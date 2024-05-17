Что сказали в полиции об изъятии электросамокатов с улиц Петербурга. Дела возбуждают о самовольном занятии земли

Полиция Петербурга подводит промежуточные итоги самокатного рейда и сообщает о них 17 мая. За три дня изъято более
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Рейд начался в ночь на 14 мая по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина. Три дня в мероприятиях участвовала полиция всех районов города и ближайшего района Ленобласти — Всеволожского. Как писала «Фонтанка», к 15 мая были эвакуированы из-за неправильной парковки 2200 электросамокатов. 16 мая мероприятия активно продолжались, и сервисы операторов обозначали на карте полицейские участки как места скопления двухколесных нарушителей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Особое внимание полиция уделила уголовному делу, возбужденному после ДТП 20 сентября 2023 года на перекрестке проспектов Луначарского и Художников. Тогда мужчина на электросамокате на пешеходном переходе наехал на 9-летнего мальчика и скрылся, ребёнок получил травму. Чтобы найти мужчину, полицейские запросили данные у кикшеринговой компании, но полученные сведения не позволили им установить личность подозреваемого. Тогда правоохранители нанесли визит в офис компании на Долгоруковской улице в Москве и в её петербургский филиал на набережной Обводного канала. Изъято около 150 электросамокатов, их направили на исследование.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Действия полиции в первую очередь направлены на установление личности самокатчика, по вине которого ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, а также на определение технического состояния предоставляемых в аренду транспортных средств для получения сведений о том, могли ли неисправности при эксплуатации самоката стать причиной аварии», — подчёркивается в сообщении.
«По результатам комплексных мероприятий полиции в том числе будут выработаны рекомендации по изменению правил пользования всеми средствами индивидуальной мобильности в Петербурге, и в первую очередь кикшеринговых компаний», — отмечают в главке.
В 2023 году в Петербурге было зафиксировано 178 ДТП с самокатами, в которых погиб один человек и пострадали 177, в том числе
Согласно изменениям в ПДД, действующим с 2023 года, на самокате можно двигаться по тротуару, но только если рядом нет велодорожек или нет возможности по ним проехать, а также в случае, если лицо, использующее для передвижения СИМ, сопровождает ребенка до 14 лет. Но приоритет все равно остается за пешеходами. В ближайшее время самокатам ограничат скорость в часы пик при подъезде к станциям метро, добавят «медленных» зон и увеличат количество мест, где запрещена парковка. Кроме того, сервисы аренды электросамокатов в ближайшее время планируют ужесточить штрафы для нарушителей. Может быть введён запрет движения по тротуарам — на этой мере настаивает полицейский главк, её анонсировал губернатор. Что говорят об этом эксперты, читайте на «Фонтанке».