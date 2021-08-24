автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Средняя номинально начисленная заработная плата по Петербургу в 2021 году достигла 72,8 тыс. рублей, заявил глава комитета по экономической политике Смольного Валерий Москаленко в ходе нулевых чтений бюджета 23 августа. Подсчет сделан по итогам первых пяти месяцев, а по итогам всего 2021 года показатель составит и вовсе 75 тыс. рублей. К 2024 году — перевалит за 90 тысяч, уточнил чиновник днем позже на заседании городского правительства.

«Фонтанка» решила проверить, как эта статистика бьется с реальностью, в которой живут читатели. Опрос, в котором приняли участие более 20 тыс. человек, показал, что 71% зарабатывают меньше 73 тыс. рублей. 21% признался, что получает больше, и еще 7% сообщили, что не работают.



Ранее исследование hh.ru продемонстрировало, что о зарплате в 72 тыс. рублей петербуржцы только мечтают. В реалистичности отчетных цифр усомнились и парламентарии. В Смольном считают, что ошибки нет. Но есть нюанс.



Фото: комитет по экономической политике Поделиться Поделиться







Выкладки чиновников совпадают с подсчетами Петростата. Так, по данным ведомства, в июне средняя номинальная зарплата в Северной столице составила 79 043 рубля. И, если кто-то зарабатывает сильно меньше, значит есть те, кто зарабатывает заметно больше. В Петербурге рекордсменами стали добытчики полезных ископаемых: их средняя зарплата в первый месяц лета составила 186,6 тыс. рублей. Можно предположить, что на рост этого параметра повлиял и продолжит влиять переезд в Петербург структур ПАО «Газпром».

Высокими трудовыми доходами могут похвастаться работники водного (132 тыс. рублей) и воздушного (120,1 тыс. рублей) транспорта, а также сферы информатизации и связи (118 тыс. рублей). Вдвое меньше среднего получали работники сферы услуг (39,4 тыс. рублей) и гостиниц (40 тыс. рублей).



Но, как пояснили «Фонтанке» в комитете по экономической политике, речь идет именно о номинальной начисленной заработной плате. Для подсчета этого показателя берут весь фонд оплаты труда (включая премии, доплаты и компенсационные выплаты) и делят на численность работников за отчетный период. Налоги также включены в эту сумму. Таким образом, из «средней зарплаты» как минимум нужно вычесть НДФЛ 13%. Останется 63,3 тысячи рублей.

По оценке Смольного, среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2021 году в Петербурге составит 61,6 тыс. рублей, что, впрочем, на 8,8% больше, чем в 2020-м (56,5 тыс. рублей)

Картину портит также уровень инфляции, которая в 2021 году растет рекордными темпами: 4,7% по итогам полугодия, на 7% в годовом выражении. «Надо говорить о реальном уровне заработной платы», — подчеркнул Валерий Москаленко. С поправкой на рост цен, эти реальные доходы петербуржцев, по оценке Смольного, увеличатся в 2021 году только на 3,5%. Но все же есть хорошая новость: пока зарплаты растут быстрее инфляции.



Органы статистики также оперируют таким параметром, как медианный доход — то есть та сумма, которая делит все трудовые доходы пополам: половина населения получает больше этой суммы, а другая половина меньше. Но считают этот показатель редко. В конце 2020 года Росстат опубликовал данные за 2019-й. В среднем по стране медианный доход составил 26,4 тыс. рублей, в Петербурге 35,6 тысяч рублей. На вопрос, располагает ли правительство Петербурга актуальным показателем медианного дохода, в комитете по экономической политике не ответили.

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza предложила методику расчета «зарплатного неравенства», то есть разницы между заработками самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. В Петербурге этот показатель составляет 13 раз: 211,5 тыс. рублей против 16,6 тыс. рублей. Это второй по величине разрыв по стране. На первом месте Москва, где доходы богатых и бедных горожан отличаются почти в 18 раз.



