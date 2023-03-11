Грезы о велодорожке и ночных катаниях. Чиновники зарубили робкую попытку самокатчиков вернуться на Невский

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кикшеринговые компании, самокатам которых сейчас вообще запрещено находиться на Невском проспекте, предложили Смольному разрешить им передвигаться по главной улице города хотя бы со скоростью пешехода или вообще обустроить для этого велодорожку. Бизнес был готов частично профинансировать такой проект, но не встретил поддержки даже на старте.



Представители сервисов аренды электросамокатов, профильных ассоциаций и заинтересованных ведомств собрались 10 марта в комитете по транспорту, чтобы обсудить заключение традиционного соглашения, регулирующего работу кикшерингов в городе, на 2023 год. Впервые такой документ кикшеринговые компании подписали со комтрансом летом 2021 года, после того, как количество происшествий с участием пользователей электросамокатов стало критичным и привлекло внимание Следственного комитета.



Соглашение до последнего момента было единственным документом, который хоть только на честном слове, но регулировал деятельность активно развивающегося рынка. Необходимых поправок в ПДД его участникам и местной власти пришлось ждать два года. Они вступили в силу только с 1 марта 2023 года, и их практическое применение пока вызывает много вопросов. Новые правила, как признали участники совещания, регулируют далеко не все моменты, и пока система не начала действовать отлажено, а потому необходимость в соглашении сохраняется.



В документе прописаны правила эксплуатации шеринговых электросамокатов на территории города, которые стороны обязались соблюдать. В частности, скорость на улицах с плотным туристическим потоком и территориях вблизи основных достопримечательностей ограничена 15 км/ч, на нескольких центральных улицах, включая Невский проспект, — до 0 км/ч, на остальной территории города — 20 км/ч. Парковать самокаты разрешено на расстоянии не менее 15 м от остановок общественного транспорта, а компании должны информировать своих пользователей о соблюдении правил, в том числе о недопустимости кататься на одном самокате вдвоем, с детьми, подшофе и необходимости спешиваться на пешеходных переходах.



О чем договорились Соглашение на 2023 год принципиально не изменилось. Насколько известно «Фонтанке», за его подписание высказались все участники встречи. Среди них были представители комитета по развитию туризма, ГСУ СК по Петербургу, Федеральной службы охраны, администраций Центрального, Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов, петербургского Заксобрания, компаний Whoosh, Urent, «Яндекс GO» и профильных общественных организаций. Большинство из них отметили эффективность документа, а представитель Следкома подчеркнул, что с момента его подписания количество происшествий с участием электросамокатов снизилось.



Как сообщили в комтрансе, одобренный документ на новый срок будет оформлен в ближайшие две недели и вскоре подписан. Указанные в нем «запретные зоны» — места, где запрещено передвигаться на самокатах, — лягут в основу для изменения схем дорожного движения и установки знаков в соответствии с поправками в ПДД для средств индивидуальной мобильности.

В комитете уточнили, что «запретных зон» как было, так и останется 16. К ним относятся Невский и Адмиралтейский проспекты, Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская площади, Большая Конюшенная, Малая и Большая Морская улицы, Английская, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Заячий остров, Летний, Таврический и Михайловский сады, а также ЦПКиО.



О чем поспорили Операторы кикшерингов на совещании воспользовались возможностью предложить Смольному внести в соглашение изменения, рассказали «Фонтанке» три источника, знакомых с ходом мероприятия. Начали с деталей: изменения формулировок на юридически более удобные и сокращение расстояния между припаркованными самокатами и остановками с 15 до 10 метров. Первый вопрос признали обсуждаемым, второй — спорным. Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, который вел совещание, отметил, что расстояние в 15 метров используется не просто так. Если оно будет меньше, самокаты будут мешать уборке остановок и окружающего их пространства. При том, если количество аварий с самокатами снизилось, число жалоб на то, что они мешают пешеходам или уборке улиц, почти не изменилось.



Предложения становились все более смелыми. Бизнес особенно волновали Невский проспект и центральные улицы, которые город вовсе закрыл от СИМ. Компании предложили снимать эти ограничения в будние дни по ночам, а в дневное время заменить полный запрет движения в этих участкам ограничением скорости до 6 км/ч, которая примерно равна скорости пешеходного потока. По их замыслу, так получилось бы и обеспечить безопасное движение, и позволить использовать самокаты как транспорт ночью, когда пешеходного трафика на этих участках не будет.



Смольный нашел, что ответить и на это. Летом улично-дорожная сеть в центре города испытывает максимальную нагрузку и круглосуточную, не дал соврать представитель комитета по туризму. А в разгар сезона ночами по главной магистрали города прогуливается едва ли не больше народу, чем днем.



Представитель «Яндекс GO» обратил внимание на то, что скорость самокатов в «запретных зонах» автоматически снижается до 0 км/ч, что, по его словам, не только ставит в тупик пользователя, не ожидающего резкой остановки, но и угрожает его безопасности. Менеджер рисовал в воображении слушателей хрупкую девушку, которая тащит на своем горбу по Невскому 15-килограммовый самокат с заблокированными колесами. К тому же, отметил он, несправедливо как-то выходит — на личных самокатах люди гоняют по центру будь здоров, и никто им не указ, а пользователи арендованных, получается, остаются в невыгодном положении.

