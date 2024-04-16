«Время лояльности закончилось». Как будут ловить и наказывать самокатчиков-нарушителей

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный признак весны в Петербурге в последние годы — появление на улицах прокатных электросамокатов, а вместе с ними — и жарких споров о месте этого вида транспорта в городе. Отношение к ним неоднозначное: кому-то они мешают, но многим нравится ездить — об этом говорят миллионы поездок в статистике операторов. В новом сезоне все обещают усилить контроль и быть строже к нарушителям: и кикшеринги, и комитет по транспорту, и депутаты ЗакСа. О том, как сократить количество происшествий и сделать движение самокатов более удобным для всех, говорили участники круглого стола «Фонтанки».

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Дмитрий Павлов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Герман Мойжес, исполнительный директор Ассоциации «Пошли — поехали» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Алексей Цивилев, председатель постоянной комиссии ЗакСа СПб по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат Законодательного собрания Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Полина Бессмертная, руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами «Яндекс Go» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Дмитрий Попов, эксперт постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Илья Меркушев, операционный управляющий макрорегионом Северо-Запад Whoosh Поделиться Поделиться





Самокаты по-питерски Петербург стал первым городом, где в 2021 году в отсутствие каких-то иных правовых оснований было подписано соглашение о взаимодействии между компаниями кикшеринга и городскими властями, благодаря которому появились хоть какие-то правила пользования самокатами.



— Уже совершенно очевидно, что шеринговые самокаты стали тем видом транспорта, который люди используют не просто чтобы покататься, но и чтобы добраться до станции метро, остановки общественного транспорта, кафе, работы и других своих точек притяжения, — говорит заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Количество поездок растет, и вместе с тем остается большое количество задач, которые нужно решать.

По его словам, нарушения можно разделить на статичные и динамичные. И больше всего проблем создает опасная езда по тротуару, где главным является все-таки пешеход.



— Эти потоки надо разводить, скорость самоката на тротуаре нужно уменьшать, — комментирует Дмитрий Ваньчков. — Правила дорожного движения определили, что самокат может передвигаться по тротуару, мы закон соблюдаем, но понимаем, что в тех местах, где поток пешеходов плотный, надо либо запрещать полностью движение самокатов (как мы сделали на Невском проспекте), либо снижать скорость, чтобы и пешеход, и самокатчик чувствовали себя комфортно.



Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второе нарушение — не спешиваться на пешеходных переходах. Скорость самоката 10–20 км/ч значительно превышает скорость пешехода, который переходит дорогу, и водитель может просто не успеть отреагировать на появление самокатчика, что может привести к очень тяжелым последствиям для обеих сторон.

Катание вдвоем возможно только на специально оборудованных самокатах, но большинство из тех, что ездит по городу, такими не являются.

К статичным нарушениям Дмитрий Ваньчков отнес брошенные или хаотично расставленные самокаты, в том числе у станций метрополитена или на узких тротуарах, где они не только портят внешний вид города, но и просто мешают проходу.



Также он обозначил вопрос об ответственности кикшеринговых операторов за правонарушения: т. е. изначально штрафы государство должно выставлять компаниям, а потом уже они должны списывать их с нарушителей.

— А чтобы не допустить катания несовершеннолетних или просто неустановленных лиц, можно осуществлять верификацию через «Госуслуги» или банковские приложения, — добавил Дмитрий Ваньчков. — Мы обращались с этим предложением в Министерство транспорта и Министерство цифрового развития, и его нашли верным, так что в дальнейшем такие условия регистрации могут появиться. Кроме того, остается вопрос компенсации в случае происшествий или ДТП, т. к. хотя формально все поездки на самокатах застрахованы, получить компенсацию пострадавшему по-прежнему нелегко.



По словам Дмитрия Ваньчкова, на сегодняшний день главная задача органов исполнительной власти — сделать так, чтобы самокат стал не просто удобным, но и безопасным видом транспорта.



Тройка лидеров Прошедший сезон 2023 года для основных трех операторов кикшеринга был успешным, и при этом большой упор делается на повышение безопасности поездок. Как рассказала Полина Бессмертная, руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами «Яндекс Go», постоянно отслеживаются потоки движения и скоростной режим, компания получает много сообщений, на которые старается оперативно реагировать.



