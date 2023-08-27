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    Алексей Миллер: в этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина

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    В сезоне 2023/24 перед хоккейным клубом СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина. Об этом 27 августа во время презентации обновленной команды заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    «СКА — один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и приумножать традиции. Одна из таких традиций — ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина. Как известно, правильно поставленная цель — половина успеха. Вторая половина — верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, а самое главное, горящие глаза и победный настрой ребят позволят достигнуть этой цели, и мы увидим яркую, мощную, результативную игру СКА», — заявил Миллер.

    Напомним, что СКА дважды выиграл Кубок Гагарина в 2015-м и 2017 годах. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка Континента, заняв первое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф выбыл в полуфинале.

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