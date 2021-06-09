Электросамокаты в Петербурге накатали 6 уголовных дел. СК просит восполнить пробелы в законодательстве

Как сообщил СК 9 июня, за два года в России в происшествиях с электросамокатами погибли 10 человек, есть многочисленные случаи травмирования граждан. В Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которым расследуются уголовные дела.
«Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду, — говорится в сообщении СК. — В профилактических целях принимаются меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена».
Напомним, Смольный намерен подписать соглашение с операторами кикшеринга, до тех пор ряд из них прекратили предоставление услуг. В это соглашение войдет как полный запрет на использование электросамокатов по ряду адресов, так и ограничение их скорости. На время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков.
В Петербурге за последнее время произошло несколько резонансных происшествий с участием электросамокатчиков. На Невском проспекте группа молодых людей сбила, а затем избила врача и писателя Валерия Айрапетяна, было возбуждено уголовное дело. Помимо этого, петербургские следователи работают с историями о наездах электросамокатов на детей, которые участились с началом лета. Три таких случая подробно описывала «Фонтанка». По каждому из них были возбуждены уголовные дела, очередное — накануне.