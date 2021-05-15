Оперативники уголовного розыска Центрального района Петербурга навестили потерпевшего в больнице 15 мая. Накануне ночью Валерий Айрапетян уже общался с правоохранительными органами, но к желаемому результату в виде задержания агрессивных молодых людей на самокатах это не привело.
Медик шел по Невскому проспекту недалеко от Елисеевского универмага примерно в половине второго ночи 14 мая. Толпу пешеходов разрезали минимум шесть человек на самокатах. Как видно по фото, которые успел сделать потерпевший, большинство из них молодые люди от 16–18 лет. Валерия задели, он сделал замечание, и завязалась драка. Врач оказался на асфальте, а часть молодых людей поторопилась разъехаться.
Предоставлено Ольгой Маркиной
Как рассказала «Фонтанке» супруга пострадавшего Ольга, вскоре рядом оказались полицейские, но задерживать оставшихся самокатчиков они не стали. Валерий попросил вызвать ему скорую, но прибытие врачей оказалось не быстрым. В НИИ Джанелидзе медики диагностировали переломы трех ребер, один из них оскольчатый.
Если полиция эпизодом особо не заинтересовалась, то на опубликованное в группе «ДТП и ЧП» видео отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поздним вечером накануне его пресс-служба распространила сообщение с требованием возбудить дело и найти «банду» самокатчиков.
За пару часов до драки подростки на прокатных электросамокатах сбили человека у метро «Гостиный двор». Он упал на урну, но не пострадал.
Валерий Айрапетян писатель, много лет живущий в Петербурге. Он автор книг «В свободном падении», «ВРАЙ», «Пересечение».