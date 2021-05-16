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В Петербурге нашли «банду» самокатчиков. За сбитого на Невском писателя будет отвечать студент

В Петербурге задержан один из самокатчиков, избивших писателя на Невском

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после драки врача и писателя с самокатчиками. За один вечер на Невском подозреваемый и его друзья сбили двоих пешеходов.

О задержании 21-летнего студента 16 мая сообщает Следком. По версии следствия, именно от него досталось петербургскому медику и прозаику Валерию Айрапетяну. Ночью 14 мая врач шел по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодежи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший в больнице со сломанными ребрами. Мера пресечения студенту пока не определена.

СК уточняет, что та же компания несколькими часами раньше сбила еще одного пешехода. Мужчина упал на урну, но быстро встал. Самокатчик долго возле него не задержался.

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Комментарии (60)

Kezevo
Как про "угрозу режиму" митинг так они за сутки принимают закон, как на благо народа власти вообще начхать, щас вызовут в смольный и сумму нарисуют
Елена Козюкова
Я школьницей ездила на велосипеде через весь город к бабушке.НО НИКОГДА по тротуарам .И велосипедист едет навстречу движению
isaon
Запретить электричество и университеты - 100 % сработает.
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