Что сказали в полиции об изъятии электросамокатов с улиц Петербурга. Дела возбуждают о самовольном занятии земли

Полиция Петербурга подводит промежуточные итоги самокатного рейда и сообщает о них 17 мая. За три дня изъято более 5,5 тысячи электросамокатов кикшеринговых компаний — за неправильную парковку. По выявленным фактам возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Изъятые транспортные средства помещены на склад временного хранения, эксперты ГУ МВД оценят их техническое состояние и безопасность использования.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Рейд начался в ночь на 14 мая по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина. Три дня в мероприятиях участвовала полиция всех районов города и ближайшего района Ленобласти — Всеволожского. Как писала «Фонтанка», к 15 мая были эвакуированы из-за неправильной парковки 2200 электросамокатов. 16 мая мероприятия активно продолжались, и сервисы операторов обозначали на карте полицейские участки как места скопления двухколесных нарушителей.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Особое внимание полиция уделила уголовному делу, возбужденному после ДТП 20 сентября 2023 года на перекрестке проспектов Луначарского и Художников. Тогда мужчина на электросамокате на пешеходном переходе наехал на 9-летнего мальчика и скрылся, ребёнок получил травму. Чтобы найти мужчину, полицейские запросили данные у кикшеринговой компании, но полученные сведения не позволили им установить личность подозреваемого. Тогда правоохранители нанесли визит в офис компании на Долгоруковской улице в Москве и в её петербургский филиал на набережной Обводного канала. Изъято около 150 электросамокатов, их направили на исследование.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«Действия полиции в первую очередь направлены на установление личности самокатчика, по вине которого ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, а также на определение технического состояния предоставляемых в аренду транспортных средств для получения сведений о том, могли ли неисправности при эксплуатации самоката стать причиной аварии», — подчёркивается в сообщении.



«По результатам комплексных мероприятий полиции в том числе будут выработаны рекомендации по изменению правил пользования всеми средствами индивидуальной мобильности в Петербурге, и в первую очередь кикшеринговых компаний», — отмечают в главке.



В 2023 году в Петербурге было зафиксировано 178 ДТП с самокатами, в которых погиб один человек и пострадали 177, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. За период с 1 января по 12 мая 2024 года в городе зарегистрировано 41 ДТП с участием СИМ, в них пострадал 41 человек, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.