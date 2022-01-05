Особая экономика. Кто зарабатывает в петербургской ОЭЗ и какова ее реальная польза для городской экономики

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Власти Петербурга заявили о старте нового инвестиционного цикла в Особой экономической зоне. На создание новых площадок и развитие действующих город потратит 7,5 млрд рублей в ближайшие три года. В отличие от первого этапа, когда в ОЭЗ активно вкладывал и федеральный бюджет, теперь городской казне придется тратить лишь собственные средства. «Фонтанка» рассчитала экономику ОЭЗ и выяснила, все ли инвесторы окупают вложенные в их привлечение и удержание средства и на чем основан оптимизм городских властей по поводу нового этапа развития.



Что такое ОЭЗ

Особая экономическая зона — это территория со специальным налоговым режимом. В идеальной картине, предоставляя преференции специально отобранным резидентам (например, высокотехнологичным компаниям), власти города получают отдачу за счет налогов и создания высокооплачиваемых рабочих мест: работники резидентов хорошо зарабатывают и много тратят, возвращая вложенные бюджетом средства в городскую экономику.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» была создана в 2006 году. Сейчас она располагается на двух площадках — «Новоорловская» в Приморском районе и «Нойдорф» в Стрельне. Всего на 182 га числятся 62 резидента и работают более 5 тысяч человек.

Что потратил и заработал Петербург в ОЭЗ

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), общие инвестиции в две площадки ОЭЗ составили 19,2 млрд рублей. Из них 8,1 млрд инвестировал федеральный бюджет (в основном во внутреннюю инфраструктуру) и еще 11,1 млрд рублей потратил сам Петербург (на строительство дорог, инженерных сетей, технологическое присоединение). Впрочем, дорожной инфраструктурой пользуются не только участники ОЭЗ, но и остальные жители Северной столицы, подчеркивают в ведомстве.



За все время работы резиденты ОЭЗ уплатили 32,7 млрд рублей налогов. Из них 12,9 млрд рублей — в федеральный бюджет, 14,7 млрд рублей — в региональный, а также 5,1 млрд рублей — во внебюджетные фонды. Таким образом, можно сказать, что федеральный бюджет получил 1,6 рубля на каждый вложенный рубль, городской — примерно 1,3 рубля.

Но к расходам на привлечение инвесторов можно отнести и предоставленные им налоговые льготы. Сейчас резиденты не платят 10 лет налог на имущество, на пять лет освобождены от земельного и транспортного налога (а IT-компании также платят пониженные страховые взносы). Кроме того, налог на прибыль для «особых» инвесторов составляет 14,5% (12,5% — городу, 2% — в федеральный бюджет. — Прим. ред.), тогда как общая ставка составляет 20%.

По данным КППИТ, за весь период деятельности резидентов ОЭЗ объем выпадающих доходов городского бюджета из-за предоставленных налоговых льгот составил 2,54 млрд рублей. Итого «чистый» доход Петербурга от налогов резидентов, заплаченных в течение 15 лет, составил всего около 1,1 млрд рублей. Результат скромный, но хотя бы со знаком плюс. Впрочем, 3,5 млрд рублей, затраченных городом на ОЭЗ, могут быть компенсированы из федерального бюджета в 2023 году.



Не все резиденты одинаково полезны

Пятая часть резидентов ОЭЗ является проблемной: город отдал им земельные участки с инфраструктурой, но не получил отдачи в виде налогов. В релизах Смольного фигурируют 62 резидента, но на сайте ОЭЗ перечислено только 49 компаний. Как пояснили «Фонтанке» в КППИТ, не указанные предприятия — это те, кто существенно отстаёт от графика и не ведёт деятельность. С ними идут переговоры или процедуры расторжения договоров.

Некоторых из «плохих» резидентов подкосил еще кризис 2015 года. Среди них, к примеру, компания «Новтех СПб», которая собиралась построить научно-технический центр по производству электрических приводов на площадке «Нойдорф». В 2015 году компания осталась без заказов, а банки ухудшили условия кредита, в результате «Новтех СПб» заморозил проект. Смольный лишил его статуса резидента и потребовал в арбитраже признать самовольной постройкой каркас здания, который инвестор успел возвести. В ответ компания подала встречный иск с требованием предоставить в аренду земельный участок с недостроенным зданием. Суд отказал обоим, апелляционная инстанция 14 декабря 2021 года оставила это решение в силе. Но руководство ОЭЗ намерено идти в кассационную инстанцию.



В суде находится также дело о расторжении договора с ООО «КЭТ», которая стала резидентом в 2014 году, но так ничего и не построила. Организация отказывается платить неустойку в размере 5 млн рублей, следует из материалов дела. Ближайшее заседание состоится в январе 2022 года.

