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«Мы не ошибаемся»». Смольный ответил на сомнения в реалистичности оценки средней зарплаты в Петербурге

В Смольном не считают, что ошиблись в оценке средней зарплаты в Петербурге

К 2024 году номинальные зарплаты в Петербурге достигнут 91,8 тысячи рублей. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике Валерий Москаленко на заседании городского правительства 24 августа.

Ранее чиновник сообщил, что по итогам пяти месяцев 2021 года средняя зарплата петербуржцев приблизилась к 73 тысячам рублей. По итогам года в Смольном ждут средних зарплат в размере 75,2 тысячи рублей. То есть в нынешнем году рост составит около 10 %, в последующих — примерно на 7 % в год.

Но, как показал опрос «Фонтанки», 68 % петербуржцев зарабатывают меньше 73 тысяч рублей. Всего в нем приняли участие 13 тысяч человек. Сомнения возникли и у парламентариев. Вопрос о реалистичности такого прогноза задал депутат Госдумы Михаил Романов.

«Как бы скептически ни относились, прогнозы предыдущих лет показывают, что мы не ошибаемся», — сказал Валерий Москаленко. «Тренды развития системообразующих сегментов экономики города, как в пандемию, так постпандемийный период, дают надежду, что всё будет в позитивном виде развиваться», — добавил он.

При этом «надо говорить о реальном уровне заработной платы», — заявил чиновник. Инфляция в 2021 году ожидается на уровне 4,7 % и 4 % в год в прогнозируемом периоде. С поправкой на нее, реальные зарплаты будут расти на 2,7–3,6 % в разных годах.

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Комментарии (23)

Sergey_R_
Инженер. 110к.
Dpa
Это может быть правда, с учетом того опрашиваемые зарабатывают неофициально. Полагаю никто ведь это не проверяет.
walker-СПб
Старая и увы не совсем цензурная поговорка про "ворочать мешки", как нельзя кстати.
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