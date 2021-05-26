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После нападения самокатчиков на писателя в центре Петербурга СК пришел за владельцами кикшеринга

СК Петербурга возбудил дело в отношении компании по аренде самокатов, после того, как пользователи избили пешехода

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило еще одно уголовное дело после нападения на писателя, которого два парня на самокатах сначала сбили, а потом и избили на Невском проспекте. Теперь виновных ищут среди корыстного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 26 мая, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), а подозреваемых ищут среди руководства компании, которая сдает в краткосрочную аренду электросамокаты в Петербурге.

Следствие полагает, что пока не установленные лица из корыстных побуждений сдавали в аренду электросамокаты, правила управления которыми не урегулированы на законодательном уровне. При этом они были обязаны обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания данных услуг. Но, пренебрегая этой самой безопасностью, с 13 по 14 мая 2021 года предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года. Как писала «Фонтанка», молодые люди катались ночью по Невскому, сбивая людей, а потом после сделанного замечания набросились на врача и писателя Валерия Айрапетяна. Он оказался в больнице со сломанными ребрами.

После этой истории, а также серии наездов на электросамокатах в Петербурге и других регионах, Бастрыкин поручил разработать рекомендации по снижению аварий с участием самокатчиков и направить их губернатору Петербурга и в региональный главк.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщает ведомство.

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Комментарии (36)

nuga
Что значит неустановленные владельцы кикшеринга? У нас только приоритет в незаконности и неустановленности за несчастными торгашами и владельцами шиномонтажа и гаражей,их Смольный сразу находит и приезжает с ротой Росгвардии громить,сносить,арестовывать. Здесь запустили инкогнито на удаленке с Кипра,который стрежёт бабки,пока не запретили.
мухомор
В кой-то веки СК делом заявлялись.
До приговора дело вряд ли дойдёт.
А хвосты коммерсам прищемят.
Хватит уже этого "мы оказываем только информационные услуги".
Ещё бы с каршерингом разобрались.
dddmmm
ГСУ СК РФ по Петербургу, слишком толсто.
Впрочем, этим что-то говорить о логике бессмысленно.
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