Полина Бессмертная, руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами Яндекс Go Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— К большому сожалению, иногда люди катаются вдвоем, — отметила она, — мы стараемся предотвратить это, насколько возможно. У нас есть умные трекеры, которые отслеживают тихие зоны и те, где на самокатах ездить нельзя в принципе. Также Петербург — единственный город, где представлены наши собственные самокаты с широкой основой, на которых практически невозможно кататься вдвоем.



Она добавила, что все операторы работают над актуализацией штрафных санкций, так как, видимо, только неотвратимость наказания поможет сделать езду более безопасной.

— Мы, безусловно, видим, что кикшеринг продолжает интегрироваться в сеть городского транспорта, — продолжил Илья Меркушев, операционный управляющий макрорегионом Северо-Запад Whoosh. — При этом мы, безусловно, считаем появление новых пунктов в правилах дорожного движения положительным фактом, влияющим на снижение количества инцидентов. Так, в Петербурге, их число на тысячу поездок уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 20%.

Илья Меркушев, операционный управляющий макрорегионом Северо-Запад Whoosh Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он поддержал необходимость продолжить работу с пользователями самокатов по применению санкций, но отметил, что большая часть нарушений в меньшей степени вызвана каким-то злым умыслом, а чаще — незнанием правил.



— В целом мы видим, что количество людей, использующих СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. ред.) — причем не только кикшеринга, но и индивидуального транспорта — растет и в Петербурге, и в целом по стране, — говорит Максим Мухтабаров, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти МТС Юрент. — При этом количество инцидентов, которые фиксируют в ГАИ или наши сервисные службы, снизилась до тысячных долей процента от общего числа поездок и продолжает снижаться. Мы это связываем с тем, что электросамокаты недавно появились в стране, и сначала было очень много вопросов: как пользоваться, где он должен находиться и т.п. Сейчас культура пользования растет, и, соответственно, таких ситуаций происходит все меньше. В этом году мы приняли внутреннюю стратегию «Год безопасного самоката», в рамках которой запустим ряд проектов, связанных с безопасностью поездок. Одной из таких иницитиав станет введение взноса на инфраструктуру и безопасность в размере 1 рубля с каждой поездки (по планам несколько миллионов в 2024 году только в Санкт-Петербурге), которые мы готовы инвестировать в развитие инфраструктуры в городах, например, нанесение парковочной разметки, и образование пользователей.

Также он обратил внимание, что самокаты становятся дополнением к общественному транспорту, помогая быстрее добраться до труднодоступных и удаленных от метро районов.

Популярность самокатов продолжает расти: если в 2022 году было совершено 103,5 млн поездок на прокатных самокатах, то в 2023 их число выросло более чем в два раза — до 210 млн поездок, рассказала Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. И если в этом году двукратный рост сохранится, то в 2024 году число поездок приблизится к полумиллиарду.

— То, что популярность растет, мы видим по началу сезона в Москве — уже совершено более миллиона поездок, — добавила она. — Но было бы лукавством сказать, что при этом нет никаких проблем: они есть и на уровне инфраструктуры, которой в России нет, поэтому и пешеходы, и автомобилисты, и СИМоводы вынуждены соседствовать и доставлять дискомфорт друг другу, перемещаясь по пешеходной зоне или по автодороге.



Есть, по ее словам, проблемы с фиксацией правонарушений, сейчас в Москве разворачивается пилотный проект по фиксации номеров самокатов с помощью камер, который, возможно, найдет продолжение и в Петербурге.

— Недавно на заседании рабочей группы в Госдуме по СИМам обсуждалось постепенное повышение штрафов — сейчас они критически малы — прежде всего, за нарушения, которые существенно влияют на безопасность: неспешивание на переходах, перемещение вдвоем, поездки в состоянии алкогольного опьянения и т.п. Кажется, что лояльный период уже закончился, и надо немножко переходить к кнуту и откладывать в сторону пряник, — резюмировала Ксения Эрдман.

