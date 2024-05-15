«Безопасность нулевая». В Петербурге планируют изгнание самокатчиков с тротуара, но пока на словах

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После заявления губернатора Александра Беглова об ужесточении правил езды на электросамокатах о проблеме говорили весь следующий день — сначала в полиции, потом в Заксобрании. И там и там собираются обезопасить пешеходов от двухколесных комет. Но механизм как был неясен, так и остается.





14 мая Александр Беглов, выступая в БКЗ «Октябрьский» на выездном заседании Заксобрания и отчитываясь о своей работе перед депутатами и еще несколькими тысячами человек, анонсировал намерение серьезно изменить правила для сферы кикшеринга. В числе предложений: добиться от компаний статуса налогового резидента в субъекте Федерации, ввести плату за парковки электросамокатов (то есть за использование городской земли) и самое радикальное — запретить электросамокатам передвигаться по тротуарам. Губернатор заверил, что Петербург готов войти в число пилотных городов для более жестких правил.





О том, что вопрос актуальный, говорят цифры. В Петербурге в этом сезоне по улицам будут ездить 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов, это сразу на 10 тысяч больше, чем в предыдущем сезоне.



Ранее Смольный анонсировал усиление контроля за кикшеринговыми самокатами и появление новых запретных для них зон в городе. Тем не менее большое количество происшествий с участием самокатчиков регулярно приводит к возобновлению дискуссии о полном запрете кикшеринга — за это выступали ранее некоторые депутаты ЗакСа. Подробнее о соглашении с операторами, которое заключает город, и о том, каким образом в Петербурге намерены выявлять нарушителей, читайте здесь.

«Рассуждать можно много» Диагноз городу ставили на следующий день в ходе брифинга УГИБДД ГУ МВД России. Региональная инспекция тоже настаивает на запрете перемещения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. В настоящее время для движения на них доступны велодорожки, которые имеются во всех районах города, и допускается езда по проезжей части, заявили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Безопасность нулевая, стопроцентная травмированность. На тротуарах СИМ не должно быть. Где они должны быть? Надо вместе решать. Это ситуация, в которой должна участвовать не только полиция, но и город. Тем более у города все возможности для этого есть с точки зрения законодательства», — заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, отметив, что зону для проезда СИМ в городе следует расширить.



В 2023 году зарегистрировано 178 ДТП с самокатами, в которых погиб 1 человек , пострадало 177 человек , в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет . За период с 1 января по 12 мая 2024 года в городе уже зарегистрировано 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек , в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет . После ДТП с электросамокатом на проспекте Энгельса было возбуждено уголовное дело. Молодой человек врезался в школьника, который тоже ехал на самокате, но обычном. От удара мальчик получил тупую травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.



Причиной столкновения электросамокатов с пешеходами становится не только нарушение ПДД, но и допустимая кикшеринговыми компаниями скорость. «Пешеходы зачастую не видят, что у них происходит с той или иной стороны, не успевают среагировать», — подчеркнул замначальника отдела Игорь Никишин. На очевидное замечание, что велодорожек в городе, он добавил, что в этом направлении надо думать.

C 14 мая в Петербурге запущена профилактическая операция «Кикшеринг», было эвакуировали более 2200 электросамокатов за неправильную парковку. В частности, на тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 15 метров от остановочных пунктов, ближе 5 метров от подземных переходов, и на мостах. Сейчас изъятый транспорт находится в полиции, эксперты будут изучать его техническое состояние. Не исключено, что у операторов случились флешбэки из 2021 года, когда в рамках уголовного дела с улиц просто убрали все самокаты.



«Данный вопрос необходимо решать, как минимум, на региональном уровне», — заявил Никишин. Он отметил, что соответствующие дополнения могли бы быть включены в действующее соглашение между компаниями и комитетом по транспорту Петербурга. Например, зоны запрета размещения СИМ в соответствии с подпунктом 5.3 этого соглашения могут быть утверждены либо изменены только комитетом по транспорту.

«Рассуждать можно много, но когда вопрос касается пострадавших, отвечать нам. За травматизм и безопасность дорог отвечает ГИБДД. Поэтому у нас самый главный показатель в дорожной полиции один — это травматизм. И мы свои действия должны направить первоначально на решение этой задачи», — добавил Степченко.

«Проработать вопрос» и «продолжить работу» Через несколько часов в Заксобрании заседала комиссия по транспорту, которой предстояло расшифровать, что именно анонсировал Беглов и какие такие законодательные возможности есть у города. Ее глава депутат Алексей Цивилев пояснил, что в недрах парламента готовится проект федеральной инициативы.



«Мы начали разрабатывать федеральный закон, который позволит Петербургу устанавливать свои условия по территории, по скорости, по парковке на тротуарах, по оплате парковки. Ну, в общем, все внесли туда то, о чем говорил вчера губернатор перед Законодательным собранием. И будем надеяться, что наш проект закона вместе с комитетом по транспорту поддержат при помощи наших депутатов Государственной Думы», — прокомментировал Цивилев.



Проще говоря, суть инициативы — дать субъектам полномочия устанавливать свои правила. В том числе, и запрет передвижения по тротуарам на электросамокатах в определенных районах. Прежде всего речь идет о городах федерального значения — Москве, Петербурге и Севастополе. Разработать инициативу планируется в течение месяца.



