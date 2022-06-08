Беглов нашел новых кураторов для строительства метро в Петербурге и для туризма

С появлением Кирилла Полякова в правительстве Петербурга у комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по туризму появились новые кураторы. Первому, видимо, будут искать отдельного начальника.



Несколько распоряжений губернатора были опубликованы вечером 7 июня. Кирилл Поляков введен в состав правительства Петербурга как новый вице-губернатор, отвечающий за транспортное, промышленное и инвестиционное направления — с кураторством соответствующих комитетов Смольного.

Вице-губернатор Борис Пиотровский (помимо привычных для него вопросов культуры, спорта и печати) теперь отвечает за направление туризма и координирует комитет по туризму.



На вице-губернатора Николая Линченко, как и предполагала «Фонтанка», в дополнение к обычному строительному блоку, возлагают обязанность по координации работы, связанной с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (строительство дорог, искусственных сооружений и метро). Но возлагают отдельным распоряжением и временно. В основной же документ о распределении полномочий между вице-губернаторами вводят отдельной строчкой неназванного вице-губернатора, который и должен заниматься отдельно КРТИ.

