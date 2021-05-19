После избиения писателя на Невском глава СК потребовал от полиции Петербурга принять меры против самокатчиков

Как сообщает пресс-служба СК РФ 19 мая, председатель ведомства дал дополнительные поручения по ранее заслушанному в Петербурге уголовному делу в отношении двух молодых людей. Они обвиняются в хулиганстве после того, как ночью 13 мая на Невском проспекте на пешеходном тротуаре, двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с прохожим, после чего скрылись с места происшествия. Затем уже около 2 часов ночи 14 мая 2021 года всё на той же главной магистрали города один из них совершил наезд на 40-летнего врача и писателя Валерия Айрапетяна . А после вместе со знакомым избил мужчину, который просто возмутился аварией. Оба они судом отправлены под арест .

После докладов по делу, а также вспомнив случаи в других регионах, Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе.



«Соответствующее письмо надлежит направить губернатору города, а также будет направлено представление о необходимости профилактики подобных происшествий в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщает пресс-служба.



Глава СК уверен, что в настоящее время в законодательстве РФ нет норм, регулирующих вождение электросамоката, правил его эксплуатации, а также ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Бастрыкин для рассмотрения вопроса об устранении имеющихся пробелов в законодательстве поручил направить в правительство Российской Федерации соответствующие предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за случаи нарушения его эксплуатации.