Она напомнила про существование чат-бота @Samokat_ru_bot, с помощью которого можно, не устанавливая приложения, отправлять сообщения о неправильной парковке, об опасном поведении людей на самокатах, а также предложения для операторов.



Также все операторы говорят о том, что проводят школы по обучению безопасному вождению на самокатах, распространяя информацию в том числе в вузах и других учебных заведениях.

Депутатский запрос Арендные самокаты находятся под пристальным вниманием и Постоянной комиссии ЗАКСа СПб по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Председатель комиссии, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев настроен скептически:

— Наш город и Москва попали в топ по авариям с самокатами со смертельным исходом. Ни одна компания за год не поделилась с Комиссией ЗАКСа данными о внутренней аварийности, на основании которых планировалось выявить опасные участки в городской среде, чтобы создать там необходимую инфраструктуру или ввести ограничения движения. Также существуют проблемы с выплатами пострадавшим и штрафами нарушителей.



Алексей Цивилев, председатель Постоянной комиссии ЗАКСа СПб по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат Законодательного собрания Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он напомнил, что вместе со следственным комитетом депутаты Законодательного собрания составили обращение с упором на то, что самокаты не должны в Петербурге передвигаться по тротуару, потому что это опасно.



— Пусть передвигаются по дорогам, пусть снижают этим скорость улично-дорожной сети, — говорит он. — Не должны менее защищенные пешеходы сталкиваться с бизнес-интересами бизнеса, который получает прибыль, не обеспечивая безопасности.

Что касается создания инфраструктуры, то он выразил сомнения, что она должна появиться раньше, чем новые линии метро или общественный транспорт.



— Жители нас просто не поймут, если мы направим приоритеты бюджета в сторону самокатов, — добавил Алексей Цивилев. — Тем более, что операторы не платят со своих доходов налоги в региональный бюджет. У нас, в отличие от Москвы, не решен даже вопрос с парковками — мы получили отрицательное заключение на наш законопроект по ее оплате. И сейчас мы направили в прокуратуру запрос о том, насколько законно оставлять самокаты на тротуарах и уличной дорожной сети. Эти парковки должны приносить в городскую казну доход.

На круглом столе было озвучено, что за прошлый год доход от аренды нескольких площадок составил всего 400 тысяч рублей. При этом общие затраты, необходимые для создания такой велоинфраструктуры, оцениваются примерно в 30 млрд рублей.

Что касается взаимодействия между властями и кикшеринговыми компаниями, то, по мнению Алексея Цивилева, они должны быть регламентированы федеральным законом на уровне двух субъектов, которые наиболее страдают от самокатов — Москвы и Петербурга. Потому что соглашение, подписанное в Петербурге, хоть и является важным, но оно добровольное, и его вполне можно не соблюдать, а у закона — более сильная правовая позиция.



— Любой новый бизнес в стадии регулировании проходит через тернии, — продолжил Дмитрий Павлов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди», — и сейчас время стабилизации, регламентирования.



Дмитрий Павлов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По его словам, если судить по обращениям, поступившим ему от горожан по поводу самокатов, то все проблемы можно разделить на три группы. Во-первых, это скорость самокатов: жители просят ограничить ее до 5–10 км/ч в местах скопления людей, их беспокоят курьеры, которые достаточно нагло ведут себя на тротуарах и дорогах. Во-вторых, места, где они передвигаются: кто-то предлагает полностью запретить их в историческом центре, но оставить на окраинах, где с помощью самокатов можно быстро добраться от метро до дома. Оптимальным многие считают запрет на тротуарах уже двух метров, при этом необходима разметка, чтобы самокаты двигались ближе к дороге — если позволяет ширина тротуара. Второй вариант — создание полноценной инфраструктуры в виде выделенных полос на проезжей части.



Третий блок вопросов относится к стилю вождения. Для того, чтобы контролировать, предлагается авторизация в приложениях кикшеринга через «Госуслуги», а также сдачу специального экзамена по Правилам дорожного движения для регистрации.

— Люди должны понимать, что это средство повышенной опасности, а не только комфортного передвижения, — добавил Дмитрий Павлов.

