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    Всеобщий запрет. Посмотрите, откуда Смольный хочет убрать вообще все электросамокаты в соответствии с ПДД

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    Зоны в Петербурге, где сейчас запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в соответствии с соглашением Смольного и кикшеринговых компаний, могут стать запретными также и для владельцев индивидуальных СИМ, подтвердили «Фонтанке» в городском комитете по транспорту 21 марта.

    Сегодня комтранс подписал ставшее уже традиционным соглашение об использовании СИМ на территории Петербурга с первой кикшеринговой компанией — Whoosh. Вскоре к ней должны присоединиться и другие операторы сервисов аренды электросамокатов.

    Соглашение устанавливает список зон, в которых запрещено ездить на электросамокатах. Всего их 17:

    1. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО);

    2. Летний сад;

    3. Дворцовая площадь;

    4. Заячий остров (Петропавловская крепость);

    5. Таврический сад;

    6. Дворцовая набережная;

    7. Адмиралтейская набережная;

    8. Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;

    9. Сенатская площадь;

    10. Исаакиевская площадь;

    11. Невский проспект;

    12. Адмиралтейский проспект;

    13. Малая Морская улица;

    14. Большая Морская улица;

    15. Большая Конюшенная улица;

    16. Михайловский сад;

    17. Территория культурного центра «Севкабель».

    Для самих кикшерингов с подписанием этого соглашения почти ничего не изменится, но для владельцев личных СИМ эти зоны тоже могут стать недоступны — уже в связи с поправками в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта. Они обязывают устанавливать специальные дорожные знаки в зонах, где будет разрешено, ограничено или запрещено движение электросамокатов и других СИМ. Решение об установке этих знаков находится в ведении местных властей.

    «Сейчас мы разрабатываем проекты организации дорожного движения, включающие схемы расстановки дорожных знаков, предусмотренные новыми ПДД. На их согласование с заинтересованными органами, в том числе и с ГИБДД, требуется время. После этого, в сезон, мы поставим соответствующие знаки, в том числе те, которые запрещают езду на самокатах там, где сейчас она разрешена. Эти знаки, естественно, будут распространяться и на личные самокаты, и на кикшеринговые, и вообще на средства индивидуальной мобильности», — объяснил «Фонтанке» зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

    При этом ставить знаки запрета стоянки СИМ не планируют. Напомним, соглашение с кикшерингами запрещает оставлять самокаты на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.

    Кто будет следить за соблюдением ПДД личными СИМ и какие санкции будут применяться к их владельцам, пока непонятно.

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