губернатор Максим Соколов. За это время, в частности, город сменил генподрядчика по строительству метро, заказчиком по которому является как раз КРТИ. При этом комитет последовательно потерял несколько функций и подведомственных учреждений, которые перешли в комтранс. Вскоре их развели и на уровне кураторства: теперь за КРТИ отвечает не транспортный вице-губернатор (сейчас Кирилл Поляков), а строительный — Николай Линченко.