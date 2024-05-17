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    Сергей Семак: «Зенит» находится в ситуации, когда нужно сделать все, что возможно

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак за несколько дней до матча против «Ахмата» высказался о сложной ситуации, в которой оказалась петербургская команда за два тура до конца чемпионата.

    «Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем», — заявил Семак журналистам 17 мая.

    Он отметил, что для борьбы за победу в чемпионате «Зениту» нужно в первую очередь «думать о своей игре». «На этом мы делаем акцент», — подчеркнул Семак.

    Напомним, что по итогам 28-го тура «Зенит» опустился на второе место, пропустив вперед московское «Динамо», которое теперь опережает сине-бело-голубых на два очка. «Зениту» осталось сыграть с «Ахматом» 19 мая и «Ростовом» 25 мая, а «Динамо» — с «Крыльями Советов» 18 мая и «Краснодаром» 25 мая.

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