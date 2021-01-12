Смольный и «Газпром» заключили соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада

Правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада. Открыться новое общественное пространство должно не позднее 1 июля 2025 года.

Как сообщает 12 января комитет по инвестициям, соглашение заключено на срок 49 лет. Проект предусматривает преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

Инвестор должен за 55 месяцев создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций составит не менее 700 миллионов рублей.