Кому в Петербурге платят хорошо

По данным портала hh.ru, на данный момент средняя предлагаемая зарплата специалиста в Петербурге составляет от 50 000 до 56 000 рублей на руки. Ниже среднего уровня получают уборщики, горничные, репетиторы (20 000–35 000 рублей), линейный персонал в гостиницах и ресторанах (от 22 000 рублей), кассиры и начинающие продавцы-консультанты (до 30 000–35 000 рублей), а также нянечки и воспитатели (от 25 000 до 45 000 рублей)

Зарплаты более 72 000 рублей встречаются в трети вакансий. БОльшая часть приходится на сферы «Продажи» (около 1 900 вакансий с зарплатой от 140 000) и ИТ (около 2 000 вакансий с зарплатой от 130 000). Впрочем, в первом случае значительная часть дохода зависит от работоспособности сотрудника и насчитывается как процент от продаж или личного плана работника. Близко к 72 000 рублей в качестве средней зарплаты в Петербурге стоят такие профессии как фронтенд-разработчик (занимается, в частности, дизайном сайтов), арт-лид (создание художественных концепций), 1°С специалист, главный бухгалтер, инженер-проектировщик, продакт-менеджер, врач-невролог, руководитель-рекрутер, менеджер по продажам, директор по персоналу, специалист технадзора, и т.д. То есть профессии, связанные с интеллектуальным трудом, узкой направленностью или руководящими позициями и требующие высоких компетенций, комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Фото: hh.ru по СЗФО Поделиться Поделиться







По данным другого рекрутингового портала Superjob, в Петербурге самую высокую зарплату готовы платить NodeJS-разработчику (работает с JavaScript) в сфере финтеха и блокчейна — от 350 тыс. рублей в месяц. Второе место занимает вакансия backend-разработчика (занимается созданием внутренней части продукта, например начинкой сайта), которому обещают доход от 345 тыс. рублей в месяц. Руководителю отдела веб-разработки предлагают зарплату от 260 тыс. рублей. В пятерку лидеров также вошли врач-психиатр-нарколог и менеджер по продажам. Таким специалистам готовы платить 250 тыс. рублей.



Но неплохо могут зарабатывать и представители профессий, которые оказались востребованными в пандемию. Средний заработок курьера в Петербурге — 70,5 тыс. рублей Доставщик на личном автомобиле может получать до 175 тыс. рублей в месяц, пеший курьер — до 80 тыс. рублей, отмечают в Superjob.

«Фонтанка» попыталась самостоятельно оценить объем выплачиваемой городским бизнесом средней зарплаты на основании бухгалтерской отчетности, которую петербургские компании сдают в Росстат и налоговую. Выборка составила более 10 тысяч компаний. «Средняя по больнице» зарплата в коммерческом секторе (включая в том числе недавно перерегистрировавшийся в городе ПАО «Газпром») составляет в Петербурге почти ровно 78 тысяч в месяц.

Лидеры по размеру выплат вовсе не госкорпорации, а небольшие частные фирмы, генерирующие большую выручку и держащие в штате одного или нескольких человек. Это мало что говорит о средних зарплатах в Петербурге, лишь показывает, что в городе есть десятки успешных предприятий, собственники которых способны платить сами себе и своим менеджерам миллионные зарплаты.



Из крупных предприятий с десятками и сотнями сотрудников в лидерах, к примеру, подразделение «Атомэнергомаша» (1,89 млн в месяц на каждого штатника, отраженного в отчетности). Это даже больше, чем ФК «Зенит», где среднемесячные расходы на оплату труда по той же формуле — 1,8 млн рублей на человека. В головной структуре сети гипермаркетов «Окей» этот показатель — 1,7 млн рублей, в «Совкомфлоте» — 1,3 млн рублей, в «Группе ЛСР» — 870 тысяч. А вот в ПАО «Газпром» этот показатель не так высок — «всего» 153 тысячи рублей.

Если же исключить из расчетов 5% крупнейших и 5% наименьших показателей, средняя зарплата в коммерческом секторе города окажется уже куда скромнее — на уровне 58,4 тысячи рублей в месяц.

При этом почти 20% из попавших в выборку компаний платят своим сотрудникам менее 20 тысяч рублей в месяц. А почти треть — в пределах 30 тысяч рублей. Не стоит забывать и про то, что зачастую к расходам на оплату труда компании относят не только выплату «на руки», но и вообще все выплаты, включая налоги, а значит реальные доходы работающих петербуржцев — меньше, чем в отчетах компаний.

Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

