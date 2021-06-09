Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по улицам и увидели, что электросамокаты исчезли с привычных парковок. Велосипеды на месте. В нашей подборке в том числе свежие фотографии с Дворцовой площади. Как она выглядела до сегодняшнего утра, смотрите здесь .

Проблемы у кикшеринга и любителей самокатов начались после нападения на Невском проспекте на врача и писателя Валерия Айрапетяна двух неадекватных мужчин. Они на большой скорости рассекали в ночь с 13 на 14 мая по главной городской магистрали на самокатах и сбивали прохожих. Писатель сделал им замечание. И был избит так, что попал в больницу. Парней оперативно нашли. И также быстро возбудили уголовное дело, особенно в свете того, что на стиль вождения самокатчиков не только в Петербурге, но и в других регионах обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Так, на совещании в Северной столице он потребовал от подчиненных разработать рекомендации по снижению аварий с участием самокатчиков и направить их губернатору Петербурга и в региональный главк.

Но одними рекомендациями дело не закончилось. На фоне возрастающего количества наездов электросамокатов на горожан, и в том числе маленьких детей, региональный СК пришел к кикшерингам. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сервисы дважды за неделю обыскали и изъяли документы, а также, как говорят, частично и сервера.