Метрострой, маршрутки и ковид. «Ровесник пандемии» Максим Соколов уходит из Смольного

Из 2,5 лет своего вице-губернаторства Максим Соколов лишь 3 месяца поработал вне ковидных обстоятельств.
Источники «Фонтанки» подтвердили, что с понедельника Соколова в городском правительстве уже не будет. Следующая остановка не секрет — руководство АвтоВАЗом. Сам он комментировать эту информацию не стал, однако собеседники в Смольном не скрывают — это неожиданность для всех. «Вам сейчас, наверное, много кого называть будут как «преемника», — говорит один из них. — Я бы не верил, похоже, никто не был готов и заранее замену не назначил».
АвтоВАЗ недавно стал полностью государственным: Renault уходит из России, так что ее российские активы было решено передать в госсобственность. Французская доля в АвтоВАЗе (68%) отошла ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу, остальное — у ГК «Ростех». Глава министерства Денис Мантуров накануне заявил, что завод сохранит выпуск моделей, ранее известных как Renault, так как разработанная платформа останется в арсенале предприятия, и поставки комплектующих не остановятся. Однако предприятие по-прежнему находится в простое именно из-за нехватки комплектующих.
Максиму Соколову не привыкать заходить на сложные объекты. Бывший министр транспорта транзитом чрез группу ЛСР вернулся в Смольный в самом конце 2019 года. В нулевых он уже работал в администрации города, возглавлял комитет по инвестициям, а также комитет экономического развития.
Первыми, на чьей судьбе такое возвращение сказалось напрямую, стали вице-губернаторы Эдуард Батанов и Олег Марков. От первого Соколову передали дорожный и транспортный блоки, а также инвестиционный, от второго — туризм; Марков сразу покинул правительство, а Батанов, переквалифицировавшись сначала на Арктику, а потом на финансовый блок, — через 2 года. Соколов в один момент стал самым «капиталоемким» — если отталкиваться от бюджетирования отраслей — членом правительства. До него такой объем инфраструктурных полномочий был только у Игоря Албина. Позже, когда из правительства уйдет главный «антиковидиный», а на самом деле экономический, вице-губернатор Евгений Елин, Соколову передадут и комитет по промышленной политике.
По иерархической лесенке, включая комитеты и их подведы, прокатилась волна переназначений, свое кресло покинул и патриарх петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Главным тяжеловесом в хозяйстве Соколова стал комитет по транспорту Кирилла Полякова. Нет, ожидаемого объединения с комитетом по благоустройству (с которым они делят одни дороги) не состоялось, хотя какие-то намерения в этом смысле наблюдались. Зато от КРТИ комитет по транспорту забрал все полагающиеся ему по профилю подведомственные учреждения, а с ними и полномочия — по парковкам, по знакам и светофорам и по планированию. От ГИБДД ему же перешла история со штрафами для тех, кто паркуется под знаками «Остановка запрещена».
Транспорт
С Батановым, что называется, вышло неудобно: ладно, туризм, но к тому времени уже был разработан новый документ планирования — основа транспортной реформы. Поначалу даже не верилось, что у этого давно уже плывущего корабля сменят капитана. Сменили, документ переписали, уже в феврале 2020 года Максим Соколов презентовал облик новой транспортной модели, которая должна была поехать летом. В марте ударила пандемия. Два месяца ушло на стадию принятия, но Смольному пришлось признать, что в условиях нерыночного падения пассажиропотока затевать такое — себе дороже. Реформу перенесли на 2 года.
Все это время шла подготовка, переговоры с перевозчиками и производителями автобусов, заблаговременное подписание контрактов. В итоге 1 апреля 2022 года запустили первый этап — 97 маршрутов по новой системе. А система простая: коммерсанты подписывают новые брутто-контракты с городом и начинают возить не на ПАЗиках с буквой «К», а на больших газомоторных автобусах по общему тарифу. Им целиком оплачивает работу город, а выручка с пассажиров идет в бюджет. Второй этап назначен на 1 июня, третий и заключительный — на 15 июля. По поводу последних Максим Соколов успел высказаться, что они в зоне риска по причинам «минпромторговского» свойства, но губернатор Александр Беглов заявил, что все планы в силе.
Идеология понятна — экологичный современный транспорт, подчиняющийся общим требованиям. Противоречивая реакция населения — тоже: новая модель означает сильно перелицованную маршрутную сеть.