Каким образом можно запретить электросамокатам ездить по тротуарам, неясно, прокомментировал «Фонтанке» один из участников заседания в парламенте, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес. «Это не может сделать комитет по транспорту, так как это компетенция ГИБДД (МВД). Они сами поместили СИМ на тротуары, запретив таким образом движение по правому краю проезжей части, а теперь сами же говорят — давайте запретим ездить по тротуарам», — пояснил он. Спикер напомнил то, о чем говорят в Петербурге уже не первый год — необходимости создания инфраструктуры для передвижения на велосипедах и СИМ.



Замглавы городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в своем выступлении озвучил направления работы.



— Комтрансу совместно с Заксом, районными администрациями и ГИБДД — проработать вопрос об ограничении скорости или введения полного запрета движения СИМ по улицам, на которых ширина тротуаров составляет менее 2–3 метров, а также там, где есть существенный пешеходный трафик.



— Продолжить работу по введению нового дорожного знака, запрещающего езду на СИМ не на определенном участке дороги, а в определенной зоне — по аналогии с дорожными знаками 5 группы. Эту инициативу поддержал Минтранс.



— Наделить исполнительную власть полномочиями контроля за СИМ с возможностью определять зоны и характер ограничений.



— Проработать вопрос создания нормативного правового акта, который бы регламентировал шеринговую деятельность в целом (кикшеринг, каршеринг).



Кроме того, чиновник предложил кикшерингам ввести в соглашение с пользователями наличие некой несгораемой суммы на счету. В противном случае, наказание может так и не настигнуть пользователя.



В парламенте также обсудили вопрос введения платы за парковку кикшеринга. Депутат Александр Ходосок подсчитал, что сейчас стоянки самокатов уже занимают в городе 12 га, если считать, что на каждом квадратном метре возможна парковка 4 электросамокатов.



Депутаты и представители Смольного озвучили мысль: было бы хорошо, если бы штрафы, которые платят пользователи кикшеринга, шли в городской бюджет, а собранные деньги направлялись, например, на благоустройство. Также, обратил внимание Цивилев, парламент возьмет в разработку вопрос помощи ГАТИ — проработать юридические аспекты по штрафам за парковку на газонах, чтобы кикшеринг не уходил от ответственности и не мог их обжаловать.



С 1 мая в городе начал действовать пилотный проект, в рамках которого пешие инспекторы начали фиксировать нарушения пользователей кикшеринга и передавать данные шеринговым компания для применения штрафных санкций. Сотрудники городского центра управления парковками с 1 по 14 мая зафиксировали 1171 нарушение. Львиная доля, 948 случаев, приходится на неспешивание на пешеходном переходе, 103 случая касаются езды вдвоем или втроем на одном электросамокате. В 12 случаях вина пользователя не была доказана (либо же не удалось идентифицировать поездку), было сделано 63 предупреждения, в 103 случаях пользователи получили штраф. 897 случаев пока находятся в работе.

А для начала штрафы

Из всего перечисленного юридические контуры будущих ограничений не вырисовываются. Как и технические. Речи явно не идет о том, чтобы украсить запрещающими для самокатов знаками все тротуары, ведь следить-то за соблюдением этих знаков все равно придется ГИБДД. Если надежда на сами кикшеринги — то не понятно, как их информационные системы смогут отличить тротуар от проезжей части и безошибочно не пустить самокатчика на полметра вправо. Наконец, не исследован вопрос, как в итоге на травматизм повлияет выезд самокатов на проезжую часть



Один рецепт, кажется, не меняется с годами. «Как только пойдут штрафы, русский человек сразу начинает соблюдать законы. Поэтому не только штрафы, как сказали в ГИБДД, а неотвратимость наказания, и это должно происходить автоматически», — подчеркнул Цивилев в разговоре с журналистами после заседания.



В недрах Госдумы сейчас лежат два законопроекта. Первый подготовила группа сенаторов (и эту инициативу уже поддержал Петербург), она о повышении штрафов за нарушение правил пользования СИМ и ПДД.



Например, за превышение скорости предлагается штрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей в зависимости от того, насколько лимит превышен; за нарушение ПДД во время движения по проезжей части или пересечения ее — на 2–2,5 тысячи рублей (это касается и велосипедов тоже). За движение на СИМ массой больше 35 кг (а это любой электросамокат) по пешеходным зонам — на 3–3,5 тысячи рублей, за побег владельца СИМ с места ДТП — на 4–5 тысяч. Причинение легкого вреда здоровью обойдется в 2–5 тысяч, вреда средней тяжести — уже в 10–15 тысяч, за вождение в нетрезвом состоянии — штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Автоэксперт Дмитрий Попов, впррочем, обратил внимание, что за аналогичное нарушение велосипедист платит всего 1,5 тысячи



Второй законопроект касается создания государственного реестра электросамокатов и других СИМ. Предполагается, что случае его принятия правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Введение реестра, отмечали в Заксобрании, в том числе, поможет штрафовать пользователей кикшеринга с помощью городских камер, так как «номера», которыми оснащены электросамокаты сейчас, такой возможности не дают, это просто инвентарные номера.



Ирина Корбат, Ирина Лысак,

«Фонтанка.ру»

