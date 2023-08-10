Снизить скорость и убраться с обочины. Самокаты в Петербурге доехали до новых запретов

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сервисы аренды электросамокатов до 15 августа введут дополнительные ограничения для пользователей. Одновременно запретные зоны готовят и для личного двухколесного транспорта.

О нововведениях кикшеринги договорились с чиновниками на совещании в Городском центре управления парковками в четверг, 10 августа. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков начал со статистики. По его словам, в Петербурге сейчас около 37 тысяч арендных самокатов. С начала сезона они совершили более 11,5 млн поездок и в сумме проехали более 35 млн километров. «Цифры растут, но вместе с ними растут происшествия, связанные с самокатами», — отметил он.



Власти продолжают работу над регулированием сферы. Ваньчков напомнил, что на федеральном уровне прорабатывается законопроект о штрафах для электросамокатчиков и пользователей других СИМ («Фонтанка» писала, что с этим законопроектом не так). Также регулированием занимаются депутаты петербургского Заксобрания. Комитет имущественных отношений разрабатывает постановление правительства, которое определит порядок предоставления участникам рынка городской земли под стоянки. К нему появится территориальная схема размещения самокатных парковок в городе.



«Будут определены места, где самокаты могут стоять. Во всех остальных местах стоянка самокатов будет запрещена. Тем самым появятся понятные локации для парковок, которые не будут мешать ни пешеходам, ни коммунальным службам в уборке города», — анонсировал зампред комитета по транспорту.

Он не обошел вниманием и самую радикальную инициативу: запретить электросамокаты вовсе или хотя бы в четырех центральных районах — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Справедливости ради отметим, что такие предложения звучат не только относительно Петербурга, но и других городов России. Позиция Смольного: хочется двигаться не по пути запрета, а по пути регулирования. Похоже, кикшеринги в этом плане чиновников не разочаровывают. За прошлый сезон они сами вынесли своим пользователям более 1,5 млн предупреждений, более 2 000 штрафов, заблокировали за грубые нарушения более 7 000 аккаунтов.



Они же были соинициаторами введения новых ограничений. Их заранее обсуждали с комитетом по транспорту и администрациями тех районов, где ситуация наиболее чувствительная, и сегодня объявили официально. К правилам, установленным ранее соглашением кикшерингов с городом, добавляются более сотни «запретных» и «медленных» зон.



Особое внимание в этот раз уделили Кронштадту — как одному из центров притяжения туристов и горожан. По просьбе главы района в восьми местах ввели запрет на передвижение. В «красную» зону для самокатов попали «Остров фортов», Якорная площадь, сад Кронштадтского Морского собора, сквер «Инчхон», Летний сад, Петровский, Советский (Екатерининский) парки и Безымянный переулок. Парковаться нельзя будет у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам. В шести местах на территории города также ограничат скорость движения до почти пешеходных 10 км/ч.



Такое же ограничение скорости будет действовать на Марсовом поле, где сейчас можно ехать до 15 км/ч, а полный запрет — в Петергофе, парке «Дубки» в Сестрорецке и на протяжении всего Канонерского тоннеля.



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Парковать и бросать электросамокаты теперь будет нельзя в 27 дополнительных местах. Это сделано для комфортного передвижения по тротуарам пешеходов. В частности, просьба запретить стоянку в районе Ораниенбаумской улицы в Петроградском районе поступила от Всероссийского общества слепых, которое на этой улице находится. Также в список попали улицы и переулки с очень узкими тротуарами. На таких даже в будний день «разъехаться» самокатчикам с пешеходами трудно.



Самые обширные изменения коснулись перечня «медленных» зон, где скорость ограничивается до 15 км/ч. Теперь она будет автоматически падать до этого значения не только у того же Марсова поля или ЦПКиО имени Кирова (в основном «медленные» зоны устанавливались вблизи парков), но и еще на 98 улицах в Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах. Полный список мест и изменений можно посмотреть здесь.



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Представители компаний Whoosh, «Юрент» и «Яндекс GO» поддержали ограничения и высказали другие идеи о том, как повысить безопасность. В Whoosh напомнили, что собираются оснастить часть самокатов шлемами, подробности об этом обещали рассказать позже. В «Юрент» предложили обмениваться информацией с ГИБДД о местах ДТП, чтобы оператор мог запрещать в них проезд или ограничивать скорость, и о нарушителях ПДД, аккаунты которых компания могла бы оперативно блокировать. Представитель «Яндекс GO» рассказал, что сервис с помощью «Яндекс Карт» анализирует плотность пешеходного потока в районах детсадов, школ, парков и дополнительно вводит «медленные» зоны там, где считает их нужными.



В комитете попросили поддержавшие инициативу кикшеринги внести изменения в информационные системы до 15 августа.

Руководитель направления шеринга электросамокатов в «Яндекс Go» Леонид Ясиновский отметил кратный рост и соразмерное увеличение интереса жителей Петербурга к сервису. На вопрос о том, как новые ограничения повлияют на финансовые показатели компании в Петербурге, он ответил: «Долгосрочно — положительно повлияют, краткосрочно, может быть, нет. Увидим, как люди отреагируют. Это нормальная практика во всех городах и странах. Мы не первый раз с ней встречаемся».

«Решение о введении новых зон принималось совместно с сервисами кикшеринга и, в том числе, на основе предоставленных нами данных, — прокомментировали изменения в пресс-службе Whoosh. — Популярность кикшеринга в Санкт-Петербурге продолжает расти, это уже полноценный городской транспорт. Количество поездок в текущем сезоне значительно превышает прошлогодние показатели, также как и количество пользователей сервиса».



Решение в компании назвали взвешенным и продуманным. Оно не окажет негативного влияния на работу кикшеринга в городе, считают в Whoosh. Ранее председатель комтранса Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке» положительно оценивал роль соглашения города с кикшерингами, но признавал: «Зачастую договоренности не соблюдаются. По одной простой причине — у нас нет рычагов воздействия и наказания».

«Эти ограничения вводятся по инициативе сервисов кикшеринга, нас и других коллег-операторов аренды электросамокатов, — говорит Алёна Сухаревская, директор по коммуникациям сервиса «Юрент». — Мы считаем, что ограничение движения в указанных в дополнительном соглашении парковых зонах и снижение скорости на улицах помогут сделать движение в городе более безопасным для всех жителей города. Допсоглашение также отражает тенденцию того, что самокаты стали полноценным транспортом: все больше петербуржцев и гостей города арендуют самокаты, чтобы доехать из точки А в точку Б, нежели чем покататься в парке. Сейчас уже более 85% поездок происходит по транспортному сценарию. По нашим данным, среднее время поездки в Петербурге составляет 15 минут, а дистанция — 3 км. Поэтому мы не ожидаем существенного влияния на выручку. С точки зрения бизнеса, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы клиент ехал медленно и безопасно».

Если вы ездите на личном самокате и спокойно читали до этого момента, не спешите. Скоро закон дотянется и до индивидуальных самокатчиков-нарушителей. Начнет с самого центра.



«Количество происшествий растет в связи с количеством самокатов, — отметил в беседе с «Фонтанкой» Дмитрий Ваньчков. — Но надо не забывать, что у нас в городе есть личные самокаты, и здесь надо сравнивать подобное с подобным. Арендные самокаты, кикшеринг — они хотя бы понимают, что для них это бизнес. Они пытаются сделать его безопасным. Вопрос личных самокатов находится не в нашей плоскости, а в плоскости ГИБДД и правил дорожного движения, но мы будем вводить ограничения на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Там уже ГИБДД будет следить за самокатами. У нас с ними есть понимание этого вопроса. Я думаю, что постепенно такой контроль появится во всем городе. Возможно, будут привлекаться видеокамеры «Безопасного города», камеры контроля за нарушениями правил дорожного движения».



По его оценке, специальные дорожные знаки, запрещающие движение СИМ, появятся на набережных в течение двух месяцев. В перспективе их могут установить во всех зонах, где действует «кикшеринговый» запрет. В Смольном ранее говорили о таких планах. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

