Смольный анонсировал новые запретные зоны для электросамокатов в Петербурге

В городе расширят список зон, в которых будут запрещены движение и парковка арендованных электросамокатов. В частности, перечень дополнит парк 300-летия Петербурга. Там нельзя будет ездить и оставлять транспорт нового вида.



«По итогам первого месяца эксплуатации самокатов некоторые пункты соглашения [c кикшеринговыми компаниями] в части ограничений будут расширены, — сообщил накануне в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Запрет самокатов будет, анонсирую, на территории Петропавловской крепости, в парке 300-летия. Там на них будет нельзя ни кататься, ни оставлять их там».