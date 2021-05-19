FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
27
Печать

После избиения писателя на Невском глава СК потребовал от полиции Петербурга принять меры против самокатчиков

Бастрыкин поручил разработать рекомендации по снижению аварий с участием самокатчиков после случая в Петербурге

Совещание в Петербурге закончилось для подчиненных Александра Бастрыкина новым поручением. Он просил разработать рекомендации для снижения травматизма с участием самокатов и направить их губернатору Петербурга и в полицию

Как сообщает пресс-служба СК РФ 19 мая, председатель ведомства дал дополнительные поручения по ранее заслушанному в Петербурге уголовному делу в отношении двух молодых людей. Они обвиняются в хулиганстве после того, как ночью 13 мая на Невском проспекте на пешеходном тротуаре, двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с прохожим, после чего скрылись с места происшествия. Затем уже около 2 часов ночи 14 мая 2021 года всё на той же главной магистрали города один из них совершил наезд на 40-летнего врача и писателя Валерия Айрапетяна. А после вместе со знакомым избил мужчину, который просто возмутился аварией. Оба они судом отправлены под арест.

После докладов по делу, а также вспомнив случаи в других регионах, Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе.

«Соответствующее письмо надлежит направить губернатору города, а также будет направлено представление о необходимости профилактики подобных происшествий в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщает пресс-служба.

Глава СК уверен, что в настоящее время в законодательстве РФ нет норм, регулирующих вождение электросамоката, правил его эксплуатации, а также ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Бастрыкин для рассмотрения вопроса об устранении имеющихся пробелов в законодательстве поручил направить в правительство Российской Федерации соответствующие предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за случаи нарушения его эксплуатации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (27)

AndrewBarsik
Когда подчинённые Бастрыкина отказываются возбуждать уголовные дела в отношении убийц, он помалкивает. А как наступят на ногу кому-нибудь из его знакомых, то все органы поднимаются по тревоге. Приватизация СК завершена.
LiChaBaTa
Смешная новость. Ждем продолжения. Как полиция, которая элементарных вещей не может многие годы решить, собирается решать эту новую проблему.
gencon
Запретить МВД по идее, тоже павильно. Сколько их пересажали, а все бестолку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний