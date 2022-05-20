Метрострой, маршрутки и ковид. «Ровесник пандемии» Максим Соколов уходит из Смольного

Из 2,5 лет своего вице-губернаторства Максим Соколов лишь 3 месяца поработал вне ковидных обстоятельств.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Источники «Фонтанки» подтвердили, что с понедельника Соколова в городском правительстве уже не будет. Следующая остановка не секрет — руководство АвтоВАЗом. Сам он комментировать эту информацию не стал, однако собеседники в Смольном не скрывают — это неожиданность для всех. «Вам сейчас, наверное, много кого называть будут как «преемника», — говорит один из них. — Я бы не верил, похоже, никто не был готов и заранее замену не назначил».



АвтоВАЗ недавно стал полностью государственным: Renault уходит из России, так что ее российские активы было решено передать в госсобственность. Французская доля в АвтоВАЗе (68%) отошла ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу, остальное — у ГК «Ростех». Глава министерства Денис Мантуров накануне заявил, что завод сохранит выпуск моделей, ранее известных как Renault, так как разработанная платформа останется в арсенале предприятия, и поставки комплектующих не остановятся. Однако предприятие по-прежнему находится в простое именно из-за нехватки комплектующих.

Максиму Соколову не привыкать заходить на сложные объекты. Бывший министр транспорта транзитом чрез группу ЛСР вернулся в Смольный в самом конце 2019 года. В нулевых он уже работал в администрации города, возглавлял комитет по инвестициям, а также комитет экономического развития.



Первыми, на чьей судьбе такое возвращение сказалось напрямую, стали вице-губернаторы Эдуард Батанов и Олег Марков. От первого Соколову передали дорожный и транспортный блоки, а также инвестиционный, от второго — туризм; Марков сразу покинул правительство, а Батанов, переквалифицировавшись сначала на Арктику, а потом на финансовый блок, — через 2 года. Соколов в один момент стал самым «капиталоемким» — если отталкиваться от бюджетирования отраслей — членом правительства. До него такой объем инфраструктурных полномочий был только у Игоря Албина. Позже, когда из правительства уйдет главный «антиковидиный», а на самом деле экономический, вице-губернатор Евгений Елин, Соколову передадут и комитет по промышленной политике.



По иерархической лесенке, включая комитеты и их подведы, прокатилась волна переназначений, свое кресло покинул и патриарх петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Главным тяжеловесом в хозяйстве Соколова стал комитет по транспорту Кирилла Полякова. Нет, ожидаемого объединения с комитетом по благоустройству (с которым они делят одни дороги) не состоялось, хотя какие-то намерения в этом смысле наблюдались. Зато от КРТИ комитет по транспорту забрал все полагающиеся ему по профилю подведомственные учреждения, а с ними и полномочия — по парковкам, по знакам и светофорам и по планированию. От ГИБДД ему же перешла история со штрафами для тех, кто паркуется под знаками «Остановка запрещена».



Транспорт



Только в этом комитете из блока вице-губернатора и остался руководитель с досоколовских времен — Роман Голованов. Из той же эпохи в новую перешли и большинство крупных проектов.



В этом смысле Соколову не повезло: через месяц после назначения ему пришлось комментировать разрушение СКК, которое изначально позиционировалось как реконструкция в рамках инвестиционного проекта по созданию «СКА Арены». Погиб человек, погибло знаковое здание. Концессию не расторгли, сейчас «СКА Арена» в значительной степени построена, хотя чемпионата мира по хоккею 2023 года, под который прикидывали сроки, в России теперь не будет.



История с Конюшенным ведомством, для которого много лет тщетно искали инвестора, внешне никак не двигалась при Соколове, если не считать инсайдов об интересе тех или иных игроков. Выглядит здание все так же удручающе, но в последние дни вроде бы наметился сюжетный поворот — комплекс выставили на торги по программе «Памятник за 1 рубль». Если срастить это с информацией об интересе к реконструкции со стороны Года Нисанова, можно высказать робкую надежду, что для объекта не все окончательно потеряно.



Кроме того, нашли концессионера «Даче Кинга» в Зеленогорске. А вот, к примеру, передать Апраксин двор инвестору, найденному еще много лет назад, так и не получилось.



Концессию с Газпромом на оранжереи Таврического сада тоже подписывали уже при Соколове, хотя сам проект — это детище Эдуарда Батанова. У Газпрома, который успел стать налоговым резидентом Петербурга, вообще большие планы здесь, даже если не учитывать новые небоскребы и гигантские флагштоки (аэропорт в Левашово, культурно-досуговый центр у Тучкова моста, перестройка «Петровского» и другое).



Туризм



Туристическая отрасль все два года вице-губернаторства Максима Соколова была занята выживанием из-за коронавирусных локдаунов. «Для города, где туризм занимает 4,5% ВРП, это не катастрофический, но болезненный удар», — комментировал чиновник осенью 2020 года.



К 2022 году показатели внутреннего туризма восстановились, но иностранных туристов Петербург лишился напрочь. В 2021 году статистику чуть разбавили болельщики чемпионата Европы по футболу. Но с началом спецоперации на Украине зарубежный турпоток снова стремится к нулю.



Напомним, до ковида Северную столицу посещали 5 млн иностранных гостей в год, это половина всего турпотока. Очевидно, что и гида «Мишлен», приход которого Петербургу пророчили вслед за Москвой, Северная столица уже не дождется.



Комитет по развитию туризма занимался развитием новой туристской географии Петербурга и привлечением внутренних туристов в партнерстве с Москвой («Два города — миллион впечатлений») и городами Северо-Запада («Серебряное ожерелье»). На ПМЭФ-2021 при Соколове был заявлен масштабный проект «Гавань 2.0», который должен был стать логическим продолжением Севкабеля. Правда, поженить транспортную и туристическую составляющую пока не удалось. Передача инвесторам «Морского вокзала» для нового общественного пространства пока не произошла. Инвесторы хотели превратить его в гостиницу, но город настаивал на сохранении транспортной функции.

Промышленность



Промышленность, доставшаяся Максиму Соколову в наследство от покинувшего Смольный Евгения Елина, в 2021 году чувствовала себя стабильно. Продолжались инвестиции в Особую экономическую зону и даже был утвержден проект ее расширения, в том числе за счет выкупа у ВТБ индустриального парка «Марьино».

Корейский автоконцерн Hyundai запустил завод двигателей, в который вложил 16 млрд рублей. Компания также анонсировала еще несколько инвестпроектов, в частности перезапуск завода в Шушарах, выкупленного у GM. Впрочем, пока из-за ситуации на Украине и проблем с поставками комплектующих все три автозавода города находятся в простое.



В дела потребительского рынка, который в пытался добиться от Смольного смягчения ковидных ограничений, Максим Соколов вмешивался несильно, отмечают собеседники «Фонтанки». Переговоры с Роспотребнадзором велись на уровне комитета по промполитике, а затем инициативу и вовсе перехватил культурный вице-губернатор Борис Пиотровский.



Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%, превысив прогнозный показатель почти на 3%. Для сравнения, в 2020 году показатель просел на 1,8 процентных пункта.



На потребительском рынке ситуация тоже показывала постковидное восстановление. Оборот розничной торговли вырос на 15% после сокращения на 2% в пандемийном 2020 году. Выручка предприятий общепита, благодаря снятию ковидных ограничений, выросла на 44% после падения на 30%. Впрочем участники рынка не раз отмечали, что хотя обороты и вернулись к 2019 году в среднем по рынку, нужно делать поправку на инфляцию и возросшие издержки.



Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»