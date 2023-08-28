«Один телефонный звонок, и вы все мертвы». В СКА пришел хоккеист, у которого в США были проблемы с законом

Фото: David Zalubowski/AP/TASS Поделиться Поделиться





Еще в июле американский хоккеист с русскими корнями Алекс Гальченюк сидел в аризонской тюрьме, а сейчас подписал большой контракт с петербургским СКА. У него есть все, чтобы стать одной из главных звезд в КХЛ, лишь бы не помешали околохоккейные проблемы.



Подписание контракта с Алексом Гальченюком безусловно входит в тройку лучших трансферов межсезонья. Качественных центральных нападающих в КХЛ очень мало, а такого уровня, как Гальченюк, и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки. Топовое усиление, которое действительно способно помочь команде Романа Ротенберга выиграть третий Кубок Гагарина. Другого результата глава «Газпрома» Алексей Миллер может и не принять. Говорят, что СКА в борьбе за него пришлось выдержать неслабую конкуренцию.



По данным газеты «Спорт-Экспресс», в сезоне-2023/24 оклад форварда составит 50 млн рублей, а в сезоне-2024/25 — 100 млн рублей. В целом такие деньги могли ему выписать не только в СКА, но петербургский клуб выиграл борьбу за Алекса в том числе за счет инфраструктуры, которой нет ни у одного другого клуба в КХЛ.



Автор: youtube.com/nhlgoals

Другое дело, что о сомнительных моральных и человеческих качествах Гальченюка ходит немало слухов. Понятно, что на льду на первое место выходят другие вещи, но тот факт, что еще месяц назад Гальченюк находился в тюрьме в США и вообще покинул НХЛ со скандалом, нельзя совсем сбрасывать со счетов.



Алекс Гальченюк — сын советского и белорусского хоккеиста Александра Гальченюка, который, к слову, сам играл в СКА в сезоне-2002/03. Родился Алекс 12 февраля 1994 года в Милуоки (США), но хоккеем начал заниматься в школе московского «Динамо». Затем выступал за юношеские команды «Спартака», швейцарского «Люцерна» и «Чикаго Янг Американз». В составе сборной Москвы выиграл Первенство Федеральных округов в сезоне-2008/09. С 2010 года играл за команду «Сарния Стинг» в юниорской хоккейной лиге Онтарио. По итогам сезона-2010/11 вошел в символическую сборную лучших новичков лиги. На драфте НХЛ в 2012 году «Монреаль Канадиенс» выбрал его под третьи номером.



Дебютировал в НХЛ в январе 2013 года. Затем выступал за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». В общей сложности за 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге провел 692 матча и набрал в них 371 (151+220) очко. Суперзвездой не стал, но играл на очень хорошем уровне.

1 июля 2023 года Гальченюк вернулся в «Аризону», но официально пробыл игроком «койотов» всего 12 дней. 13 июля с ним расторгли контракт. Причиной стал арест хоккеиста в состоянии алкогольного опьянения по обвинению в нападении на чужую собственность, хулиганстве и неповиновении представителям власти. Хоккеист провел за решеткой ночь, после чего его выпустили под подписку о невыезде. В этот же день ему предъявили обвинения.



Автор: youtube.com/sportsnet

Судя по информации местного издания Ballysports, инцидент произошел 9 июля. Гальченюк, находясь за рулем своего BMW, врезался в бордюр и сломал дорожный знак. Прибывшие на место происшествия полицейские якобы услышали в свой адрес расовые оскорбления и угрозы убить их. Гальченюк кричал о связях в Москве.



«Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь. Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваши родственники мертвы», — говорится в отчете полиции.



Автор: youtube.com/Fox10Phoenix

Позже Алексу пришлось публично извиниться перед полицейскими, которым он угрожал при задержании, и записаться в так называемую программу помощи для игроков (NHL/NHLPA Player Assistance Program). Это программа, созданная для игроков НХЛ, у которых есть проблемы с психическими здоровьем, а также с наркотиками или алкоголем. Среди ее участников немало известных имен, в том числе российский форвард Евгений Кузнецов, который в мае 2019 года сдал положительный допинг-тест на наркотики во время чемпионата мира.



15 июля городской суд Скоттсдейла (штат Аризона) снял пять из шести обвинений с хоккеиста. Виновным его признали лишь по статье об угрозах. Гальченюка приговорили к 30 дням тюрьмы. Один день из срока был засчитан, поскольку он сутки провел под стражей. Оставшийся срок будет отменен после прохождения хоккеистом курса лечения от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. Несмотря на это, Гальченюк добился права уехать в Россию, где он по понятным причинам был нарасхват.

«Стараемся постоянно усиливать наш состав, брать лучших хоккеистов, которые подходят под нашу систему. Алекс полностью подходит под нашу систему. И по человеческим качествам, и как игрок. Мы очень рады», — прокомментировал его подписание Роман Ротенберг.



«Тут все на высшем уровне и задачи самые высокие. С уважением отношусь к другим клубам и городам, но я мечтал быть именно тут. Рад, что все получилось», — объяснил свой выбор в пользу СКА сам Гальченюк.



Также он добавил, что все вопросы, связанные с судом в США, он решил, сделал выводы и готов двигаться дальше. Видимо, за Кубком Гагарина.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

