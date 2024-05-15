«Безопасность нулевая, стопроцентная травмоопасность». Главк Петербурга настаивает на запрете движения на электросамокатах по тротуару

Дорожная полиция Петербурга настаивает на том, чтобы исключить движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Для их использования в городе есть велодорожки. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 мая.
«Основная задача, мы на этом настаиваем, — самокатов на тротуарах быть не должно. Это позиция главка. Они [СИМы] могут спокойно передвигаться по велодорожкам. Для нас важно не привлекать, а именно профилактировать», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Никишин, отметив, что зону для проезда СИМ в городе следует расширить.
По его словам, движение электросамокатов по тротуарам влечет рост числа ДТП. Так, за 2023 год произошло 178 таких аварий, в которых пострадали 177 человек, один пострадавший погиб. С начала 2024 года произошло 41 ДТП с участием СИМ. «Статистика только плюсуется», — добавил Никишин.
«Безопасность нулевая, стопроцентная травмированность. На тротуарах СИМ не должно быть. Где они должны быть? Надо вместе решать. Это ситуация, в которой должна участвовать не только полиция, но и город. Тем более у города все возможности для этого есть с точки зрения законодательства», — добавил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Ранее «Фонтанка» писала, что появление новых пунктов в правилах дорожного движения стало положительным фактом, влияющим на снижение количества инцидентов. Так, в Петербурге их число на тысячу поездок уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 20%.