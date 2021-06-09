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Посмотри, как прекрасен Петербург без самокатов. Они исчезли не только из приложений, но и с улиц

Парковки для электросамокатов в центре Петербурга опустели

В центре Петербурга утром 9 июня на тротуарах стало свободнее.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по улицам и увидели, что электросамокаты исчезли с привычных парковок. Велосипеды на месте. В нашей подборке в том числе свежие фотографии с Дворцовой площади. Как она выглядела до сегодняшнего утра, смотрите здесь.

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Несколько «последних могикан» заметили читатели «Фонтанки» в спальном районе на севере города. На фото самокат «Молнии» — сервиса, который объявил о приостановке работы, хотя ещё утром корреспондент «Фонтанки» застал в приложении несколько доступных самокатов. Также временно закрылся Whoosh.

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Проблемы у кикшеринга и любителей самокатов начались после нападения на Невском проспекте на врача и писателя Валерия Айрапетяна двух неадекватных мужчин. Они на большой скорости рассекали в ночь с 13 на 14 мая по главной городской магистрали на самокатах и сбивали прохожих. Писатель сделал им замечание. И был избит так, что попал в больницу. Парней оперативно нашли. И также быстро возбудили уголовное дело, особенно в свете того, что на стиль вождения самокатчиков не только в Петербурге, но и в других регионах обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Так, на совещании в Северной столице он потребовал от подчиненных разработать рекомендации по снижению аварий с участием самокатчиков и направить их губернатору Петербурга и в региональный главк.

Но одними рекомендациями дело не закончилось. На фоне возрастающего количества наездов электросамокатов на горожан, и в том числе маленьких детей, региональный СК пришел к кикшерингам. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сервисы дважды за неделю обыскали и изъяли документы, а также, как говорят, частично и сервера.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (106)

156273232
Реально прекрасен. Без альтернативно-одаренных людей на непонятных средствах передвижения, рассекающих по тротуару.

Нет предложения - не будет и спроса. В кои-то веки хорошее и быстрое решение от властей города. По всей стране бы так.
vic_5e4cd1938d1a8
Хотелось, чтобы навсегда или не ранее, чем будет создана мифичес4ая инфраструктура.
Хотя, самые неадекватные самокатчики, по-моим наблюдегниям, это люди на собственных мощных самокатах, которые с сиденьем. Эти несутся по тротуару, точно, не меньше 30-40 км/ч
Antuan Rokanten
Как же здорово, что самокаты исчезли с улиц города. Вот бы так всегда было.
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