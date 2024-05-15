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    Аномальные пробки в Петербурге

    «Безопасность нулевая, стопроцентная травмоопасность». Главк Петербурга настаивает на запрете движения на электросамокатах по тротуару

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    Дорожная полиция Петербурга настаивает на том, чтобы исключить движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Для их использования в городе есть велодорожки. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 мая.

    «Основная задача, мы на этом настаиваем, — самокатов на тротуарах быть не должно. Это позиция главка. Они [СИМы] могут спокойно передвигаться по велодорожкам. Для нас важно не привлекать, а именно профилактировать», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Никишин, отметив, что зону для проезда СИМ в городе следует расширить.

    По его словам, движение электросамокатов по тротуарам влечет рост числа ДТП. Так, за 2023 год произошло 178 таких аварий, в которых пострадали 177 человек, один пострадавший погиб. С начала 2024 года произошло 41 ДТП с участием СИМ. «Статистика только плюсуется», — добавил Никишин.

    «Безопасность нулевая, стопроцентная травмированность. На тротуарах СИМ не должно быть. Где они должны быть? Надо вместе решать. Это ситуация, в которой должна участвовать не только полиция, но и город. Тем более у города все возможности для этого есть с точки зрения законодательства», — добавил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

    Ранее «Фонтанка» писала, что появление новых пунктов в правилах дорожного движения стало положительным фактом, влияющим на снижение количества инцидентов. Так, в Петербурге их число на тысячу поездок уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 20%.

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