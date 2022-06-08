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    Беглов нашел новых кураторов для строительства метро в Петербурге и для туризма

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    1 комментарий

    С появлением Кирилла Полякова в правительстве Петербурга у комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по туризму появились новые кураторы. Первому, видимо, будут искать отдельного начальника.

    Несколько распоряжений губернатора были опубликованы вечером 7 июня. Кирилл Поляков введен в состав правительства Петербурга как новый вице-губернатор, отвечающий за транспортное, промышленное и инвестиционное направления — с кураторством соответствующих комитетов Смольного.

    Вице-губернатор Борис Пиотровский (помимо привычных для него вопросов культуры, спорта и печати) теперь отвечает за направление туризма и координирует комитет по туризму.

    На вице-губернатора Николая Линченко, как и предполагала «Фонтанка», в дополнение к обычному строительному блоку, возлагают обязанность по координации работы, связанной с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (строительство дорог, искусственных сооружений и метро). Но возлагают отдельным распоряжением и временно. В основной же документ о распределении полномочий между вице-губернаторами вводят отдельной строчкой неназванного вице-губернатора, который и должен заниматься отдельно КРТИ.

    Напомним, Максим Соколов до своего ухода из Смольного следил за пятью комитетами: по транспорту, по развитию транспортной инфраструктуры, по инвестициям, по промышленности и по туризму. Накануне ЗакС утвердил кандидатуру Кирилла Полякова на должность нового вице-губернатора — но, как выяснилось, не с таким же, а с сокращенным функционалом.

    О том, как Соколов покинул Смольный и какие у него планы на новом месте работы — в «АвтоВАЗе», читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    VVM1962
    Слава богу , нашел. А то все "специалисты" уехали Мариуполь восстанавливать.
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