Он предложил разрешить им движение со скоростью 10 км/ч, апеллируя к тому, что это стандартный норматив даже для самых щепетильных зон в мире, но международный опыт не особо вдохновил консерваторов из Смольного. Они напомнили, что ограничения установлены в том числе для того, чтобы пользователи спешивались на пешеходных переходах. Город не против, если при пересечении, например, Невского проспекта по пешеходному переходу колеса самокатов блокироваться не будут, но даже ограничение скорости до 6 км/ч считают недостаточным. Как на аукционе, на совещании звучали цифры: 1, 2, 3 километра в час. В итоге сторговались на подготовке и внесении конкретных предложений.



Велодорожка на Невском: почему сразу нет? Наконец, представитель еще одного крупного сервиса предложил Смольному нечто революционное, хотя наверняка не раз приходившее в голову многим петербуржцам. По словам одного из источников «Фонтанки», инициативу озвучил один из основателей компании Whoosh и ее совладелец Сергей Лаврентьев. Другой собеседник отметил, что она выдвигалась от лица Ассоциации операторов микромобильности. Чиновникам предложили рассмотреть возможность создания в городе так называемых быстровозводимых велодорожек (то есть создать их можно с минимальными затратами и в сжатые сроки, быстровозводимая инфраструктура может быть временной и сезонной. — Прим. ред.). Места, где они нужны, предлагается определять с помощью технологий Big Data. Среди локаций, где напрашивается установка таких объектов инфраструктуры, исходя из уже имеющихся данных, предприниматель назвал Невский проспект. Реализацию участники рынка «готовы частично профинансировать».



В Whoosh прокомментировали это предложение так: «На общем совещании, где присутствовали основные игроки рынка, было озвучено, что сервисы готовы объединить усилия по разработке проекта и реализации легковозводимых велодорожек вдоль Невского проспекта. Начать предлагается с одного участка, как тестового, и оценить эффективность и безопасность такого вида велоинфраструктуры. Мы уверены, что это поможет эффективно разделить потоки: автомобили, общественный транспорт, СИМ и пешеходов».

Однако инициативу раскритиковали представители комитета по транспорту и администрации Центрального района. Чиновники отметили, что дело благое, но в историческом центре Петербурга нельзя ничего трогать без согласования с комитетом по охране памятников, представителей которого на собрании не было.

Когда бизнес обмолвился, что сам не планирует получать согласования и предполагал, что делегирует это городским властям, послышался смех. Столкнулись два мировоззрения: московское и петербургское. Впрочем, разошлись они мирно, с осознанием, что пока предпринимателям придется расширяться в спальных районах.



«В этом сезоне кикшеринг «Юрент» планирует увеличить парк в Санкт-Петербурге и Ленобласти до 10 тысяч самокатов. Мы считаем, что этого количества будет достаточно в рамках существующей городской велопешеходной инфраструктуры города — большее количество самокатов будет перегружать популярные места для парковки в центре, — сообщили «Фонтанке» по итогам совещания в пресс-службе компании. — Мы также планируем сделать упор на развитие сервиса в спальных районах, чтобы петербуржцы могли комфортнее добираться до дома от метро или другого общественного транспорта. Уже в прошлом сезоне мы видели большой спрос со стороны пользователей в Мурино, Парнасе и Кудрово, в этом году тренд на «раскатку» в удаленных от центра районах точно продолжится, потому что самокаты становятся неотъемлемой частью транспортного сценария для миллионов людей».



В финале исполнительный директор Ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес призвал операторов общаться не только со столичными экспертами в области городской инфраструктуры, но и с теми, кто ежедневно занимается решением аналогичных вопросов в Петербурге.



«По Невскому проспекту у нас проходит выделенная полоса для общественного транспорта, по которой, согласно ПДД, допустимо движение велосипедов, — напомнил он. — Поэтому тут можно не замахиваться на велополосу, достаточно помочь нам добиться от комитета по транспорту хотя бы знаков возможности велосипедного движения».

При этом Мойжес отметил, что главные вопросы безопасности движения лежат в плоскости инфраструктуры и регулирования скоростного режима, и речь тут в первую очередь не о самокатах. По его мнению, основная опасность на улицах города исходит от автомобилей, которые условно могут передвигаться, в том числе и по Невскому проспекту, на скорости 80 км/ч и даже 100 км/ч, учитывая, что штраф за превышение предусмотрен в размере 500 рублей с возможностью оплаты в первые дни со скидкой 50%. То есть за движение со скоростью, которая при возникновении ДТП гарантированно приводит к гибели людей, сейчас водитель может заплатить примерно столько же, сколько за стакан кофе на том же Невском.



В любом случае участникам встречи еще многое придется обсудить непосредственно перед началом велосипедно-самокатного сезона.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