Потерять статус резидента рискует «ЭйЭмСи Станкоинстументальный завод». Компания хотела создать импортозамещающее производство металлорежущего инструмента за 419,3 млн рублей. Но проект до настоящего времени не реализован, так как в отношении израильского инвестора были введены санкции со стороны РФ, пояснили в КППИТ. В июне 2021 года компания обратилась с просьбой о расторжения договора и согласилась выплатить неустойку по мировому соглашению. В январе 2021-го планируется проведение проверки с последующим расторжением договора.

Компания «Медпрофит», которая хотела создать в ОЭЗ производство стентов и катетеров, подала заявление о банкротстве. Ее участок достанется «Биокаду».

Ранее власти Петербурга лишили статуса резидента компании «Инфоресурс» (хотел построить дата-центр за 2,7 млрд рублей) и «Норд Плас» (намеревался создать производство коллагена и желатина за 800 млн рублей).



В 2022 году Смольный проведет новую ревизию резидентов, обещают в КППИТ. Как следует из данных СПАРК, 10 из 49 действующих участников за 2020 год не генерировали выручку. В основном это предприятия, которые недавно стали резидентами и еще не построили свои заводы (например, «Невиз» и «ТНК», которые присоединились к ОЭЗ в 2021 году).

Но среди них есть не только новички. Например, АО НПО «Технологии» должно было построить завод по выпуску изделий из модифицированных полимеров еще в 2017 году. В 2018 году у проекта поменялись владельцы и концепция. Производство пищевых добавок должно было заработать в третьем квартале 2021 года, но запуск был перенесен на 2022 год. «Инаппен» лишь в 2021 году запустил исследовательский центр в ОЭЗ, хотя должен был сделать это еще в 2018 году, а в своей первой реинкарнации открыть производство и вовсе к 2015 году.

Кто зарабатывает в ОЭЗ. Спойлер: в основном фарма

Совокупный объем выручки резидентов ОЭЗ за 2020 год достиг, по данным СПАРК, 62,2 млрд рублей. При этом половину объема принес один «супер-инвестор» — ЗАО «Биокад» (33,4 млрд рублей). Большая фармацевтическая тройка («Биокад», «Вертекс» и «Новартис Нева») обеспечила 82% совокупной выручки резидентов.



Смольный оценивает выручку резидентов в 49,3 млрд рублей (по правилам, резиденты ведут раздельный учет, отчитываясь о доходах, полученных непосредственно в ОЭЗ. — Прим. ред.), тройка лидеров обеспечила 86% (42,6 млрд рублей). В любом случае выручка резидентов ОЭЗ достигает от 1 до 1,2% ВРП Северной столицы. Можно ожидать, что в 2021 году обороты увеличатся: за 9 месяцев, по данным Смольного, резиденты заработали 63,6 млрд рублей.

Но если выручку в прошлом году генерировали 39 резидентов ОЭЗ, то прибыль принесли лишь 28 компаний — менее половины от всех резидентов. В лидерах по доходам все те же фарм-гиганты: «Биокад» (12,2 млрд рублей) и «Вертекс» (1,7 млрд рублей). Тройку замыкает «дочка» Россетей — АО НИЦ ЕЭС (586 млн рублей), создавшая в «Новоорловской» лабораторию для испытаний цифрового оборудования электросетевого комплекса. В пятерку также входят фармпроизводители: «Фармасинтез-Норд» (414,7 млн рублей) и МБНПК «Цитомед» (321,2 млн рублей). На ТОП-5 приходится 94% всей прибыли резидентов.

Любопытно, что бенефициары самых доходных участников ОЭЗ Петербурга доподлинно не известны. Владельцы «Биокада» в последний раз назывались в 2017 году. Тогда сообщалось, что владельцем 50% кипрской Biocad Holding, материнской компании биотехнологической группы, стал партнер основного акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина — предприниматель Валерий Егоров. Еще 30% кипрской компании у основателя и гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, 20% — у крупнейшего российского производителя лекарств «Фармстандарт».

Владельцы «Вертекса» — неназванные граждане РФ. «Фармасинтез-Норд» принадлежит предпринимателю индийского происхождения Викраму Пунии (49% — напрямую, по отчету 2019 года, на 51% — через головную компанию «Фармасинтез»). МБНПК «Цитомед», по данным СПАРК, владеют граждане России (57%) и Белоруссии (7%), а также не действующая Научно-техническая фирма ГАЛС (34%). СМИ называли владельцем «Цитомеда» его директора Александра Хромова (он же был руководителем фирмы ГАЛС). НИЦ ЕЭС через Россети принадлежит Российской Федерации.



