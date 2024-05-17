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    Из СКА ушел нападающий Гальченюк, сбежавший из США из-за проблем с законом

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    Алекс Гальченюк (справа)
    Алекс Гальченюк (справа)Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Хоккейный клуб СКА объявил об уходе нападающего Алекса Гальченюка. По информации пресс-службы армейцев, хоккеист продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

    В прошлом сезоне Гальченюк провел 70 матчей за СКА и набрал в них 47 (18+29) очков.

    Журналист Михаил Зислис в своем Telegram-канале написал, что зарплата Гальченюка в Хабаровске составит 80 миллионов рублей и еще 8 миллионов в качестве бонусов.

    Напомним, что Алекс Гальченюк перешел в СКА летом 2023 года, заключив с петербургским клубом двухлетний контракт. По нему в первый сезон он получил 50 млн рублей, за второй сезон он должен был заработать 100 млн. До этого он играл в НХЛ, однако ему пришлось покинуть Северную Америку из-за проблем с законом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Алекс Гальченюк (справа)
    Алекс Гальченюк (справа)Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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