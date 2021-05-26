После нападения самокатчиков на писателя в центре Петербурга СК пришел за владельцами кикшеринга

Как сообщает пресс-служба СК РФ 26 мая, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), а подозреваемых ищут среди руководства компании, которая сдает в краткосрочную аренду электросамокаты в Петербурге.



Следствие полагает, что пока не установленные лица из корыстных побуждений сдавали в аренду электросамокаты, правила управления которыми не урегулированы на законодательном уровне. При этом они были обязаны обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания данных услуг. Но, пренебрегая этой самой безопасностью, с 13 по 14 мая 2021 года предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года. Как писала «Фонтанка», молодые люди катались ночью по Невскому, сбивая людей, а потом после сделанного замечания набросились на врача и писателя Валерия Айрапетяна. Он оказался в больнице со сломанными ребрами.

