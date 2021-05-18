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Суд арестовал второго фигуранта дела самокатчиков, избивших писателя в центре Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сураджа Мамедли, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, мужчина является фигурантом дела об избиении на Невском проспекте в Петербурге медика и писателя Валерия Айрапетяна в ходе конфликта из-за самоката.

Как сообщили 18 мая в объединённой пресс-службе городских судов Северной столицы, Мамедли предъявлено обвинение. При этом он сам и его защитник заявляют о непричастности к конфликту с писателем. Также фигурант дела заявил, что скрываться от следствия не намерен, не судим, имеет на иждивении мать, и просил избрать ему меру в виде домашнего ареста.

Суд, тем не менее, отправил его под стражу как минимум до 15 июля.

Ранее «Фонтанка» писала об аресте ещё одного фигуранта дела самокатчиков.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 14 мая. По версии следствия, двое молодых людей, 20 и 21 год, избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Последний шёл по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодёжи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший — в больнице со сломанными рёбрами. По данным СК, та же компания несколькими часами раньше сбила ещё одного пешехода.

Найти нападавших потребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Их оперативно задержали.

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Комментарии (7)

veteran78
Мамка то оголодает пока Маугли сидит.
Paul3390
Настоящий природный петербуржец.. Их надо завозить как можно больше - идя навстречу горячим пожеланиям гаранта.
муматор
странно, с такими именем и фамилией под стражу. Видимо, кого-то непростого тронули.
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