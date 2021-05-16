В Петербурге нашли «банду» самокатчиков. За сбитого на Невском писателя будет отвечать студент

О задержании 21-летнего студента 16 мая сообщает Следком. По версии следствия, именно от него досталось петербургскому медику и прозаику Валерию Айрапетяну. Ночью 14 мая врач шел по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодежи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший в больнице со сломанными ребрами. Мера пресечения студенту пока не определена.



СК уточняет, что та же компания несколькими часами раньше сбила еще одного пешехода. Мужчина упал на урну, но быстро встал. Самокатчик долго возле него не задержался.

