«Безопасность нулевая, стопроцентная травмоопасность». Главк Петербурга настаивает на запрете движения на электросамокатах по тротуару

Дорожная полиция Петербурга настаивает на том, чтобы исключить движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Для их использования в городе есть велодорожки. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 мая.



«Основная задача, мы на этом настаиваем, — самокатов на тротуарах быть не должно. Это позиция главка. Они [СИМы] могут спокойно передвигаться по велодорожкам. Для нас важно не привлекать, а именно профилактировать», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Никишин, отметив, что зону для проезда СИМ в городе следует расширить.