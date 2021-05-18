В Петербурге арестовали одного из фигурантов дела самокатчиков, избивших писателя на Невском

Куйбышевский районный суд заключил его под стражу до 15 июля. Как уточнили в пресс-службе, накануне Путову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ. В ходе допроса в новом качестве вину он не признал.

Путов и его защитник против этой меры пресечения возражали, просили избрать домашний арест, указав, что у него не было умысла на это нападение, обвинение необоснованно, квалификация завышена, а инициатором конфликта был потерпевший.

Адвокат отметил, что его подзащитный не скрывался с места происшествия, добровольно пришёл к следователю после звонка, вину в причинении телесных повреждений не отрицает, готов принести извинения, а также сообщил данные свидетелей, которые впоследствии были допрошены.