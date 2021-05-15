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Петербургский врач и писатель оказался в больнице со сломанными ребрами после драки с самокатчиками. Найти «банду» требует Бастрыкин

Следствие в Петербурге ищет агрессивных самокатчиков с Невского проспекта

Минимум неделя в больнице и долгий период реабилитации ждут петербургского врача и прозаика Валерия Айрапетяна. На Невском проспекте он сделал замечание гоняющей на электросамокатах молодежи.

Оперативники уголовного розыска Центрального района Петербурга навестили потерпевшего в больнице 15 мая. Накануне ночью Валерий Айрапетян уже общался с правоохранительными органами, но к желаемому результату в виде задержания агрессивных молодых людей на самокатах это не привело.

Медик шел по Невскому проспекту недалеко от Елисеевского универмага примерно в половине второго ночи 14 мая. Толпу пешеходов разрезали минимум шесть человек на самокатах. Как видно по фото, которые успел сделать потерпевший, большинство из них молодые люди от 16–18 лет. Валерия задели, он сделал замечание, и завязалась драка. Врач оказался на асфальте, а часть молодых людей поторопилась разъехаться.

Предоставлено Ольгой Маркиной

Как рассказала «Фонтанке» супруга пострадавшего Ольга, вскоре рядом оказались полицейские, но задерживать оставшихся самокатчиков они не стали. Валерий попросил вызвать ему скорую, но прибытие врачей оказалось не быстрым. В НИИ Джанелидзе медики диагностировали переломы трех ребер, один из них оскольчатый.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Если полиция эпизодом особо не заинтересовалась, то на опубликованное в группе «ДТП и ЧП» видео отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поздним вечером накануне его пресс-служба распространила сообщение с требованием возбудить дело и найти «банду» самокатчиков.

За пару часов до драки подростки на прокатных электросамокатах сбили человека у метро «Гостиный двор». Он упал на урну, но не пострадал.

Валерий Айрапетян писатель, много лет живущий в Петербурге. Он автор книг «В свободном падении», «ВРАЙ», «Пересечение».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (34)

dkf
Ну задели чуть-чуть. Но армянский джигит решил повыпендриваться. Ну и наваляли. Ну и правильно, я думаю.
260602101
1-30 ночи и сколько праздношатающихся! так экономику никогда не поднять в РОССИИ !
Uncle
Я очень много хожу и довольно много езжу на автомобиле. И никогда (никогда!) у меня не было проблем с самокатчиками и велосипедистами. Вернее были - я на машине несколько раз, по собственной невнимательности, чуть не убирал на ровном месте равшона из яндекса.

Я совершенно не представляю откуда и кого сколько проблем с самокатчиками и велосипедистами, которые кому-то постоянно мешают и кого-то сбивают. Послушать в интернете - так все больнички должны быть в жертвах. Буквально на улицу не выйти чтоб тебя не сбили.
Мне кажется что понаехавшая в наш город деревенщина со всей страны (и превращающая Петербург в родную помойку-моногородок на Урале) просто проецируют свои ауе-понятия на жизнь большого когда-то европейского (а теперь типичной азиатской деревни) города.
И разумеется, по колхозно-азиатской привычке, постоянно врет и преувеличивает.
Очень приятно что велосипедисты и самокатчики стали давать деревне в жбан, когда та открывает рот.
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