Всеобщий запрет. Посмотрите, откуда Смольный хочет убрать вообще все электросамокаты в соответствии с ПДД

Зоны в Петербурге, где сейчас запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в соответствии с соглашением Смольного и кикшеринговых компаний, могут стать запретными также и для владельцев индивидуальных СИМ, подтвердили «Фонтанке» в городском комитете по транспорту 21 марта.
Сегодня комтранс подписал ставшее уже традиционным соглашение об использовании СИМ на территории Петербурга с первой кикшеринговой компанией — Whoosh. Вскоре к ней должны присоединиться и другие операторы сервисов аренды электросамокатов.
Соглашение устанавливает список зон, в которых запрещено ездить на электросамокатах. Всего их 17:
1. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО);
2. Летний сад;
3. Дворцовая площадь;
4. Заячий остров (Петропавловская крепость);
5. Таврический сад;
6. Дворцовая набережная;
7. Адмиралтейская набережная;
8. Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
9. Сенатская площадь;
10. Исаакиевская площадь;
11. Невский проспект;
12. Адмиралтейский проспект;
13. Малая Морская улица;
14. Большая Морская улица;
15. Большая Конюшенная улица;
16. Михайловский сад;
17. Территория культурного центра «Севкабель».
Для самих кикшерингов с подписанием этого соглашения почти ничего не изменится, но для владельцев личных СИМ эти зоны тоже могут стать недоступны — уже в связи с поправками в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта. Они обязывают устанавливать специальные дорожные знаки в зонах, где будет разрешено, ограничено или запрещено движение электросамокатов и других СИМ. Решение об установке этих знаков находится в ведении местных властей.
«Сейчас мы разрабатываем проекты организации дорожного движения, включающие схемы расстановки дорожных знаков, предусмотренные новыми ПДД. На их согласование с заинтересованными органами, в том числе и с ГИБДД, требуется время. После этого, в сезон, мы поставим соответствующие знаки, в том числе те, которые запрещают езду на самокатах там, где сейчас она разрешена. Эти знаки, естественно, будут распространяться и на личные самокаты, и на кикшеринговые, и вообще на средства индивидуальной мобильности», — объяснил «Фонтанке» зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
При этом ставить знаки запрета стоянки СИМ не планируют. Напомним, соглашение с кикшерингами запрещает оставлять самокаты на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.
Кто будет следить за соблюдением ПДД личными СИМ и какие санкции будут применяться к их владельцам, пока непонятно.