Чтобы всем было удобно — Рост количества поездок и числа самих электросамокатов говорит о том, что спрос есть, — говорит исполнительный директор Ассоциации «Пошли — поехали» Герман Мойжес, — популярны они в тех районах массовой застройки, где общественный транспорт не справляется, метро мы в ближайшее время не построим, а с помощью самоката он может доехать и до метро, и куда-то еще. В центре тоже не всегда удобно передвигаться на общественном транспорте. Поэтому альтернатив для тех людей, у которых нет автомобиля, не так уж много.



Герман Мойжес, исполнительный директор Ассоциации «Пошли — поехали» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он добавил, что это средство передвижения, предусмотренное ПДД, которое человек выбирает осознанно. И тот, кто нарушает правила, раздражает других людей, а тот, кто правила соблюдает, отказываясь от автомобиля, такси или от места в часы пик в загруженном общественном транспорте, даже действует на благо всех остальных, т.к. электросамокат значительно меньше влияет на окружающую среду, чем машины, отметил Герман Мойжес.



По его словам, сейчас полный запрет всерьез уже никто и не обсуждает: нелогично было бы это сделать при миллионах поездок, которые ежегодно совершаются.



— Всем неудобно, что они ездят по тротуарам, но ПДД запрещает движение по проезжей части, летать самокаты пока еще не научились, где же тогда ездить? — поинтересовался Герман Мойжес.

Алексей Цивилев подчеркнул, что речь идет именно о том, чтобы ездить не по тротуарам — про полный запрет никто и не говорит.

Герман Мойжес отметил, что инфраструктуры не хватает не только для самокатов, но и для велосипедистов:

— Мне не очень нравится идея, что пока операторы не заплатят, инфраструктуры не будет. Я, как человек, который пользуется личным велосипедом и иногда самокатом, платит налоги и хочет безопасно передвигаться, считаю, что если бы инфраструктура появлялась быстрее, то многих проблем можно было бы избежать.

Алексей Цивилев, в свою очередь, парировал, что с 2016 года, когда он стал депутатом, ни одного обращения от жителей Кировского района с просьбой сделать велополосу или полосу для самокатов не поступало — с такими предложениями обращаются только представители компаний.



Кроме того, Герман Мойжес поддержал идею тестов или экзаменов по правилам дорожного движения для тех, у кого нет водительских прав. Это позволит избежать спонтанных решений — поехать на самокате, например, выйдя из бара. Или пустить за руль ребенка, если будет прописана ответственность за это.

— Нужно исключить момент, когда человек может сказать «А я не знал», — считает он.

Есть предложения Главная проблема возникает, когда самокат оказывается в интенсивном транспортном потоке. В таком случае, как отмечает эксперт постоянной комиссии ЗАКСа по по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Дмитрий Попов, самокат должен снизить скорость до пешеходной или слезть с него и идти пешком.

— В связи с этим у меня родилась техническая идея: установить на самокаты радары-парктроники, которые будут оценивать степень приближения к пешеходам и автоматически снижать скорость, — предложил он.



Дмитрий Попов, эксперт постоянной комиссии ЗАКСа по по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом он отметил, что принятые в прошлом году поправки к Правилам дорожного движения, так и не разделили между собой электромопеды, электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности. И согласно ПДД это все примерно одно и то же.

— В целом поправки чудовищные — и я продолжаю это говорить, потому что они никаким образом не регулируют электросамокаты и средства микромобильности — они просто описали, узаконили то состояние, которое было на момент их принятия, — пояснил он.

Что касается обеспечения безопасности через инфраструктурные решения, то в Петербурге он ведет в тупик.



— У нас город с уличной дорожной сетью европейского типа: у нас узкие проезжие части, узкие тротуары, ограниченные треугольники видимости, дома, близко посаженные к проезжей части, — рассказывает Дмитрий Попов. — На двух третях улиц в центральной зоне, за исключением Невского проспекта и еще нескольких крупных улиц, инфраструктурное решение невозможно в принципе. Поэтому обеспечивать безопасность в центральной зоне нужно другими методами. Мы совместно выступаем за то, что нештрафуемый порог в 20 км/ч — это серьезная глобальная ошибка нашего законодательства. Потому что она позволяет самокату при ограничении скорости в 25 км/ч поехать со скоростью 40 км/ч и избежать наказания с точки зрения КоАП. Да и 25 км/ч — это вовсе не мало, столкновение с неподвижным пешеходом на такой скорости равносильно прыжку из окна второго этажа с высоты 2,9 м. Это переломы, синяки, ссадины, ушибы, вывихи, это, как минимум, средняя тяжесть.