При Соколове был развязан и узел под кодовым названием «бесплатные платные парковки». На протяжении долгих лет пилотная зона с паркоматами в центре Петербурга была объектом иронии: ты вроде и обязан платить, но оштрафовать тебя никто не может. И самое плохое — все об этом знают. Проблема требовала федерального уровня принятия решений либо менее очевидного, но прямого соглашения между Смольным и МВД. Запустили оба механизма, доехал первый.
Возможность наказывать неплательщиков разморозила и проект расширения платной зоны. В прошлом году она приросла в Центральном районе, в этом году вырастет еще — в Центральном и Адмиралтейском, дальше на очереди Петроградский и Василеостровский, а также часть северных дорог. Часть горожан рада, что хаоса стало меньше, кто-то не понимает, почему он должен платить за то, что всегда было бесплатным. Отдельный разговор — про резидентов платной зоны: новые льготные разрешения для них будут действовать только в границах их муниципального округа, а ведь привычные магазины и школы могут располагаться за ними.
От Максима Соколова ждали, что он приведет в отрасль федеральные деньги. И они пришли в виде инфраструктурных кредитов на трамваи и средств ФНБ — на подвижной состав. В части подземки это самое массовое обновление за многие годы — почти тысяча вагонов. «Горэлектротранс» вообще-то запускал свою программу модернизации до всяких кредитов, и она включает не только разнообразный подвижной состав, но и саму инфраструктуру. Но и ему достались 12 млрд от федералов по ставке в 9,5%, их направят на закупку так называемых ретротрамваев.
Дороги и метро
Главной коллизией, которая встретила в Петербурге Соколова, были не парковки и не транспортная реформа. Рабочие «Метростроя» бастовали и приходили в офис за своими зарплатами, гендиректор находился в СИЗО. Город обвинял во всем частных собственников компании, те — заказчика, метро фактически не строилось.
Не будем описывать сейчас весь этот котел (или раскоряку, по выражению губернатора) заново. На строительство подземки претендовали аффилированные со «Стройтрансгазом» люди, компании из Китая, в самом «Метрострое» начались внутрикорпоративные войны, причем ставленники Смольного вдруг начинали вести себя перпендикулярно линии партии. В итоге этот сложный процесс, юридические последствия которого предстоит наблюдать еще много лет, закруглился таким образом: Петербург и ВТБ создали новую компанию «Метрострой Северной столицы», которая одновременно стала главным кредитором в деле о банкротстве старого «Метростроя». МССС получил статус единственного поставщика, и с ним заключили контракт на 600 млрд и 37 объектов. Работники «Метростроя» перешли в новую структуру, работы возобновились.
Это если о юридической составляющей. Но по ходу этого всего в очередной раз были перенесены сроки ввода строящихся станций — на 2024 год. Бюджетные расходы на подземку выросли в разы, Смольный запрашивает дополнительно федеральные кредиты, строит подробные планы до 2048 года. Но пока новых строек так и не запущено, под них все еще не подстелили проекты. «Метрострой Северной столицы» обещает стартовать в этом году по двум направлениям: от «Беговой» к станции «Зоопарк» и от «Путиловской» в сторону Обводного канала.
На земле продолжались дорожные стройки, которые, правда, тоже сильно потрепало пандемией. Крупнейшие из них обсуждали буквально в январе, опять же в контексте федерального софинансирования. Масштабная концепция РЖД по созданию железнодоржного узла в Петербурге с «наземным метро» и тем более ВСМ — это федеральная история, как и воскрешенная КАД-2. А вот в границах агломерации наиболее заметным объектом стала Витебская развязка ЗСД. Вроде бы она не единственная — параллельно открыли Шуваловскую и начали Шкиперскую. Но только Витебская дает начало мегастройке — Широтной магистрали скоростного движения, которая выйдет за пределы города и дотянется до Мурманского шоссе.
Инвестиции
На самом деле Витебская развязка — это формально объект комитета по инвестициям: она строится по допсоглашению к концессии по возведению Западного скоростного диаметра.
Только в этом комитете из блока вице-губернатора и остался руководитель с досоколовских времен — Роман Голованов. Из той же эпохи в новую перешли и большинство крупных проектов.
