Смольный подписал с первым кикшерингом соглашение о работе в 2023 году. Владельцам личных самокатов тоже стоит его изучить

Петербургский комитет по транспорту подписал соглашение об использовании в городе электросамокатов в 2023 году с первой кикшеринговой компанией. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства. Правила для арендованных самокатов позже распространят на «частные».
Первым документ подписал сервис аренды электросамокатов Whoosh. В ближайшее время к нему присоединятся и другие кикшеринговые операторы, отмечают в Комтрансе.
Соглашение устанавливает правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Например, ограничивает скорость движения по городу до 20 км/ч, в отдельных зонах - до 15 км/ч, в ряде мест - вообще запрещает передвигаться на электросамокатах. В частности, к таким локациям относится Невский проспект. Кроме того, согласно документу, запрещено оставлять самокаты на расстоянии менее 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.
Эти правила, судя по всему, скоро могут стать обязательными и для владельцев личных электросамокатов. Как сообщают в комтрансе, в рамках соглашения будет разработан проект организации дорожного движения и в 2023 году в соответствии с ПДД в Петербурге появятся знаки, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате.
«Таким образом, правила будут утверждены для всех кикшеринговых компаний и для частных самокатов», - подчеркивают там.