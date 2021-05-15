Оперативники уголовного розыска Центрального района Петербурга навестили потерпевшего в больнице 15 мая. Накануне ночью Валерий Айрапетян уже общался с правоохранительными органами, но к желаемому результату в виде задержания агрессивных молодых людей на самокатах это не привело.



Медик шел по Невскому проспекту недалеко от Елисеевского универмага примерно в половине второго ночи 14 мая. Толпу пешеходов разрезали минимум шесть человек на самокатах. Как видно по фото, которые успел сделать потерпевший, большинство из них молодые люди от 16–18 лет. Валерия задели, он сделал замечание, и завязалась драка. Врач оказался на асфальте, а часть молодых людей поторопилась разъехаться.