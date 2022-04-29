Почему такие и почему за столько. «Фонтанка» сходила в ретропарк для ретротрамваев

Рекордная по стоимости одного вагона закупка трамваев для Петербурга фактически должна состояться в следующем году. Парк, из которого выезжали еще конки, начнут готовить уже в этом.



Журналистов и сотрудников «Горэлектротранса» 29 апреля пригласили в трампарк им. Блохина, это было что-то вроде импровизированной встречи, скажем так, транспортного клуба. Сам Третий трамвайный парк на Большой Посадской — старейший в Петербурге, он вообще изначально строился в 1880 году для конок, а трамваи там появились в 1908 году. Поэтому у него есть ряд особенностей по сравнению с более поздними — например, все вагоны до сих пор отстаиваются здесь в крытом депо, а не под открытым небом. Депо это — объект КГИОП в части фасадов, как и другой корпус, где находится ремонтная база, автобаза и аварийная служба. Эта трамвайная коммунальная квартира — тоже местный эксклюзив. Именно сюда, например, привозят колесные пары на ремонт и обточку со всего города, со всех других парков.



Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





На территорию парка и в ангары вагоны заползают по пресловутым 14-м радиусам: даже те, кто никогда не интересовался этими габаритами, за последнее время ознакомились. Напомним, «Горэлектротранс» закупает 54 трамвая в стиле ретро для Третьего парка почти за 13 млрд рублей, но трамваев этих в природе нет, как нет и самой модели. Вагон с укороченной базой будут разрабатывать как раз под эти «вееры», хотя они опять же встречаются исключительно на территории парка. Один трехсекционник обойдется в 246 млн, двухсекционник — в 209 млн. Параллельно ГЭТ закупает уже понятные трамваи для других парков — за 143 млн и 120 млн соответственно.

Разница объясняется несколькими причинами. Первая — различная форма закупки: «дешевые» покупаются напрямую, «дорогие» берутся в лизинг, с рассрочкой по платежам до 2030 года и по ставке в 9,5% годовых. Петербург давно пошел по пути именно лизинга, для подвижного состава сейчас это скорее правило, чем исключение. Прямая закупка трамваев обусловлена тем, что средства на нее выделяет федеральный бюджет в виде инфраструктурного кредита, который не терпит неожиданностей. Стартовая стоимость контракта на финансовую аренду ретротрамваев формировалась до 24 февраля и до повышения ставки Центробанка до 20%. Сейчас-то она уже снизилась, но лишь до 14%, и условия банковского кредитования таки не откатились к дофевральским значениям.



Вторая — та самая эксклюзивность из-за маленьких радиусов. «Речь идет о создании принципиально новой модели низкопольного трамвая с укороченной базой, — объяснял «Горэлектротранс». — Это перед началом поставки потребует от производителя: разработки конструкторской документации; изготовления опытного образца трамвая; проведения опытной эксплуатации; получения заключения специальной межведомственной комиссии; адаптации производственных процессов; запуска новых трамваев в серийное производство». Времена, когда петербургский перевозчик мог заказать в конструкторском бюро Завода по ремонту городского электротранспорта (ЗРГЭТ) новый вагон для тех или иных условий, ушли лет 30 назад. ПТМЗ, появившийся на месте ЗРГЭТ, давно обанкрочен. Так что теперь ГЭТ — или лизингодатель — условно приходит к немногим оставшимся в стране производителям и спрашивает — сможете сделать? В данном случае выбирали фактически из двух: ПК Транспортные системы (поставщик тех самых «дешевых» трамваев на средства бюджетного кредита) и Уралтрансмаш. У остальных — нет либо ресурсов, либо вообще линии для сборки двухсекционных и трехсекционных вагонов. В итоге, предположительно, собирать 54 трамвая для Третьего парка будет Уралтрансмаш.



При этом сам парк имени Блохина в этом году должен встать на реконструкцию, которая закончится в 2024-м. Еще недавно его хоронили и опасались передачи под застройку, а теперь только на проект реконструкции потратили 150 млн рублей. И раз все так счастливо сложилось, возник вопрос — а зачем тогда городить огород, сохраняя 14-метровые радиусы и отталкиваясь от них, а не от имеющихся в наличии моделей.



ГЭТ упирал на то, что комплекс зданий Трамвайного парка № 3 представляет собой объект культурного наследия и охраняется КГИОП. «С учетом охранного статуса объекта принципиально переделывать его инфраструктуру нет возможности, к тому же это было бы нерационально с точки зрения затрат», — не вдаваясь в детали, объясняла пресс-служба.



Подробнее объясняет глава «Горэлектротранса» Денис Минкин. «Переложить вееры — это не то чтобы дорого, это, скажем так, маловыполнимо, — говорит он. — Я сейчас даже не о том, что по этим радиусам вагоны курсируют между кгиоповскими депо. Смотрите: для начала это перенос административных корпусов, не исторических, сейчас они на краю парка. Это перенос ворот, изменение планировки участка. Это совершенно другое расположение опор и проводов».



Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Но все приключения на территории парка — только часть проблемы. «Главное — это принципиально иной выход в улично-дорожную сеть — на Мира и на Котовского, — говорит Минкин. — О чем речь: трамваи будут по другому радиусу выкатыватьcя на улицу, и чтобы обеспечить одновременный въезд и выезд, нам надо будет увеличить расстояние между двумя парами путей. Полностью меняется расположение рельсов на улице, сужается проезжая часть для автомобилей. Даже если предположить, что кто-то нам принципиально такое одобрит — это изменение транспортных потоков, уход в проект планировки и неизбежно несколько лет согласований».



На том фоне экономическое значение экстерьера в стиле ретро, который предписан всем 54 трамваям, минимально. Если финансирование устоит в бюджетных корректировках, а реконструкция парка не фатально подорожает из-за ситуации на рынке стройматериалов, внешний вид вагонов, которым кататься по центру, — это уже подробности. Известно, что за рабочий вариант взята модель ЛМ-57 «Стиляга». В Третьем трамвайном парке уже есть вагон, оформленный таким образом. Но он односекционный, так что если экстраполировать на ретрозакупку, умножайте облик на два или на три. Сейчас в нем находится единственное трамвайное кафе ГЭТ.



Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться



