Суд арестовал второго фигуранта дела самокатчиков, избивших писателя в центре Петербурга

Как сообщили 18 мая в объединённой пресс-службе городских судов Северной столицы, Мамедли предъявлено обвинение. При этом он сам и его защитник заявляют о непричастности к конфликту с писателем. Также фигурант дела заявил, что скрываться от следствия не намерен, не судим, имеет на иждивении мать, и просил избрать ему меру в виде домашнего ареста.



Суд, тем не менее, отправил его под стражу как минимум до 15 июля.



Ранее «Фонтанка» писала об аресте ещё одного фигуранта дела самокатчиков.



Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 14 мая. По версии следствия, двое молодых людей, 20 и 21 год, избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Последний шёл по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодёжи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший — в больнице со сломанными рёбрами. По данным СК, та же компания несколькими часами раньше сбила ещё одного пешехода.