Однако не все производители медицинского сектора в петербургской ОЭЗ успешны. Лидер по убыткам — ИЦ «Буревестник» («дочка» принадлежащей государству компании «Алроса»). В 2020 году предприятие ушло в минус на 686,5 млн рублей, хотя в предыдущие два года показывало небольшую прибыль. «Новартис Нева» («дочка» швейцарской Novartis) c начала работы в ОЭЗ в 2015 году так и не смогла выйти в плюс. Убыток в 2020 году достиг 478 млн рублей. Замыкает тройку антилидеров компания «Инмед» с убытком в 188 млн рублей в 2020 году (владельцы — предприниматели Александр Внучкин, Евгения Кузнецова и Андрей Ковальков). В последние пять лет компания прибыли не получала. В 2017-м «Инмед» начал строить научно-производственный комплекс на площадке «Нойдорф», намереваясь производить новые материалы на основе полимерных нановолокон для военной медицины. Как пояснили в пресс-службе ОЭЗ, сейчас предприятие введено в эксплуатацию и по крайней мере получает выручку.

Среди стабильно убыточных резидентов также компании «Силагнис» и «Биохит». «Силагнис» еще в 2019 году получила разрешение на ввод в эксплуатацию научно-производственного комплекса по разработке и производству энергоэффективных геотермальных тепловых насосов. В 2020 году директор ОЭЗ Тамара Рондалева упоминала предприятие в числе тех, кто наладил выпуск масок и тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. «Биохит», в котором половина принадлежит директору «Вертекса» Георгию Побелянскому, специализируется на выпуске тестов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Доходное место. Сколько резиденты ОЭЗ платят городу и своим работникам

Основные налоги, которые резиденты ОЭЗ перечисляют в городской бюджет, — это налог на прибыль и НДФЛ. В 2020 году компании заплатили в городской бюджет 12,5% от прибыли (и 2% в федеральный). Исключение — три компании («Парсек Лаб», «ЛС Инжиниринг» и «Ортоинвест»), которые работают на упрощенной системе и платят единый налог.

По данным комитета финансов, в 2020 году резиденты ОЭЗ перечислили в городской бюджет 3,9 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд рублей налога на прибыль и 1,3 млрд рублей НДФЛ. По СПАРК, который не учитывает разбивку по деятельности на самой ОЭЗ и других площадках, отчисления резидентов составили 3 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно. За 9 месяцев 2021 года город, по оценке Смольного, заработал 5,6 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей — это налог на прибыль, и 1,4 млрд рублей — НДФЛ.

Крупнейшими плательщиками налога на прибыль для Петербурга являются «Биокад» (по оценке «Фонтанки» на основе данных СПАРК — 2,4 млрд рублей в городской бюджет в 2020 году), «Вертекс» (237,5 млн рублей) и НИЦ ЕЭС (125 млн рублей). Далее с большим отрывом идут «Точка Плавления» (70,9 млн рублей) и «Цитомед» (61,2 млн рублей).

Но даже убыточные резиденты приносят пользу экономике Петербурга, платя немалые зарплаты сотрудникам и отчисляя с них налоги. Всего на предприятиях, зарегистрированных в ОЭЗ Петербурга, трудится, по данным СПАРК, 8,3 тысячи человек (только в самой ОЭЗ, по данным Смольного, — 5,4 тысячи). Средний доход в пересчете на одного сотрудника (до вычета НДФЛ) заметно выше, чем средний показатель по городу (75 тысяч рублей, по прогнозу Смольного, в 2021 году).

Так, средний работник гиганта «Биокад» (2 700 человек, из них 1 400 в самой ОЭЗ) получил в 2020 году в среднем почти 180 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ). Столько же — единственный работник производителя медизделий Smith Healthcare (компания получила убыток по итогам 2020 года, так как еще не достроила завод и не начала выпуск). Сотрудник компании «Балтфарма» (совладелец и гендиректор — экс-зампредседателя КЭРППиТ Захар Голант) получил в среднем 176 тыс. рублей. Но больше всего (409 тыс. рублей в месяц) платила своему единственному сотруднику и гендиректору Георгию Ермарку компания ПНО «Технологии», которая пока еще не запустила производство в ОЭЗ. Еще один «новичок» — «дочка» корейско-японского консорциума «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС» — перечислила каждому из пятерых сотрудников в среднем по 258 тысяч рублей.

Среди плательщиков НДФЛ, по оценке «Фонтанки» на основе данных СПАРК, лидируют «Биокад», который заплатил в 2020 году примерно 760 млн рублей, и «Вертекс» (257 млн рублей), ИЦ «Буревестник» (71 млн рублей). В ТОП-5 также вошли «Ракурс-Инжиниринг» (41 млн рублей) и НИЦ ЕЭС (33 млн рублей).

