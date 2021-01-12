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Смольный и «Газпром» заключили соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада

Правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада. Открыться новое общественное пространство должно не позднее 1 июля 2025 года.

Как сообщает 12 января комитет по инвестициям, соглашение заключено на срок 49 лет. Проект предусматривает преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

Инвестор должен за 55 месяцев создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций составит не менее 700 миллионов рублей.

Концессионное соглашение Смольный одобрил в октябре. О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада было объявлено весной 2019 года. Интерес к проекту выразили три претендента: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project), Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».

Комитет по инвестициям Петербурга объявил конкурс на заключение концессионного соглашения в декабре 2019 года. В итоге заявилась всего одна компания — Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

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Комментарии (7)

piterez
Убили весь бизнес в России, теперь только прикарманенные работают - это ли не вершина олигархического империализма? Что за ней, мы уже знаем...
***_555
Газмяс не хочет профинансировать строительство дорог к башне?
Alex000
Всё плохо у Газпрома, надо помочь деньгами?
А за 49 лет там шах или ишак... да и за 55 месяцев тоже на воде виляно.
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