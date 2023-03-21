Всеобщий запрет. Посмотрите, откуда Смольный хочет убрать вообще все электросамокаты в соответствии с ПДД

Зоны в Петербурге, где сейчас запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в соответствии с соглашением Смольного и кикшеринговых компаний, могут стать запретными также и для владельцев индивидуальных СИМ, подтвердили «Фонтанке» в городском комитете по транспорту 21 марта. Сегодня комтранс подписал ставшее уже традиционным соглашение об использовании СИМ на территории Петербурга с первой кикшеринговой компанией — Whoosh. Вскоре к ней должны присоединиться и другие операторы сервисов аренды электросамокатов.

Соглашение устанавливает список зон, в которых запрещено ездить на электросамокатах. Всего их 17: 1. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО); 2. Летний сад; 3. Дворцовая площадь; 4. Заячий остров (Петропавловская крепость);

5. Таврический сад; 6. Дворцовая набережная; 7. Адмиралтейская набережная; 8. Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста; 9. Сенатская площадь; 10. Исаакиевская площадь; 11. Невский проспект; 12. Адмиралтейский проспект; 13. Малая Морская улица; 14. Большая Морская улица;

15. Большая Конюшенная улица; 16. Михайловский сад; 17. Территория культурного центра «Севкабель». Для самих кикшерингов с подписанием этого соглашения почти ничего не изменится, но для владельцев личных СИМ эти зоны тоже могут стать недоступны — уже в связи с поправками в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта. Они обязывают устанавливать специальные дорожные знаки в зонах, где будет разрешено, ограничено или запрещено движение электросамокатов и других СИМ. Решение об установке этих знаков находится в ведении местных властей.

«Сейчас мы разрабатываем проекты организации дорожного движения, включающие схемы расстановки дорожных знаков, предусмотренные новыми ПДД. На их согласование с заинтересованными органами, в том числе и с ГИБДД, требуется время. После этого, в сезон, мы поставим соответствующие знаки, в том числе те, которые запрещают езду на самокатах там, где сейчас она разрешена. Эти знаки, естественно, будут распространяться и на личные самокаты, и на кикшеринговые, и вообще на средства индивидуальной мобильности», — объяснил «Фонтанке» зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

При этом ставить знаки запрета стоянки СИМ не планируют. Напомним, соглашение с кикшерингами запрещает оставлять самокаты на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.

Кто будет следить за соблюдением ПДД личными СИМ и какие санкции будут применяться к их владельцам, пока непонятно.