При этом жесткая система администрирования, о которой заявляют кикшеринговые компании, по словам Дмитрия Попова, не работает: иначе как объяснить появление прокатных самокатов в зоне КАД, где их априори быть не должно.

Он также согласился, что место электросамоката — на проезжей части, через допуск и сдачу экзамена по правилам дорожного движения.



— И когда мне говорят, что это приведет к высокой аварийности, я напоминаю, что там уже находятся велосипеды, и, по ПДД, велосипедист с 14 лет должен ехать по краю проезжей части, — добавил эксперт.

Вопросы и ответы Представители кикшеринговых компаний отмечают, что вопросы действительно остаются одни и те же, но постепенно операторы стараются их решать.

— К сожалению, действительно, есть случаи, когда родители дают самокаты детям, или когда люди едут вдвоем, — отмечает Полина Бессмертная, — но мы в целом сейчас ориентированы на борьбу с такими нарушениями, и каждый может сфотографировать такой самокат и отправить в службу поддержки, и мы будем принимать меры.



Она добавила, что если на прокатных самокатах скорость в тихих зонах ограничивается, а есть зоны, где нельзя ездить вообще, то частные электросамокаты никак не регулируются — ни с точки зрения скорости, ни с точки зрения дорог, по которым они ездят.

— Сейчас мы стараемся, чтобы наши самокаты меньше присутствовали в центральной части города, вывозим самокаты в спальные районы, что помогает людям использовать их по транспортному сценарию при необходимости, — продолжил Илья Меркушев. — Доля таких поездок от общего количества растет, до 90% процентов поездок в прошлом году было совершено именно по транспортному сценарию.

Что касается детектирования поездок вдвоем, то в начале апреля Woosh внедрил в самокаты опцию «Антитандем», с помощью которой искусственный интеллект оценивает по нескольким параметрам нахождение нескольких людей на платформе самоката.



— Во-первых, пользователи будут получать сообщение о недопустимости подобного использования, а чуть позже самокаты смогут снижать скорость до нуля с невозможностью продлить эту аренду, — пояснил Илья Меркушев.

Максим Мухтабаров пообещал поделиться с депутатами ЗАКСа запрашиваемой информацией. Он добавил, что с начала года уже свыше 3000 нарушений было выявлено в Петербурге.

— Обсуждаются различные поправки, в том числе, повышение штрафа за пьяную езду до 100 тысяч рублей, чтобы отпугнуть явных злостных нарушителей, — продолжил он. — Но хотелось бы, чтобы не забывали, что важны не только нарушения и интересы бизнеса, но и миллионы людей, которые пользуются электросамокатами — их интересы тоже стоит учитывать. Поэтому в целом необходимо совершенствование организации дорожного движения для этого вида транспорта, чтобы сделать его более комфортным для города, и мы надеемся, что культура вождения будет повышаться, а зона использования будет оставаться оптимальной и для пешеходов, и для водителей этого вида транспорта.



Всевидящее око В новом сезоне за самокатами будут наблюдать пристальнее. Как рассказал Дмитрий Ваньчков, специальные патрули «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга», которые контролируют зону платной парковки, в том числе, в связи с закрытыми разными предметами номерами, теперь будут исполнять еще одну функцию: фиксировать места, где самокаты разбросаны, мешают проезду или проходу пешеходов, и передавать в шеринговые компании для более быстрой работы с информацией.

— Сейчас это происходит, когда в Центр управления парковками или в Комитет по транспорту поступают жалобы и обращения горожан, мы тоже направляем их в компании, но теперь это будет более оперативно, так как эти патрули ежедневно обходят как минимум четыре района города, — пояснил Ваньчков.

