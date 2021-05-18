В Петербурге арестовали одного из фигурантов дела самокатчиков, избивших писателя на Невском

Куйбышевский районный суд заключил его под стражу до 15 июля. Как уточнили в пресс-службе, накануне Путову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ. В ходе допроса в новом качестве вину он не признал.
Путов и его защитник против этой меры пресечения возражали, просили избрать домашний арест, указав, что у него не было умысла на это нападение, обвинение необоснованно, квалификация завышена, а инициатором конфликта был потерпевший.
Адвокат отметил, что его подзащитный не скрывался с места происшествия, добровольно пришёл к следователю после звонка, вину в причинении телесных повреждений не отрицает, готов принести извинения, а также сообщил данные свидетелей, которые впоследствии были допрошены.
Он также попросил учесть, что Путов ранее не был судим, к административной ответственности не привлекался, является студентом второго курса и характеризуется положительно. Однако всё перечисленное суд не впечатлило.
События, которые сделали Путова обвиняемым в хулиганстве, разворачивались в ночь на 14 мая. По версии следствия, он и его приятель избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Последний шёл по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодёжи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший — в больнице со сломанными рёбрами. По данным СК, та же компания несколькими часами раньше сбила ещё одного пешехода.
Найти нападавших потребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Их оперативно задержали. Сообщалось, что один из них — 21-летний студент вуза, второй — молодой человек 20 лет.