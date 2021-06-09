Электросамокаты в Петербурге накатали 6 уголовных дел. СК просит восполнить пробелы в законодательстве

Как сообщил СК 9 июня, за два года в России в происшествиях с электросамокатами погибли 10 человек, есть многочисленные случаи травмирования граждан. В Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которым расследуются уголовные дела.



«Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду, — говорится в сообщении СК. — В профилактических целях принимаются меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена».

