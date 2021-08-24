«Мы не ошибаемся»». Смольный ответил на сомнения в реалистичности оценки средней зарплаты в Петербурге

Ранее чиновник сообщил, что по итогам пяти месяцев 2021 года средняя зарплата петербуржцев приблизилась к 73 тысячам рублей. По итогам года в Смольном ждут средних зарплат в размере 75,2 тысячи рублей. То есть в нынешнем году рост составит около 10 % , в последующих — примерно на 7 % в год.



Но, как показал опрос «Фонтанки», 68 % петербуржцев зарабатывают меньше 73 тысяч рублей. Всего в нем приняли участие 13 тысяч человек. Сомнения возникли и у парламентариев. Вопрос о реалистичности такого прогноза задал депутат Госдумы Михаил Романов.

