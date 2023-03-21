Смольный подписал с первым кикшерингом соглашение о работе в 2023 году. Владельцам личных самокатов тоже стоит его изучить

Петербургский комитет по транспорту подписал соглашение об использовании в городе электросамокатов в 2023 году с первой кикшеринговой компанией. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства. Правила для арендованных самокатов позже распространят на «частные».



Первым документ подписал сервис аренды электросамокатов Whoosh. В ближайшее время к нему присоединятся и другие кикшеринговые операторы, отмечают в Комтрансе.

Соглашение устанавливает правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Например, ограничивает скорость движения по городу до 20 км/ч, в отдельных зонах - до 15 км/ч, в ряде мест - вообще запрещает передвигаться на электросамокатах. В частности, к таким локациям относится Невский проспект. Кроме того, согласно документу, запрещено оставлять самокаты на расстоянии менее 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.