В этом смысле Соколову не повезло: через месяц после назначения ему пришлось комментировать разрушение СКК, которое изначально позиционировалось как реконструкция в рамках инвестиционного проекта по созданию «СКА Арены». Погиб человек, погибло знаковое здание. Концессию не расторгли, сейчас «СКА Арена» в значительной степени построена, хотя чемпионата мира по хоккею 2023 года, под который прикидывали сроки, в России теперь не будет.
История с Конюшенным ведомством, для которого много лет тщетно искали инвестора, внешне никак не двигалась при Соколове, если не считать инсайдов об интересе тех или иных игроков. Выглядит здание все так же удручающе, но в последние дни вроде бы наметился сюжетный поворот — комплекс выставили на торги по программе «Памятник за 1 рубль». Если срастить это с информацией об интересе к реконструкции со стороны Года Нисанова, можно высказать робкую надежду, что для объекта не все окончательно потеряно.
Кроме того, нашли концессионера «Даче Кинга» в Зеленогорске. А вот, к примеру, передать Апраксин двор инвестору, найденному еще много лет назад, так и не получилось.
Концессию с Газпромом на оранжереи Таврического сада тоже подписывали уже при Соколове, хотя сам проект — это детище Эдуарда Батанова. У Газпрома, который успел стать налоговым резидентом Петербурга, вообще большие планы здесь, даже если не учитывать новые небоскребы и гигантские флагштоки (аэропорт в Левашово, культурно-досуговый центр у Тучкова моста, перестройка «Петровского» и другое).
Туризм
Туристическая отрасль все два года вице-губернаторства Максима Соколова была занята выживанием из-за коронавирусных локдаунов. «Для города, где туризм занимает 4,5% ВРП, это не катастрофический, но болезненный удар», — комментировал чиновник осенью 2020 года.
К 2022 году показатели внутреннего туризма восстановились, но иностранных туристов Петербург лишился напрочь. В 2021 году статистику чуть разбавили болельщики чемпионата Европы по футболу. Но с началом спецоперации на Украине зарубежный турпоток снова стремится к нулю.
Напомним, до ковида Северную столицу посещали 5 млн иностранных гостей в год, это половина всего турпотока. Очевидно, что и гида «Мишлен», приход которого Петербургу пророчили вслед за Москвой, Северная столица уже не дождется.
Комитет по развитию туризма занимался развитием новой туристской географии Петербурга и привлечением внутренних туристов в партнерстве с Москвой («Два города — миллион впечатлений») и городами Северо-Запада («Серебряное ожерелье»).
На ПМЭФ-2021 при Соколове был заявлен масштабный проект «Гавань 2.0», который должен был стать логическим продолжением Севкабеля. Правда, поженить транспортную и туристическую составляющую пока не удалось. Передача инвесторам «Морского вокзала» для нового общественного пространства пока не произошла. Инвесторы хотели превратить его в гостиницу, но город настаивал на сохранении транспортной функции.
Промышленность
Промышленность, доставшаяся Максиму Соколову в наследство от покинувшего Смольный Евгения Елина, в 2021 году чувствовала себя стабильно. Продолжались инвестиции в Особую экономическую зону и даже был утвержден проект ее расширения, в том числе за счет выкупа у ВТБ индустриального парка «Марьино».
Корейский автоконцерн Hyundai запустил завод двигателей, в который вложил 16 млрд рублей. Компания также анонсировала еще несколько инвестпроектов, в частности перезапуск завода в Шушарах, выкупленного у GM. Впрочем, пока из-за ситуации на Украине и проблем с поставками комплектующих все три автозавода города находятся в простое.
В дела потребительского рынка, который в пытался добиться от Смольного смягчения ковидных ограничений, Максим Соколов вмешивался несильно, отмечают собеседники «Фонтанки». Переговоры с Роспотребнадзором велись на уровне комитета по промполитике, а затем инициативу и вовсе перехватил культурный вице-губернатор Борис Пиотровский.
Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%, превысив прогнозный показатель почти на 3%. Для сравнения, в 2020 году показатель просел на 1,8 процентных пункта.
На потребительском рынке ситуация тоже показывала постковидное восстановление. Оборот розничной торговли вырос на 15% после сокращения на 2% в пандемийном 2020 году. Выручка предприятий общепита, благодаря снятию ковидных ограничений, выросла на 44% после падения на 30%. Впрочем участники рынка не раз отмечали, что хотя обороты и вернулись к 2019 году в среднем по рынку, нужно делать поправку на инфляцию и возросшие издержки.
Николай Кудин, Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»