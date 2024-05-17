Сергей Семак: «Зенит» находится в ситуации, когда нужно сделать все, что возможно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак за несколько дней до матча против «Ахмата» высказался о сложной ситуации, в которой оказалась петербургская команда за два тура до конца чемпионата.



«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем», — заявил Семак журналистам 17 мая.

Он отметил, что для борьбы за победу в чемпионате «Зениту» нужно в первую очередь «думать о своей игре». «На этом мы делаем акцент», — подчеркнул Семак.