Полиция и СК начали проверку по поводу ДТП с самокатом, после которого спасают петербурженку

Полиция и сотрудники СК начали проверку по факту наезда электросамоката на
В ГУ МВД уточнили, что женщину сбил неизвестный на электросамокате у дома 13 по Московскому шоссе. В результате у потерпевшей диагностированы переломы основания и свода черепа, ушиб головного мозга. Пациентка помещена в реанимационное отделение больницы на Костюшко.
«Полиция проводит проверку, приняты меры к розыску водителя электросамоката», — говорится в сообщении главка.
В Петербурге в новом кикшеринговом сезоне развернулась нешуточная борьба с электросамокатами, которую инициировал сам начальник ГУ МВД Роман Плугин. В городе были проведены рейды. В результате сотрудники полиции изъяли более