Из СКА ушел нападающий Гальченюк, сбежавший из США из-за проблем с законом

В прошлом сезоне Гальченюк провел 70 матчей за СКА и набрал в них 47 (18+29) очков.

Журналист Михаил Зислис в своем Telegram-канале написал, что зарплата Гальченюка в Хабаровске составит 80 миллионов рублей и еще 8 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, что Алекс Гальченюк перешел в СКА летом 2023 года, заключив с петербургским клубом двухлетний контракт. По нему в первый сезон он получил 50 млн рублей, за второй сезон он должен был заработать 100 млн. До этого он играл в НХЛ, однако ему пришлось покинуть Северную Америку из-за проблем с законом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».