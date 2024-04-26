    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, ю-з

    760мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.13eur98.71

    Смольный анонсировал новые запретные зоны для электросамокатов в Петербурге

    3361
    13 комментариев

    В городе расширят список зон, в которых будут запрещены движение и парковка арендованных электросамокатов. В частности, перечень дополнит парк 300-летия Петербурга. Там нельзя будет ездить и оставлять транспорт нового вида.

    «По итогам первого месяца эксплуатации самокатов некоторые пункты соглашения [c кикшеринговыми компаниями] в части ограничений будут расширены, — сообщил накануне в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Запрет самокатов будет, анонсирую, на территории Петропавловской крепости, в парке 300-летия. Там на них будет нельзя ни кататься, ни оставлять их там».

    По его словам, также в список запретных зон добавят несколько улиц с узкими тротуарами, названия которых чиновник не уточнил.

    В Петербурге есть зоны, где скорость электросамокатов ограничена лимитами в 15 км/ч и 10 км/ч, а также участки, где движение на них запрещено вовсе. Все эти ограничения касаются только средств индивидуальной мобильности, предоставляемых в аренду компаниями, подписавшими соглашение с комитетом по транспорту. Они устанавливаются с помощью программного обеспечения, на котором работают самокаты.

    Петропавловская крепость и сейчас указана в приложениях кикшерингов как запретная зона. На территории парка 300-летия Петербурга пока разрешено движение с максимальной скоростью 10 км/ч.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close