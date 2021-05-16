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По делу самокатчиков, избивших на Невском писателя, задержан еще один человек

Следователи и сотрудники полиции задержали еще одного человека по уголовному делу о хулиганстве после драки писателя с самокатчиками на Невском проспекте в Петербурге. Об этом 16 мая рассказали в региональном Следственном комитете.

Ранее сообщалось о задержании 21-летнего студента вуза, новым фигурантом является молодой человек 20 лет. Никаких подробностей в СК не приводят, там только уточнили, что будут ходатайствовать о заключении под стражу обоих подозреваемых. «Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения иных лиц, причастных к совершению преступления», - добавили следователи.

По версии следствия, молодые люди избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Ночью 14 мая врач и писатель шел по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодежи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший в больнице со сломанными ребрами. По данным СК, та же компания несколькими часами раньше сбила еще одного пешехода.

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Комментарии (1)

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.... если бы не Бастрыкин, все бы бы отмолчались, Фонтанка в том числе.
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