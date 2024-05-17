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    Полиция и СК начали проверку по поводу ДТП с самокатом, после которого спасают петербурженку

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    Полиция и сотрудники СК начали проверку по факту наезда электросамоката на 33-летнюю жительницу Петербурга. Об этом 17 мая сообщают пресс-службы региональных управлений.

    В ГУ МВД уточнили, что женщину сбил неизвестный на электросамокате у дома 13 по Московскому шоссе. В результате у потерпевшей диагностированы переломы основания и свода черепа, ушиб головного мозга. Пациентка помещена в реанимационное отделение больницы на Костюшко.

    «Полиция проводит проверку, приняты меры к розыску водителя электросамоката», — говорится в сообщении главка.

    В Петербурге в новом кикшеринговом сезоне развернулась нешуточная борьба с электросамокатами, которую инициировал сам начальник ГУ МВД Роман Плугин. В городе были проведены рейды. В результате сотрудники полиции изъяли более 5,5 тысячи самокатов и возбудили административные дела.

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