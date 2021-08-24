«Мы не ошибаемся»». Смольный ответил на сомнения в реалистичности оценки средней зарплаты в Петербурге

Ранее чиновник сообщил, что по итогам пяти месяцев 2021 года средняя зарплата петербуржцев приблизилась к 73 тысячам рублей. По итогам года в Смольном ждут средних зарплат в размере 75,2 тысячи рублей. То есть в нынешнем году рост составит около
Но, как показал опрос «Фонтанки»,
«Как бы скептически ни относились, прогнозы предыдущих лет показывают, что мы не ошибаемся», — сказал Валерий Москаленко. «Тренды развития системообразующих сегментов экономики города, как в пандемию, так постпандемийный период, дают надежду, что всё будет в позитивном виде развиваться», — добавил он.
При этом «надо говорить о реальном уровне заработной платы», — заявил чиновник. Инфляция в 2021 году ожидается на уровне