Также будут задействованы автомобили, которые фиксируют нарушения платной парковки: они все оснащены камерами и могут передавать с них данные о нарушениях с указанием времени и места происшествия. Комтранс планирует заключить соглашение об информационном обмене с МВД, и предоставлять им эту информацию параллельно для привлечения нарушителей к административной ответственности. В других районах за самокатами будут приглядывать автомобили, фиксирующие нарушения парковки. Следить за ними будут и камеры, работающие в рамках системы «безопасный город».



— Таким образом, мы приблизимся к неотвратимости наказания, — говорит Дмитрий Ваньчков, — понятно, что на каждом углу инспектора ДПС не поставишь, и у сотрудников шерингов тоже возможности будут ограничены. Здесь же мы сможем предоставлять максимум информации, чтобы наказывать нарушителей. Этот эксперимент должен начаться в мае.

Он выразил надежду, что идентификация поездок вдвоем заработает у всех операторов, а кроме того, что они будут передавать друг другу данные о нарушителях, чтобы не получилось, что у одних не стало клиента, а другие получили дополнительный заработок.

— В Государственной Думе обсуждался вопрос о подписании некого меморандума между тремя самыми крупными операторами: «Яндексом», Woosh и «Юрент» — об обмене информации по своим злостным нарушителям, — отметил Дмитрий Ваньчков. — Есть вероятность, что он будет подписан и начнет свое действие в Петербурге. Мы бы очень этого хотели, так как это позволит лишать нарушителей одной компании возможности пользования самокатом в принципе. Объективно: нарушения есть, но их процент небольшой, а раздражают нас с вами именно они. И нам надо бороться не с самокатами как явлением, а именно с этими людьми. А для этого нужны механизмы.



Он привел в пример внедрение платных парковок: оно началось в 2015 году, но так как долгое время неотвратимого наказания не было, то за нее никто и не платил, но как только появился штраф, все изменилось.

— С самокатами аналогичная ситуация: как только пользователи самокатов поймут, что за ними наблюдает «всевидящее око», и оно не только грозит пальцем, но и выписывает штрафы, то желающих нарушать станет значительно меньше, — отметил он. — Также нужно говорить об ответственности родителей, которые передают детям свои карточки, телефоны, контакты, в результате чего ребенок пользуется самокатом.

При этом он согласился с операторами, что если шеринговые самокаты как-то получается ограничивать с помощью законодательства, внутренних ограничений, договорных отношений, то личные частные самокаты пока никто контролировать никак не может. А их в городе уже достаточно много. Поэтому регулировать вопрос надо на уровне правил дорожного движения и «уводить» самокат с тротуара, чтобы развести потоки.



Дмитрий Попов оценивает количество личных самокатов в городе в 6–8 тысяч. По статистике ГИБДД, на них приходится около половины всех зафиксированных нарушений.

Алексей Цивилев добавил, что самокаты — это все-таки сезонный вид транспорта, поэтому без него в принципе существовать можно — справляются же люди как-то зимой.

— Мы живем в одном городе, ходим по одним дорогам ходим, и правила должны учитывать интересы тех, кто этим транспортом не пользуется, поэтому нельзя ставить электросамокаты выше других людей, которые находятся на тротуаре, — добавил он.



— Это «джин», который уже вылез из «кувшина», и теперь нужно его отрегулировать так, чтобы сделать этот вид транспорта безопасным: уменьшать мощность, уменьшать скорость, ставить радары, — согласился Дмитрий Павлов, — но полностью от них избавиться, наверное, уже не получится. Потому что это действительно удобный сервис, особенно в спальных районах, а проблемы возникают, в первую очередь, в центральной части.



При этом он усомнился, что федерального законодательства для Петербурга будет достаточно — поскольку город действительно уникален.



— Для меня, как для представителя исполнительной власти города Санкт-Петербурга, безопасность жителей превыше всего, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы были и ограничения, и запреты, и ответственность была максимальная, — резюмировал Дмитрий Ванчьков, — но в то же время мы прекрасно понимаем, что несколько миллионов поездок совершается нашими жителями. И раз они пользуются самокатом, мы хотим, чтобы для них это было тоже безопасно, и чтобы это не мешало всем категориям.

