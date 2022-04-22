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    Драма в трех действиях. Посмотрите, когда и куда в Петербурге поползет зона платной парковки

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    Правительство Петербурга не скрывает планов по расширению платной парковочной зоны на все центральные районы — и даже на часть северных. В 2022 году задача — закончить с Центральным районом и разобраться с Адмиралтейским.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Первый этап — 56 улиц в восточной части Центрального района – запустят 1 июля. Второй — это еще столько же, но западнее — 1 сентября. После этого до конца года платной станет парковка на 153 улицах Адмиралтейского района. Наглядно можно все это увидеть на карте.


    Если сейчас платная зона включает 99 улиц и вмещает 28 тысяч машиномест, то к концу года должна вырасти до 364 улиц и 28 тысяч мест. Дальше по планам — Василеостровский и Петроградский районы. Кроме того, паркоматы могут появиться на самых близких к центру улицах Калининского и Выборгского.

    Сейчас при почасовой оплате тариф на парковку транспортного средства категории В составляет 100 рублей в час. Можно приобрести месячный абонемент за 20 075 рублей или годовой за 179 580 рублей. Жители домов, расположенных в границах платной зоны, могут парковаться на льготных условиях, оформив разрешение резидента. Бесплатно машину могут оставить многодетные семьи, владельцы электромобилей и ряд льготников из числа резидентов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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